ŠTO ZAPRAVO ZA DINAMO ZNAČI ISPADANJE IZ EUROPE? Vrijeme je da vas suočimo s bolnom istinom. Mračan scenarij je neizbježan

Što sada? Što će biti s ovim atomskim, nuklearnim, europskim Dinamom?

Kvragu i sve. Dogodilo se ono čega smo se svi, a posebice navijači Dinama, negdje duboko u sebi pribojavali. Ostvario se najcrnji scenarij i Dinamo je u horor-raspletu svoje skupine u Ligi prvaka izašao kao najveći luzer. Ekipa kojoj su gotovo svi predviđali nastavak natjecanja u Europa ligi, a neki i u nokaut-fazi Ligi prvaka, na koncu je ispala posljednja u skupini i oprostila se od Europe. Doduše, ne bez ispaljena metka kao u svim proteklim sezonama Lige prvaka, ali opet uz ponešto gorčine jer ostaje dojam da je moglo bolje.

No, što sada? Što će biti s ovim atomskim, nuklearnim, europskim Dinamom? “Modrima”, svjesni ste toga svim prijeti crni i mračan scenarij o kojem se dosad nije pričalo, ali sada će se itekako pričati. Pa pojednostavit ćemo koliko možemo. Dinamo je klub koji primarno živi od prodaje svojih igrača, svojih najboljih i najperspektivnijih igrača. Dinamo je klub koji ima masivne izdatke, koji ima i dugove, koji se samoodržava kako god zna i umije, koji ciljno planira i ulaže u igrače kako bi na njima zaradio astronomske svote novca i tako održao renome, uložio u nove igrače i ciklički ponavljao proces.

Izbjegavanje neizbježnog

Dinamo, ruku na srce, predugo odlaže neizbježno. Bruno Petković, Mislav Oršić, Dominik Livaković, Nikola Moro, Dino Perić, Luka Ivanušec, Amer Gojak, Dani Olmo, Arijan Ademi… Svi su oni trenutno u najskupljem i najbolje uređenom izlogu u povijesti Dinama. Da je, recimo, Marko Pjaca danas u izlogu Dinama, vjerojatno bi pričali o dvostruko većoj odšteti 23 milijuna eura, koliko ga je Juventus platio 2016. godine.

Treba li vam eklatantniji primjer inflacije vrijednosti Dinamovih igrača od posljednje spekulacije oko transfera Amera Gojaka? Dečko koji je pričuvni igrač kod Nenada Bjelice navodno bi za 15 milijuna eura trebao otići u Getafe ili neki od pet, šest, klubova koji ga navodno potražuju. Pa koliko onda tražiti za Petkovića i Oršića koji su u životnoj formi i u klubu i u reprezentaciji, 20-30 milijuna eura? Koliko tražiti za Olma? Možda 60 milijuna eura? Ne, nije realno pa tip je zabio golčinu iz voleja Manchester Cityju, što on još ima dokazati? A što je još s Livakovićem, Morom, Perićem? A svi su oni skautirani gotovo kroz cijelu skupnu fazu Lige prvaka, a pojedini su ugledni promatrači dolazili čak i u HNL analizirati igru najboljih dinamovaca.

Nešto će se pokrenuti

Dinamo je odlučio, barem se tako do sada činilo, da se, dokle god je Europa u igri, neće prodavati ključni igrači. Ali sada više nije u Europi što znači da će se nešto pokrenuti… U mandatu Nenada Bjelice nije se prodao niti jedan ključni igrač osim Ivana Šunjića, čiji je izostanak u klubu za sada nenadomjestiv jer Dinamo nema igrača sličnog profila Ademiju, a jedini koji je bio blizu, bio je Šunjić. Ostatak ekipe je na okupu već sezonu i pol i zaista, ali zaista, opravdavaju svoju vrijednost i interes stranih klubova.

