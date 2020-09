STOJE LI PRIČE KOJE SU SE POJAVILE O RAKITIĆU? ‘Neobično mi je da se takve stvari spominju nakon svega što je dao za reprezentaciju’

‘Rakitić je u zadnjih 3-4 godine bio u grupi senatora reprezentacije i njen izuzetno priznat igrač’

Dokapetan Vatrenih Ivan Rakitić (32) oprostio se od igranja za reprezentaciju Hrvatske. Ova vijest sve je neugodno iznenadila, jer smo svi mislili da će Raketa odigrati još Euro sljedećeg ljeta, iako je u posljednjih godinu i pol znao otkazati neka reprezentativna okupljanja.

Prelomio

No, Ivan je u svojoj glavi prelomio kako je došlo vrijeme za kraj. Tako nakon 13 godina, 106 utakmica i 15 golova, Rakitić više neće igrati za Hrvatsku. Nismo dugo razmišljali koga nazvati da nam prokomentira ovu Ivanovu odluku.

Upravo je Nikola Jurčević u mandatu pomoćnog trenera nekadašnjeg izbornika Slavena Bilića, radio na tome i uspješno odradio posao dovođenja tada mladog Ivana Rakitića u reprezentaciju Hrvatske.

“Pamtim sam početak situacije koja se već tada bila pojavila i mogućnost da Rakitić igra za Hrvatsku, iako su Švicarci najozbiljnije mislili kako će on izabrati Švicarsku. Bili smo na jednom sastanku u Baselu na kojem su bili njegovi roditelji, Zorislav Srebrić, Slaven Bilić i ja, plus naš još jedan čovjek koji se tada dosta brinuo o našim sportašima, Ivan Hežak. Taj sastanak trajao je nekih možda dva sata i tada sam stekao prve dojmove o Ivanu. Još u tom trenutku nije bilo sto posto sigurno da li će igrati za nas, ali Slaven, Zorislav i ja kad smo s njim razgovarali, bili smo sto posto sigurni da će igrati za reprezentaciju Hrvatske. Takav je dojam, naime, ostavio i on i njegova obitelj prilikom razgovora. Iako je tada imao 18 ili 19 godina, vidjela se jedna nevjerojatna pozitivnost, fokusiranost, ambicioznost koja se poslije i takvom pokazala na svakoj utakmici, na svakom treningu”, kazao nam je u uvodu razgovora Nikola Jurčević.

2007. izabrao Hrvatsku umjesto Švicarske

Iako se rodio u Švicarskoj, nastupao za mlade švicarske nacionalne selekcije i u Švicarskoj živio, Rakitić se nakon nekoliko mjeseci neizvjesnosti ipak na kraju odlučio nastupati za zemlju svojih roditelja.

Debitirao je 8. rujna 2007. u kvalifikacijskom ogledu protiv Estonije, a već u idućem nastupu protiv Andore četiri dana kasnije zabio je i svoj prvi gol. Za Hrvatsku je nastupao na Euru 2008. i 2012., Svjetskom prvenstvu 2014. godine, Europskom prvenstvu 2016. i SP-u u Rusiji 2018. godine, na kojem je zabio dva ključna udarca s bijele točke protiv Danske i Rusije u osmini finala i četvrtfinalu u lutriji jedanaesteraca, kao i onaj gol Argentini za 3:0. Definitivno, bio je jedan od naših najboljih igrača na tom turniru, na putu prema povijesnom srebru.

“On je jedan izuzetan profesionalac, jedan dečko koji je fantastičan igrač i koji je, na kraju, sve to pokazao. Osjećao sam kako je on predodređen, u trenutku tog sastanka s njim, da napravi veliku karijeru. I meni je, stoga, pomalo žao što više neće igrati za Hrvatsku, jer sam počekivao da će taj trenutak eventualno doći nakon Eura. Međutim, on je donio tu oduku koju je donio zbog svojih osobnih razloga, i to treba poštivati. Sasvim sigurno, on je jedan od igrača koji su obilježili posljednje desetljeće hrvatske reprezentacije, jedan od najboljih igrača koje smo imali”, govori nam Nikola Jurčević.

