Sada kada se stišala halabuka, kada se prašina malo slegla, možda je vrijeme da malo ozbiljnije i u cijelosti, analiziramo Dejana Lovrena ili da preciziramo, njegovu dualnost. Branič Liverpoola i jedan od istaknutijih članova već sada kultne generacije hrvatske nogometne reprezentacije, koja je uzela srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, imao je cijelu seriju poprilično kontroverznih ispada na društvenim mrežama.

Lovren je, istini za volju, otkako su društvene mreže postale glavno sredstvo komunikacije sportaša s obožavateljima, često imao teške konflikte s navijačima i pratiteljima zbog kojih je morao i gasiti službene profile, ali ovaj posljednji bio je ponešto drugačiji.

Kako je Lovren postao problem

Naime, odlučio je izraziti svoj, pokazalo se vrlo nepopularan, stav o pravu na izbor pri cijepljenju i potvrdio je kako vjeruje u sulude teorije zavjere koje pak povezuju pandemiju koronavirusa s testiranjem 5G mreže i čipiranjem. A nije se niti tu zaustavio, pa odlučio i napasti Billa Gatesa, kojeg valjda smatra odgovornim za sve događaje na koje se referirao, a zbog svojih stavova završio je na naslovnicama brojnih uglednih europskih medija, koji ga nisu nimalo štedjeli.

Nećemo ulaziti dublje u problematiku ovih vrlo opasnih navoda nekakvih opskurnih samoprozvanih “znanstvenika”, no valja reći kako oni imaju svoju publiku i isto tako imaju pravo izreći svoje mišljenje, ma koliko ono bilo opasno i suludo. No, s Lovrenom, eto, imamo problem. Zašto? E pa Lovren ne pripada toj skupini opskurnih teoretičara zavjere, on je nogometaš trenutno možda i najjačeg kluba u Europi, aktualnog osvajača Lige prvaka i vjerojatno novog prvaka Engleske.

Idol ili?

Isto tako, Lovren je jamačno idol mnogim mladim hrvatskim nogometašima, a vjerujemo kako je obožavan i izvan Hrvatske. I tu nastaje problem jer Lovren je ujedno i nogometni “influencer”, vlasnik modnog brenda i javno vrlo eksponirana osoba, koja dosta drži do svoje obožavateljske baze na društvenim mrežama. Lovrena na samo na Instagramu prati više od 2.6 milijuna ljudi i mnogima je, vjerujemo, zaista stalo do njega i uvažavaju njegove stavove.

Upravo zbog toga Lovrenove besjede, da ne kažemo i pametovanje, o cijepljenju, 5G mreži, koronavirusu, prijetnje Billu Gatesu, postaju opasne. Lovrena na društvenim mrežama prate osobe svih uzrasta pa tako i djeca i jamačno je jedan dio njih sklon povjerovati u ovakve nebulozne teorije. Zbog toga, jednostavno, moramo dovesti u pitanje nekakav Lovrenov status idola, odnosno, zapitati se je li ga ispravno idolizirati?

Društveno neodgovoran

Ne smije se u toj priči oko idoliziranja isključiti niti činjenica da je Lovren, kao i Luka Modrić, svojevremeno bio jedan od glavnih svjedoka na suđenju Zdravku Mamiću i njegovim suradnicma za višemilijunske malverzacije u Dinamu, ali, zanimljivo, o Mamiću i ekipi, s kojom je blisko surađivao godinama, nije znao baš ništa, dok, eto, o 5G mreži, cijepljenju i koronavirusu, očito zna gotovo sve.

Premda je ta priča s Mamićem, za mnoge, već davna prošlost, ona se naprosto ne smije zaboraviti i svakako je važna za širu sliku. Ako Lovren želi biti utjecajan i cijenjen, ako želi biti idol mladima, primjer svom klubu, ako želi krasiti naslovnice medija, ali u pozitivnom kontekstu, ako ne želi biti predmetom ismijavanja, onda bi svakako trebao pripaziti, koje će svoje stavove javno iznositi. Kažemo, ako to želi jer ovako ispada društveno vrlo neodogovoran…

Kikser ili top-igrač?

E sada, dolazimo i do onog, jednako važnog, sportskog segmenta, koji kod Lovrena, baš zbog ovakvih eskapada na društvenim mrežama, pada u drugi plan. Neosporno je da je Lovren trenutno najbolji hrvatski stoper, a htjeli to neki priznati ili ne, prema većini svojih igračkih karakteristika među boljima je i u Europi.

