STRANI SUCI POSTAJU REALNOST? Predsjednik Hajduka ih zaziva za finale Kupa: ‘Mislim da bismo svi mirnije spavali’

Strani suci sve se glasnije spominju u hrvatskom nogometu

Predsjednik Hajduka Ivan Kos govorio je planovima za budućnost, rezultatima kluba, treneru Željku Kopiću, ali i brojnim drugima temama.

Komentirao je pogrešku suca na utakmici protiv Lokomotive kada je i sam Kos izjavio da su Zagrepčani bili oštećeni.

Ne komentira pojedinačne odluke…

“U zadnje dvije godine vrlo rijetko sam komentirao pojedinačnu utakmicu i upravo na tragu onoga što je naš princip, ne želimo ovisiti o jednom rezultatu. Na nama je da se bavimo strukturnim, strateškim, dugoročnim radom kluba u svim segmentima. Nisam ljubitelj komentiranja pojedinih sudačkih pogrešaka. I ovaj put smo htjeli skrenuti pozornost na lošu organizaciju. I suci su ljudi koji griješe, pogreške postoje u svakoj ligi”, rekao je u razgovoru za N1 televiziju.



BEUSAN SECIRAO SUĐENJE U HRVATSKOJ I USTVRDIO: ‘Pa ja bih dao dvije ruke da dođu strani suci. Zamislite pritisak’

Trener Željko Kopić?

“Kao i svakim trenerom do sada. Meni je vrlo bitan pristup radu, studioznost, da vidimo postoje li u tom radu i dugoročni rezultati. U ovom trenutku upravo gospodin Kopić pokazuje sve segmente koji nas zadovoljavaju. Svaki trener da bi došao do pravog imidža i pravog sebe mora postojati izvjesno vrijeme kako bi postavio svoje postulate”, objasnio je.

Strani suci postaju realnost?

Strane suce sinoć je u emisiji Stadion na HRT-u zazvao i sudački ekspert Mateo Beusan, a pred Splićanima je finale Kupa u Vinkovcima protiv Dinama.

“Mislim da bismo svi mirnije spavali jer bi se zbog nerada komisija, institucija i nepovjerenja koje se stvorilo trenutno u hrvatskom nogometu možda otklonilo to nepovjerenje. U Hrvatskoj postoje suci koji mogu to odraditi, no nažalost zbog mulja koji se stvorio oko njih, što objektivno što subjektivno, imaju breme da im se ne oprašta niti slučajna pogreška. Smatram da se prvo sustav mora počistiti. Danas bi najbolje rješenje radi svih bilo da to bude strani sudac”, zaključio je.