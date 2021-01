ŠTO ZAPRAVO ZA DINAMO ZNAČI OVA ‘OBJAVA RATA SUSTAVU’? Jednu važnu stvar su možda previdjeli, a mogla bi im jako naštetiti

Komentar: I taman kada čovjek misli da ga u Dinamu više ništa ne može iznenaditi, da smo sve već vidjeli i čuli, dogodi se ovaj ‘piarovski, mamićevski show’ s objavom rata, prozivanjem HNS-a, sudačke organizacije i pokušaj prokazivanja Dinama kao najveće žrtve hrvatskog nogometa

Doista smo se svačega nagledali u ovih gotovo dvadesetak godina stolovanja Zdravka Mamića u Dinamu. Od onih zloglasnih konferencija za novinare na kojima je vrijeđao i napadao sve koji su pokušavali ukazati na neka loša zbivanja u klubu, razbacivanja lažnim SMS-ovima, maratonskim “urbi et orbi” monolozima pa do onog “proklinjanja na Božić 2010. godine”, prozivanja pravosudnih sudaca za korupciju, pa do one oproštajne konferencije dan-dva uoči nepravomoćne presude za pljačku u Dinamu, nakon koje je pojurio u spasonosni zagrljaj međugorske Gospe.

Čak i nakon što se Zdravko Mamić povukao u svoju međugorsku oazu, gdje se trajno sklonio od kratke ruke hrvatskog pravosuđa, Dinamo je nastavio raditi prema njegovu modelu operiranja. U sljedećim smo godinama itekako imali nelogičnih, ishitrenih i gotovo nevjerojatnih situacija, poput one eskapade s najboljim trenerom u novijoj povijesti kluba, Nenadom Bjelicom i otkazom otprije gotovo godinu dana ili, eto, same činjenice da klubom i dalje aktivno, ali na daljinu, upravlja upravo Zdravko Mamić.

Vjera u sustav

I taman kada čovjek misli da ga u Dinamu više ništa ne može iznenaditi, da smo sve već vidjeli i čuli, dogodi se ovaj “piarovski, mamićevski show” s objavom rata, prozivanjem HNS-a, sudačke organizacije i pokušaj prokazivanja Dinama kao najveće žrtve hrvatskog nogometa i to samo tjedan dana nakon uvjeravanja javnosti da je isti taj sustav dobar i da ga Dinamo podržava. Evo, da vam samo osvježimo pamćenje…

“Jučer su Gorica i Dinamo odigrali utakmicu sa sedam postignutih golova, dramatičnim preokretima, s ukupno preko 30 udaraca upućenih na gol i možemo reći da dvoboj svojom dinamikom, trudom, umijećem i srčanošću igrača može sve dionike hrvatskog klupskog nogometa učiniti ponosnima i sretnima zbog pokazane razine svih elemenata koji nogomet stavljaju u vrh najpopularnijih sportova svijeta.

Jutro poslije, u većem dijelu medijskog prostora, vidimo histeriju i nadmetanje u tome tko će više obezvrijediti Dinamovu pobjedu, dovodeći u pitanje objektivnost pa onda i poštenje glavnog suca utakmice, jer je dvojben jedan dosuđeni – aut ?! Nismo i nećemo komentirati suđenje, niti sada niti onda kada se griješilo na našu štetu, iz jednostavnog razloga – jer vjerujemo u sustav. U uspostavljeni sustav sudačke organizacije, njenih kreatora i aktera i njenih alata. Jedan od tih alata, VAR, jučer je Dinamu poništio gol, a Gorici priznao prvi, iako je startno bilo označeno zaleđe. I sve ok, jer je to rekao sustav.

Pozivamo sve da, osobito u javnom prostoru, obuzdaju niske strasti, iracionalne reakcije i pritiske te da u prvi plan stavimo sve ono zbog čega nogomet prate milijuni ljudi – golove, borbenost, odanost svome klubu, dramatičnost rezultata”, stoji u Dinamovu priopćenju otprije nekoliko dana.

Nevjera u sustav

Nakon utakmice s Hajdukom iz Dinama je stiglo novo priopćenje, gotovo potpuno kontradiktorno ovome u kojem kažu da “vjeruju u sustav”, a u kojem se kritizira i napada taj isti sustav u kojeg se do jučer vjerovalo. Da ironija bude još veća, isti je to sustav koji je Zdravko Mamić godinama stvarao i koji je, realno, još uvijek “nakrcan” njegovim nekadašnjim suradnicima i partnerima.

“Gospodo iz HNS-a, dosta je! U Hrvatskoj postoji klub koji ne plače, ne kmeči, ne žali se. Šuti, trpi, igra i pobjeđuje. I hrani cijeli hrvatski nogomet, financijski, igrački, na sve načine. 14 igrača Dinama omogućilo vam je ugodan život sljedećih nekoliko godina svojim doprinosom za osvojeno srebro u Rusiji. A vi to vraćate najmonstruoznijim podvalama koje se mogu zamisliti. Mario Zebec nije slijep. On dobro vidi i točno zna što radi.

