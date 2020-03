ŠTO ZAPRAVO ZNAČI I KOLIKO JE UISTINU OTROVNA MAMIĆEVA PORUKA? Bjelica je bivši. A jednu ironičnu stvar morate zapamtiti

Tko se još nije pomirio, ili tko je dvojio, sada više ne mora. Bjelica je gotovo sigurno bivši trener Dinama

Godinama je Zdravko Mamić molio, nagovarao i pokušavao pridobiti Nenada Bjelicu da preuzme Dinamo, barem je sam tako rekao, ali trener je birao neke druge poslove i izazove u Italiji, Poljskoj, sve dok se konačno nije odlučio doći.

S Dinamom je napravio čuda i to nekoliko. Ispisao je povijest prezimivši u Europi i igravši osminu finala Europa lige prošle sezone, u Ligi prvaka polučio je najbolje rezultate u povijesti kluba, povisio je vrijednost cijeloj momčadi i nekima čak i za više od sto posto, stvorio je djelotvoran sustav, stvorio je Danija Olma, Brunu Petkovića, Mislava Oršića… Vratio je navijače na tribine, natjerao ih je da zavole i njega i dečke, napravio ih je herojima i to čak iako je u više navrata direktno govorio kako je na “vrućoj liniji” sa Zdravkom Mamićem nekoliko puta tjedno.

Napad na Bjelicu

No, onda se preko noći sve promijenilo. Mamiću je Bjelica očito počeo silno smetati, možda zbog činjenice da ga navijači i ljudi vole, možda zbog toga što želi autonomiju i što želi menadžersku ulogu, možda zbog toga što ne želi dovoditi igrače koje Mamić želi, možda zbog toga što se ne boji reći što mu je na umu, možda samo zato što je snažnog karaktera i što je izgrađena persona koja ne savija kičmu ni pod kim, možda jer se zbog Bjelice, samo prividno, stvorila slika o Mamićevu slabljenju utjecaja. Razloga je na pretek…

Mamić je, stoga, odlučio pribjeći vrlo ružnoj taktici i zadao je Bjelici podosta nizak udarac. U svojoj posljednjoj objavi Mamić je prvo igračima spočitnuo kako su se nogometaši Barcelone mogli odreći 70 posto plaće, a zatim je javnosti otkrio kolika je Bjeličina plaća i to doslovce u zadnju lipu.

“Messi i suigrači su se odrekli 70% primanja, belgijski nogometaši će mjesečno preživljavati s 13.000 kuna, Žilina koja je sedmerostruki prvak Slovačke je proglasila bankrot, Cristiano Ronaldo, Juventus, Bayern München i mnogi drugi su se solidarizirali, te pokazali da se na muci poznaju junaci. Dinamo se priprema za vremena ispred nas i svi moramo nositi dio tereta. Sve uspjehe klub je honorirao, nikome nije ostao dužan, te je omogućio uvjete rada kakve nema nitko u ovom dijelu Europe, a to će raditi i ubuduće. Game over”, napisao je Mamić.

Odjednom transparentnost

Ispod provokativne poruke otkrio je kako je Dinamo Bjelici u posljednih 20 mjeseci isplatio 24 milijuna 385 tisuća 673 kune i jednu lipu. Treba ovdje par stvari naglasiti i posebno zapamtiti. Prvo, napravio je nešto što se nikada ne radi, javnosti je otkrio koliko trener zarađuje i to ne bilo koji trener već onaj koji je “njegovom” Dinamu donio, samo ove sezone, 30 milijuna eura čistog novca plus još 20-ak od Olmova transfera i još osam milijuna ljetos od Šunjića. Napravio je to treneru koji je ispisao povijesti i najboljem strategu u novijoj povijesti kluba.

Drugo, Mamić je valjda po prvi put u povijesti svoje vladavine odlučio u javnosti biti u potpunosti transparentan. To je segment koji zaista valja zapamtiti. Šteta samo što je transparentnost primijenio na drugima, a ne na sebi. I šteta što je transparentnost iskoristio kako bi maksimalno diskreditirao trenera koji je, barem na kratko i prividno, uspio Dinamo ponovo učiniti klubom, a ne “prćijom”.

‘Game over’

Sramotno je, naglasit ćemo još jednom, da se čovjeku koji je revitalizirao Dinamu u svakom pogledu, javno spočitavaju visoka primanja, koja je, ma koliko ona visoka bila, pošteno zaradio. Još je gore to što ga se pokušava prikazati pohlepnim i bezobzirnim, a svakako je ironično u cijeloj priči da to radi Zdravko Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa nepravomoćno osuđen za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama i čovjek koji ima još dvije optužnice, jednu tešku 199 milijuna kuna i drugu od 16.7 milijuna kuna.

Tko se još nije pomirio, ili tko je dvojio, sada više ne mora. Bjelica je gotovo sigurno bivši trener Dinama, ako do sada nije bilo jasno, Mamić je to rekao doslovce u dvije riječi: “Game over”.

Imamo za kraj samo jedno, ha, retoričko, pitanje. Ako je već uveo praksu transparentnosti, hoće li je možda početi primjenjivati i na sebi?