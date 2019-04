STRAVA I UŽAS U SUSJEDSTVU: Bivši dinamovac o hororu u BiH; ‘Potezali su pištolj na nas i prijetili nam smrću. Bio je to opći kaos’

‘Čovjek je potezao pištolj na nas, rekli da će nam je*at mater. I zamislite, to radi predsjednik kluba’

U nekim BiH medijima pojavila se informacija kako su igrači iz Tuzle napadnuti na poluvremenu jučerašnje utakmice između GOŠK Gabele i Slobode (3-2 za GOŠK), te su dugo nakon utakmice ostali na stadionu u Gabeli.

Priopćenje NK GOŠK-a

“NK GOŠK je na poluvremenu imao rezultatsku prednost 1-0, i kada je sudac odsvirao kraj prvog poluvremena krenulo se prema svlačionicama, a tada je igrač FK Sloboda Said Husejinović ničim izazvan počeo verbalno vrijeđati i psovati predstavnike i igrače domaće ekipe, te je istina da je došlo do verbalnog sukoba između navedenih strana, a nikakvog fizičkog kontakta nije bilo, kao što navodi jedan sportski portal.

Navedeni igrač je također u tunelu prije samog početka utakmice obrambenom igraču NK GOŠK-a prišao i počeo govoriti kako treba ‘lagano’ igrati utakmicu te da se neće ni on previše truditi, što dovoljno govori o njemu i kako se ponaša jedan igrač profesionalac.

U navedenom prostoru su se nalazili predstavnici zaštitarske agencije Delta security kao i predstavnici policije te samim time nije moglo doći do fizičkog kontakta. Ne vidimo razloga zašto bi predstavnici domaće ekipe išli u bilo kakav sukob sa predstavnicima gostujuće ekipe s obzirom da je NK GOŠK na poluvremenu imao rezultatsku prednost od 1-0. Također smo zgroženi neistinama i lažima koje prenosi isti kako je klupa FK Sloboda bila izložena napadima domaće publike i tvrdimo da to nema nikakve veze s istinom”, naveli su između ostalog iz GOŠK-a.

‘Lujo Ilić rekao nam je da nećemo živi izaći iz Gabele. To je bio opći kaos’

U razgovoru za SportSport.ba Said Husejinović, bivši igrač zagrebačkog Dinama, otkrio je razočaranje pročitanim i rekao:

“Nisam samo ja igrao, bili su ljudi i vidjeli sve. Čovjek je potezao pištolj na nas, rekli da će nam je*at mater. I zamislite, to radi predsjednik kluba. Kaže ‘je*at ću vam majku i nećete izaći odavde, a ja sam rekao ‘kome bolan’? Tada je nastao kaos”, započeo je Said priču pa pa dodao:

“Hasanhodžić mi je prijatelj i zato sam mu rekao da me ne udara. Na poluvremenu je predsjednik Lujo Ilić rekao da nećemo živi izaći iz Gabele. To je opći kaos bio. Čitao sam ovo što su objavili i nisam mogao vjerovati. Imam za svjedoke suigrače i trenere. Čovjek nam je prijetio smrću. Gdje to ima u Premijer ligi da nekome prijeti smrću? Meni ime ne može ukaljati GOŠK, to je pravi seljački klub i želim mu da ispadne iz lige. Ja sam tamo došao igrati nogomet i nama je bila bitna utakmica. Odigrali smo top utakmicu, ljudi su nas dobili na kontre” zaključio je 30-godišnji ofenzivac, koji je za Modre igrao od 2013. do 2016.