Odmah valja naglasiti kako je Lovren imao podosta turbulentnu karijeru, ali se kroz godine gotovo perfektno razvijao i tu pripada među rijetke. Krenuo je u Dinamu, napredovao u Lyonu, profilirao se u Southamptonu i na koncu proslavio u Liverpoolu. Da, svugdje je, osim možda u Southamptonu, nalazio na kritike zbog oscilacija u igri i katastrofalnih pogrešaka, ali valja jednom i zauvijek razjasniti je li on “kikser” ili top-igrač?

‘Pros and cons’

Naime, Lovren je specifičan branič, kojem odgovara određeni sustav, određeni stil igre i određeni kolektiv. Napravit ćemo neki brzinski “pros and cons”. Krasi ga vrlo zavidan atleticizam, koji mu karijeru može produžiti za još barem četiri godine. Izuzetno je dominantan u skoku, kada su u pitanju “man marking” i dueli jedan je od najboljih, ali je ujedno i brz te tehnički vrlo dobro potkovan, za braniča čak i iznadprosječno. U Southamptonu, Lovrenove karakteristike bile su najbolje iskorištene. Bio je to jednostavan sustav s nisko postavljenom obranom koji se temeljio na individualnoj igri, dakle baš sve što Lovrenu odgovara i zbog toga je u posljednjoj sezoni bio jedan od najboljih stopera lige, ako ne i najbolji.

No, prelaskom u Liverpool, a posebice kod Jurgena Kloppa, Lovren je upao u sustav koji mu nikako ne odgovara. Zonska obrana, “pressing”, perfektna sinkronizacija sa suigračima, igra na 35-40 metara od gola, djelovanje unutar organiziranog sustava, koji tjera sve igrače na gotovo jednako, zajedničko, sudjelovanje, u potpunosti su deterioriale Lovrena kao igrača. Često je imao ogromne, takozvane, “crne rupe”, često mu je padala koncentracija, često bi kasnio u postavljanju “offside-zamke”, često bi pogrešno čitao igru, često bi skrivio gol, često bi, jednom riječju – “kiksao”.

Posljedično bi zbog toga završavao na klupi, pa su ga razapinjali mediji i navijači, ali, realno i istini za volju, nije to baš sasvim njegova krivica. On je izgrađen, gotov igrač, u najboljim nogometnim godinama koji jednostavno ne odgovara sustavu u kojem igra. Najgrublje rečeno, Lovren jednostavno nije igrač za ovaj Liverpool i Kloppov sustav. On i dalje može biti top-igrač, ali u klubu i s trenerom koji koristi sustav koji njemu odgovara. Doduše, danas je sve manje klubova vrhunskih klubova i trenera koji ne koriste spomenute mehanizme koji Lovrenu ne odgovaraju, ali opet velimo, “kiksevi” i loša igra nisu isključivo njegova greška i onaj tko zna što sve Lovren može i kako ga koristiti, može dobiti vrhunskog stopera na još tri, četiri i li pet godina, s obzirom na to da mu je tek trideset.

Što nosi budućnost?

Lovren, prema svemu viđenom, preferira jednostavan nogomet u obrani, brza i efikasna individualna rješenja, nije sklon izletima prema naprijed, voli biti pozicioniran niže i preferira, reći ćemo, sažet i gotovo personiliziran set zadataka. Tko mu to može osigurati, dobit će vrhunskog stopera. Eto, dobar je primjer njegova igra u reprezentaciji, gdje je Zlatko Dalić znao točno na čemu je i u njemu je dobio stabilnost i mirnoću u obrani.

Što mu budućnost nosi? To je teško reći. Kada je sportski segment u pitanju, spominju se neki transferi u Italiju, konkretnije u Romu ili Milan, ali oba su kluba trenutno u fazi rekonstrukcije i daleko su od onoga što su nekada bili. Lovren će, ako će odlaziti iz Liverpoola, vjerojatno preći u neki u neki top-klub, ali opet, vratit ćemo se sada na početak priče, pitanje je kako će klubovi, posebice ovi talijanski koji su izuzetno osjetljivi na kojekakve pričice o pandemiji koronavirusa, gledati na njegov nedavno stečeni “zavjeraški” imidž.