Trebao bi nam novi članak kada bi pobrojavali tko je sve navodno zainteresiran za Dinamove igrače, spominju se tu mahom sve bogataši koji bez previše problema mogu zadovoljiti apetite Dinamove uprave. Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Bayern, Juventus, Milan i da ne nabrajamo sada unedogled. Svi oni žele uzeti dio ovog Dinama. Odmah ćemo reći da nema šanse, ali nema ni najmanje šanse, da ijedan od ovih igrača okonča karijeru u Dinamu. Kamo sreće da se dogodi suprotno, ali po inerciji Dinamo već kad tad ostaje bez ključnih igrača jer bi ih zaista bezobrazno bilo kočiti u daljenjem razvoju kako nogometnom tako i financijskom. Od ovih desetak igrača koje smo pobrojali možda tek jedan ili dvojica ostanu u Dinamu neko duže vrijeme, ako i toliko, ostali su HNL prerasli odavno i realno, mogu igrati u “ligi pet” bez ikakvih problema.

Bilo bi bajkovito da ostanu, ali Dinamo od nečega mora živjeti, a na neki način je dužan svijetu dati, ako ima mogućnost, nekog “novog Luku Modrića” ili Marija Mandžukića. E sada, hoće li se masovni egzodus dogoditi već ove zime? Sada kada su izletjeli iz Europe vjerojatnost da će dio igrača već sada otići je velika.

Zašto neki moraju otići?

Gledajmo to ovako. Prva HNL je izvrsna za razvoj mladih igrača, možda i jedna od najboljih u Europi, evo vam zadnji primjer Danija Olma koji je sa 16 godina stigao iz famozne Barcelonine akademije “La Masije”. Ali opet, koliko je pogodna za mlade, toliko zna biti zagušujuća za igrače koji su je prerasli, a većina igrača koje smo naveli prerasle je HNL, ma koliko to neki poricali. Oršić, Petković, Perić, Ademi pa možda i Gojak… To su igrači koji su prešli svoje razvojne godine, a trenutno su veliki hit u Europi i cijena im je podosta napumpana, što znači da bi Dinamo mogao iskoristiti priliku već ove zime.

Dinamo prodajom ovih igrača može zaraditi basnoslovne cifre jer ove zime im vrijednost neće pasti i Oršića se može prodati sigurno za desetak milijuna eura, Petkovića možda i za više, oko 15 milijuna, Perić je reprezentativac kao i prethodni navedeni, a igra u životnoj formi i Ademi je tražen i cifra mu se kreće negdje oko šest do osam milijuna eura, Gojaka smo rekli, 15-ak milijuna. Pitanje je samo hoće li ti igrači vrijediti na ljeto koliko vrijede i sada s obzirom na to da je Dinamo ispao iz Europe? Eto, zato bi Dinamo možda mogao zgrabiti priliku i prodati dio ovih igrača ako ne i većinu već ove zime. Ovi mladi mogu i čekati, ali to je isto pitanje, pogotovo kada je riječ o Olmu kojeg traži pola Europe i trenutno još uživa popularnost stvorenu igrama u Ligi prvaka.

Budite sigurni, ove zime, dobar dio tih igrača mogao bi pomisliti o odlasku, ako se jave prve naznake interesa nekih klubova “lige pet” gotovo sigurno će pomisliti. Može li im se zamjeriti? Ako ste onaj tvrdokorni, romantični navijač koji je vidi dalje od Dinamova grba, onda vjerojatno hoćete, ali ako promišljate o nogometu na moderan način, onda ćete razumjeti da su ovi dečki već sada itekako zaslužili igrati po top klubovima najjačih europskih liga, a posebice zato što su ostali skromni i ponizni bez javnog izražavanje želje za odlaskom – a bilo je takvih slučajeva u Dinamu.

Crni scenarij izgledan

S druge strane, ma koliko skromni i ponizni bili, većina ovih nogometaša ima pravo tražiti i povišicu zbog svojih igara, odnosno, ako Dinamo krene odbijati ponude, morat će igračima uzvratiti boljim ugovorom, a pitanje je mogu li si to priuštiti. Pazite, Olmu se navodno nudio ugovor vrijedan 10 milijuna eura, a to treba platiti.

Scenarij je to koji je crn da crnji ne može biti, jer tko zna kada ćemo opet gledati ovakav Dinamo, ali na Maksimiru je to najnormalniji proces koji se u eri Zdravka Mamića ponavljao iz sezone u sezonu, čak i polusezone u polusezonu. Predugo je ova ekipa tu i predugo je na visokoj razini, a okidač za rasprodaju, prihvaćate li vi to ili ne, moglo bi biti ispadanje iz Europe. Kažemo, nadamo se da se to neće dogoditi već ove zime, ali, eto u teoriji bi moglo.