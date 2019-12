ŠTO ZAPRAVO ZNAČI ULAZAK ZORANA MAMIĆA U HNS I IMA LI ZDRAVKO VEZE S TIM? Mislite da je ovaj cirkus nastao slučajno, e pa nije

Mamićevo imenovanje na tu funkciju vrlo je zanimljivo

Ono kada mislite da vas gotovo ništa više u hrvatskom nogometu ne može iznenaditi pa vam na kraju ipak preskoči srce kada vidite da je nepravomoćno osuđeni Zoran Mamić, preko noći, dobio visoku funkciju pri HNS-u. Da, da sportski direktor Dinama Zoran Mamić ovaj tjedan je postao član Komisije za profesionalni nogomet u Hrvatskm nogometnom savezu.

HNS je njegovo imenovanje objavio samo u svojem glasniku, a ne na službenim stranicama, jer zašto i bi kada je veća šansa da ovako prođe “ispod radara”. Zoran Mamić će na toj funkciji naslijediti, još jednog čovjeka odanog Zdravku Mamiću, bivšeg sportskog direktora Dinama kojeg je s te pozicije svrgnuo baš Zoran Mamić, Marijana Vlaka, a sve je potvrdio Izvršni odbor HNS-a na svojoj sjednici u utorak, 10. prosinca.

Mamićevo imenovanje na tu funkciju vrlo je zanimljivo jer se radi o čovjeku koji je nepravomoćno osuđen na četiri godine i 11 mjeseci zbog izvlačenja novca iz Dinama, ali zaista, iako bi se neki možda mogli začuditi što Mamić tu radi, tu doista, za hrvatske prilike, nema ništa čudno.

Eh, da smo u normalnoj državi

Dakako, svatko je nevin dok mu se ne dokaže suprotno, to je ta famozna presumpcija nevinosti koja je s vremenom postala Mamićeva krilatica. I doista, svatko je nevin dok mu se ne dokaže, ali ta tvrdnja ne ublažava činjenicu da netko ima nepravomoćnu presudu za malverzacije u visini od 122 milijuna kuna i optužbu za udruživanje u zločinački pothvat sa svrhim izvlačenja novca iz Dinama putem transfera igrača i fiktivnih ugovora. Presuda je ipak presuda, pa makar bila nepravomoćna. Ona može pasti na drugom stupnju, može se potvrditi, može otići do najviših sudskih tijela. Može s njom svašta biti, ali ona je u konačnici presuda, dakle, netko je zaključio da su ti ljudi krivi pa makar za sada nepravomoćno.

Zakonom je određeno da Zoran Mamić ne mora čekati presudu u zatvoru, dok njegov brat Zdravko mora i zbog toga bježi u BiH, no znači li to da bi, barem moralno gledano, Zoran Mamić trebao obnašati visoke funkcije u klubu zbog kojeg je na sudu, odnosno Savezu koji je do jučer bio u rukama njegova brata? Pa, kvragu, ne!

U svakoj imalo normalnoj državi bilo bi logično, moralno i ispravno da svaka osoba kojoj se sudi pa čak i za puno manje prekršaje, odnosno kaznena djela, odstupi s funkcije ili posla, ali u Hrvatskoj to, vidjeli smo sada, kao i mnogo puta ranije na raznim slučajevima bilo iz svijeta sporta, bilo iz svijeta politike, nije tako.

Zašto je Mamić tu?

I što će sada Zoran Mamić u HNS-u? Jedno sa sigurnošću možemo pretpostaviti. Mamić će svakako u jednom trenutku napredovati, hoće li doći do Izvršnog odbora, to je još teško reći, ali čim se na mala vrata uđe u HNS, to automatski znači da postoji neka vrsta plana za tu osobu, barem je tako bilo do sada. Ne treba zaboraviti da je HNS još uvijek prepun Mamićevih ljudi, od Davora Šukera, do Damira Vrbanovića, a po županijskim savezima da i ne pričamo.

Nova struja u HNS-u polako nameće svoju agendu, ali za očekivati je bilo da se Mamića neće tako lako istjerati iz sistema, dakle, postavljanje Zorana Mamića u HNS znači, ha na neki način, pokazivanje mišića jer nešto se sprema u HNS-u to je sigurno. Priča se o Šukerovu odlasku, o čišćenju Mamićevih ljudi, o totalnom preuzimanju Marijana Kustića, koji bi, kao, trebao biti novi predsjednik.

Međutim, jasan je indikator da Zdravko Mamić za sada i dalje drma HNS-om pa eto i hrvatskim nogometom… I to sve iz svoje oaze u Međugorju. Ako vam to dosad nije bilo jasno ili ste sumnjali, dovoljno je reći da je njegov brat sada i u Dinamu i u Savezu, dakle baš tamo gdje je Zdravko Mamić bio prije odlaska u BiH.