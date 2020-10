STRAVIČNA OZLJEDA BIH REPREZENTATIVCA: Prilikom loma noge čulo se da nešto puca, vrištao je od bolova; Dramatični trenuci na utakmici

‘U bolnici je potvrđeno da se radi o teškom prijelomu fibule’

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Elvir Koljić (25) sinoć je doživio stravičnu ozljedu noge tijekom utakmice rumunjskog prvenstva između Craiove i Poli Iasija u 34. minuti susreta, pri rezultatu 0:0, koja je zgrozila tamošnju, kao i bosanskohercegovačku javnost…

Igrala se 34. minuta kada je Ovidio Mihalache brutalno uletio u noge Koljiću i slomio mu ih. Nakon strašnog uklizavanja u kojem je noga Koljića ostala iza njega, čuo se jezivi krik bosanskohercegovačkog nogometaša koji se previjao od bolova, suigrači su se hvatali za glavu od šoka, a nesretnom napadaču Craiove pružena je liječnička pomoć na terenu. Komentatori su odmah kazali, po viđenom, da će morati sigurno na operaciju…

Rezali mu kopačku da mu izvuku nogu

Najprije su mu morali izrezati kopačku kako bi uopće izvukao nogu, a potom je trebalo mobilizirati desnu nogu prije nego što je stiglo vozilo hitne pomoći koje ga je odvelo u bolnicu po infuzijom. Sve je izgledalo poprilično ružno, dramatično… Sudac Hategan isključio je Mihalachea zbog brutalnog faula.

U bolnici je potvrđeno da se radi o teškom prijelomu fibule, a Koljićev suigrač Marius Constantin za rumunjske medije je ispričao kako se osjećao u trenutku teške ozljede bosanskohercegovačkog igrača.

”Nadali smo se da nije riječ o teškoj ozljedi, no čulo se kako nešto puca u trenutku kad mu je uklizao i odnio mu nogu. Vjerovali smo da je riječ o udaru kopačke u kopačku, no pukla je kost našeg suigrača i to nije dobro, u šoku smo”, kazao je Constantin, prenose bosanskohercegovački mediji.

‘Elvirova ozljeda nas je ubila i potpuno dotukla. Nismo više imali želje za igru’

“Elvirova ozljeda nas je ubila i potpuno dotukla. Nismo više imali želje za igru. On nam je bitan igrač, a sada ga neće biti nekoliko mjeseci. To ćemo osjetiti. Na pauzi su svi igrači bili preplašeni zbog onog što se dogodilo Koljiću, nismo bili više fokusirani na išta drugo nego na tazmišljanje o njemu”, rekao je trener Craiove Cristiano Bergodi dok su se navijači u velikom broju okupili ispred bolnice i skandirali ime reprezentativca BiH.

Ovo je drugi težak udarac za bosanskohercegovačkog izbornika Dušana Bajevića uoči važne utakmnice polufinala doigravanja za EURO sljedeće godine protiv Sjeverne Irske nakon što je prije nekoliko dana Ermin Bičakčić (Hoffeinham) ozlijedio križne ligamente.