Večeras, na Maksimiru, u utakmici koja bi trebala biti najveća svečanost hrvatskog nogometa, u samo 45 minuta taj je čovjek masakrirao Dinamo. Nije sudio apsolutno čisti, nedvojbeni kazneni udarac na Majeru, išao je gledati VAR i pored zdravih očiju odlučio je zažmiriti. Drugi mogući kazneni udarac, nakon povlačenja Gavranovića, nije išao niti pogledati. Nije sudio indirekt na vraćenu loptu Kaliniću, a na kraju ne sudi ni evidentno rušenje Gavranovića u terenu, iako je pet metara od situacije.

Ništa tu nije slučajno, to je eklatantna pljačka. Bilo je tako i u Osijeku – slični su bili, ne propusti, već namjerne odluke Duje Strukana. Nije vas briga za hrvatski nogomet, putujete, gostite se i čekate da vam u Maksimiru ponovo poklonimo 14 igrača koji će stvarati uspjehe hrvatske reprezentacije!? Dosta je. S Dinamom se više nećete napucavati na ovaj način, vidjet ćete to vrlo brzo”, napisali su iz Dinama nakon utakmice s Hajdukom.

Kao iz Mamićeve tvornice

Prva stvar misao koja je prošla kroz glavu autoru ovih redaka nakon što je vidio Dinamovo službeno priopćenje nakon utakmice s Hajdukom bila je – je li moguće da je Zdravku Mamiću toliko dosadno da je osobno preuzeo vođenje PR službe u Dinamu? Jer ono što je službeni Dinamo s priopćenjima, kao i njegov trener Zoran Mamić s izjavama nakon utakmice, u tjedan dana izveo, neodoljivo podsjeća na one Mamićeve “džekilhajdovske” konferencije na kojima se pojavi nasmijan i odobrovoljen pa se onda u sekundi transformira u nasilnika i krene sa “show programom”.

Ili konkretnije, i ono posljednje što nam pada napamet, gdje u jednom trenutku piše hvalospjeve o Nenadu Bjelici i onda mu putem Facebooka nanese jednu od najvećih sramota u povijesti, gdje javno iznosi njegova primanja i proziva ga za nekorektnost.

Vjerojatno ste do sada već nebrojno puta čuli, vidjeli ili ako ste imali nesreću, bili prisutni na Mamićevim konferencijama. Znate dobro kako to izgleda, znate njegovu retoriku, znate koju analogiju koristi pri obraćanju. E sada ćemo vam malo probati istrenirati maštu. Pokušajte oba ova priopćenja pročitati zamišljajući da ih Mamić izgovara baš na jednoj od svojih “pressica”. Moguće je ako ste dovoljno puta čuli njegov glas. Eto, pa recite da vam ne zvuči kao da je stiglo ravno iz njegove tvornice. A zvuči malo, zar ne?

Zašto im to nije trebalo?

Dobro, ‘ajmo sada realno. Dinamu ovakav ispad zaista nije trebao. Klub je to koji, bez obzira na sve, osvaja prvenstvo već na polusezoni. Klub je to koji financijski bolje stoji od svih klubova u ligi zajedno. Klub je to koji posjeduje igrački kadar jači od svih u ligi kombinirano. Sa sigurnošću možemo reći da je to ujedno i najjači klub u regiji. Klub je to koji može osvojiti prvenstvo pa taman i da ga u svakoj utakmici suci zakinu za barem jedan gol. Klub je to, dakle, koji ne bi trebao kmečati jer je sudac pogriješio na njihovoj utakmici, već bi trebao biti iznad toga i ako uopće mora nešto reći, neka kaže upravo suprotno – “eto vidite koliko smo jaki da pobjeđujemo najvećeg rivala čak i kada suci griješe u njihovu korist”.

Što se samih sudaca tiče, dojma smo i dalje da svi ti suci, s kojima se Dinamo ovako teatralno, i još će ispasti donkihotovski, obračunava preko PR službe, ne sude “protiv” Dinama niti ih svjesno zakidaju. Štoviše uvjereni smo da ne sude “za” ili “protiv” u bilo čijem slučaju, već su jednostavno skloni pogreškama jer pogreške im se potkradaju na gotovo svim utakmicama bez obzira igra li se derbi vrha, sredine ili začelja lige.

Poanta svega jest da bi se Dinamo doista trebao okaniti ovakvih “piarovskih mamićevskih” ispada jer u javnost projeciraju izuzetno neozbiljnu sliku o sebi. Ispada ovako da se na veoma jeftin i teatralan način pokušavaju, pomalo paradoksalno, prikazati žrtvama sustava kojeg je godinama gradio baš njihov vladar iz sjene.