Čudan tajming oproštaja od reprezentacije

Prije nekih godinu dana u novinarskim krugovima pojavila se priča kako Ivan ne želi igrati utakmice kvalifikacija i Lige nacija, nego samo velika natjecanja. Bilo je to za vrijeme kvalifikacija za odgođeni Euro. Nakon što je utakmicu protiv Walesa u lipnju 2019. u pakleno vrućem Osijeku propustio zbog lošeg psihofizičkog stanja nakon duge i naporne sezone s Barcelone, u rujnu iste godine otkazao je okupljanje, uoči gostovanja u Slovačkoj i Azerbajdžanu, zbog neriješene situacije s klubom. Odjeknulo je to u medijima, već tada se dalo naslutiti kako gledamo njegove posljednje utakmice u reprezentativnom dresu.

“Nemam uopće potrebu i vremena razmišljati o Ivanu Rakitiću, mi se sad moramo fokusirati na one koji su tu, niti imam neku bojazan što ćemo bez njega. Imamo Vlašića i Brekala, one koji dolaze, koji su puni volje i ambicija”, rekao je izbornik Zlatko Dalić na presici početkom rujna prošle godine.

Od SP-a Ivan je, tako, odigrao samo sedam utakmica za Hrvatsku i propustio njih čak 11. No, treba biti iskren i priznati da je tajming ipak pomalo čudan.

U travnju govorio da želi igrati Euro

Naime, još u travnju je govorio da želi igrati Euro, a nakon što se doznalo da je prvenstvo odgođeno i da će se igrati sljedeće godine, nije bilo uopće naznaka o njegovom odlasku, mislilo se kako će odigrati bar još to Europsko prvenstvo. Iako je, u stvari, već neko vrijeme bilo jasno da gledamo posljednje Rakitićeve utakmice za reprezentaciju. No svejedno, ova njegova odluka sve je rastužila i iznenadila…

Sportske novosti pišu kako se Ivan iz dva razloga odlučio povući iz reprezentacije. “Iz obiteljskih razloga sve teže su mu padali odlasci na reprezentativne akcije, a k tome, koliko god volio Hrvatsku, pogađalo ga je kontinuirano omalovažavanje njegove veličine i doprinosa. Ne u reprezentaciji, nego u hrvatskom nogometnom miljeu”.

“Od ljudi bliskih Rakitiću dolaze signali kako je bio sklon odigrati još taj Euro, ne i Ligu nacija i kvalifikacije za sljedeće Svjetsko prvenstvo, a budući da to za izbornika nije idealna varijanta jer u tim susretima upravo stvara i uigrava ekipu za kontinentalnu smotru, u Ivanovoj glavi se iskristaliziralo rješenje kako je najbolje da se kompletno povuče. I prepusti šansu mlađima”, stoji u tekstu SN-a.

Upitali smo Nikolu Jurčevića da nam prokomentira spomenuto…

‘Imao je osobinu da je uvijek želio igrati za Hrvatsku’

“On je na svakom treningu, na svakom svom nastupu i u pristupu bio nevjerojatno fokusiran i motiviran igrati za reprezentaciju. Imao je jednu osobinu da je uvijek želio igrati za Hrvatsku, u trenutku kad ne bi imao možda punu minutažu. To se na njemu moglo odmah vidjeti, ali ne negativno nego kao na igraču koji želi dosegnuti vrh i otići najdalje. Što se tiče ovih drugih stvari, to mi je vrlo teško špekulirati i komentirati, postoji li neka eventualna pozadina ili dodatak njegovom oproštaju. Mislim da u principu neke velike pozadine tu nema, da se Ivan odlučio na taj potez zato što je raskrstio s Barcelonom i ulazi u finiš svoje karijere, recimo to tako, pa se odlučio posvetiti nekom mirnijem načinu igranja. Sve su to špekulacije, možda tu i ima djelić istine, ali ne mogu to komentirati jer za to ne znam. Znam samo to, čitao sam malo biografiju Luke Modrića, i poznavajući odnose unutar reprezentacije, Rakitić je u svakom slučaju, prvo s Lukom imao jedan prijateljski, odličan odnos, međusobno respektiranje, što smo mogli vidjeti i na utakmicama Reala i Barcelone, a tako i s ostalim igračima. On je u zadnjih 3-4 godine bio u grupi senatora reprezentacije i bio je izuzetno priznat igrač unutar iste. Imao je u reprezentaciji taj svoj status koji zaslužuje. Sad ovo ostalo, da li je tu nešto pridonijelo što se povremeno možda znalo dogoditi, da se nekad vezna linija rotira, da se nekad i izađe iz igre, ne znam da li je to moglo utjecati na njega da ubrza tu svoju odluku. To su neke situacije koje ne mogu do kraja komentirati”.

Zbog prevelikog broja utakmica bilo mu ugroženo zdravlje

Međunarodna federacija profesionalnih nogometaša FIFPro u kolovozu je 2019. objavila kako je upravo Ivan među petoricom igrača čije je zdravlje u opasnosti zbog odigranog prevelikog broja dvoboja. U razdoblju od 25. svibnja 2018. do 13. lipnja 2019., odigrao čak 68 utakmica.

Od toga je 14 utakmica s reprezentacijom s kojom je proputovao 30.000 kilometara. Međunarodni sindikat pritom je upozorio kako je Rakitić odigrao 72 posto svojih utakmica bez poštivanja odmora od pet dana među njima. Pet dana pauze između utakmica nužno je razdoblje kako bi se izbjegli zdravstveni problemi u kratkom i dugom roku. Rakitić je, uz Sergija Busquetsa, bio igrač s najviše nastupa za španjolskog prvaka Barcelonu, i to nakon što se vratio sa Svjetskog prvenstva. Uz to, sjetimo se svi kako je vrhunski odigrao svih 120 minuta bolestan protiv Engleske, a dan prije je imao temperaturu gotovo 39.

“I to da ga je pogađalo omalovažavanje njegove veličine i doprinosa što se sad piše, meni je to malo neobično nakon svega ovoga što je dao za reprezentaciju. Prisjetimo se samo da je bio upravo on igrač koji je dva puta posljednji i povijesni penal zabio na SP-u, u situacijama kada treba stvarno biti klasa i miran. To je bilo nešto nevjerojatno. Već i ta sama činjenica govori dosta o njegovom karakteru i samopouzdanju. Procjena njegove igre i klase nikad nije bila upitna. Sad da li nekome ili nekad, njemu ili nekome zasmetao neki negativni komentar ili zarez, čisto sumnjam. On je većim dijelom i u javnosti, i u medijima i među navijačima, u nekih TOP 3 ili 5 nogometaša ove generacije Hrvatske”.

‘Za Hrvatsku je uvijek davao svoj maksimum’

I za kraj Jura nam je otkrio jednu situaciju koju je imao s njim na Euru 2008.

“Dosta su daleko od mene sad ta neka zbivanja i događanja, ali ako se dobro sjećam u Austriji protiv njih nije u tom trenutku bio u prvom planu, zaboravio sam da li je ušao ili nije ušao u igru, ali on uvijek u toj situaciji pokazuje da mu je teško, da on želi biti u prvom planu, već i tada je to pokazivao kad je bio klinac. Ali opet, na kraju krajeva se izdigao iznad toga, od prvog do posljednjeg trenutka je bio pozitivac i igrač, u tom periodu kad možda i nije imao punu minutažu, svaki trenutak koji je proveo na terenu pokušao je dati svoj maksimum i doprinosio jednoj dobroj atmosferi u reprezentaciji, i svojim pristupom, igrom i ponašanjem pamtim ga samo u najpozitivnijem svjetlu”, zaključio je Nikola Jurčević.