ŠTO STOJI IZA POTEZA GODINE U HNL-U? ‘Dalić me uvjerio da preuzmem Varaždin. Spasit ću klub, ne zato što je to lako, nego zato što je teško’

‘Samir Toplak spasit će Varaždin, ne zato što je to lako, nego zato što je to teško’

Samir Toplak (49.), najdugovječniji trener u HNL-u, novi je strateg NK Varaždin. Toplak je na klupu Intera sjeo tamo još u sezoni 2013./2014. kada je zaprešićki klub bio drugoligaš, a od tada u HNL-u Inter je vodio na 160 utakmica, ukupno 211 u svim natjecanjima, proveo je ukupno 2072 dana na klupi jednoga kluba u kontinuitetu, i to u teškim uvjetima…

Možemo slobodno kazati kako je upravo Samir Toplak spasio Inter i zadržao ga u prvoligaškom razredu hrvatskog nogometa. Svojim višegodišnjim stažom u Interu i poslom koji je u klubu napravio zaradio je predznak trenera za “krizna stanja” iz kojih je uspješno izvlačio zaprešičkog prvoligaša…

OMILJENI TRENER IPAK OSTAJE U PRVOJ HNL: Samir Toplak preuzima jedan od najtežih poslova u ligi

U Interu je gurao u vatru mlade igrače

Bio je u Interu poznat i kao trener koji gura u vatru mlade igrače. Njegov odlazak iz kluba nije došao preko noći, skupa s direktorom Brankom Laljkom radio je na pronalasku investitora, mučili su se šest mjeseci s tim i došli pred zid. U takvim uvjetima nije bilo lako krenuti u sezonu, nadali su se da će pronaći investitore koji će ih još više podržati, da Inter bude bolje, ali invenstitor nije dolazio. No, u zadnji tren pojavila se grupacija ljudi koja je spremna uložiti novac i prihvatiti odgovornost, ali i dovesti svoje ljude. I tako je završila Toplakova uspješna nogometna priča u Interu, najdugovječnija trenerska u HNL-u…

Treća promjena na klupi Varaždina

Sad počinje, nada se tome i Samir Toplak, ona nova uspješna u Varaždinu. Luka Bonačić napustio je klupu Varaždina nakon 1:0 poraza od Istre, a Varaždinci su uspjeli pridobiti Toplaka, svog bivšeg igrača, da ih preuzme i pokuša ostaviti u najvišem rangu. Inače, Varaždincima je to već treća promjena na trenerskoj klupi ove sezone. Na početku ih je vodio Borimir Perković, u listopadu ga je zamijenio Luka Bonačić, a sada im se vraća Samir Toplak…

“Ja kao Jose Mourinho? E da su mi njegove brige, onda bi mi bilo lakše”, kazao nam je u šali na našu konstataciju da je u ponedjeljak ujutro zauzet kao da je Jose Mourinho, i nastavio:

“Iskreno, nisam se nadao da ću zasjesti na klupu Varaždina. Moji planovi su bili bitno drugačiji. Ali jednostavno, poziv i uvjerevanje Zlatka Dalića da preuzmem A momčad, koji je i moj prijatelj i čovjek koji mi je puno pomogao na početku karijere, kao i još neke više, bitnije stvari, presudili smo tome da punudu Varaždina, odnosno poziv na klupu, nisam mogao odbiti. Dalić je osoba koja me uvjerila da preuzmem Varaždin. I još jedna stvar. Da ne vjerujem u to da ima spasa, ne bih se sigurno toga prihvatio. Vjerujem da ima mjesta za pomak i da možemo napraviti velike stvari. Ne čudo, jer je samo jedna utakmica tu u pitanju, jedna je utakmica razlike. I ja ću dati sve od sebe da uvjerim igrače da, prvo vjeruju u sebe, a onda i u mene. Ako budu vjerovali, onda će uspjeti”, objašnjava nam Samir Toplak s kojim smo razgovarali desetak minuta prije nego što je počela službena presica u klubu na kojoj je Toplak predstavljen i službeno kao novi trener…

‘Nisam zbog Dalića preuzeo Varaždin, on je meni jednostavno dao prijateljske savjete’

“Da se razumijemo, nisam zbog Dalića preuzeo Varaždin, on je jednostavno meni dao prijateljske savjete. Ovih dana smo se vidjeli, a čuli smo se prije nego što sam im u Varaždinu rekao da. Izbornik Dalić i ja smo bli u kontaktu još od prije, ali ovog me puta on zamolio da prihvatim posao i da ćemo nešto napraviti. Ne sumnjam da će mi Zlatko Dalić pomoći, ako trebam kakav savjet, sigurno da ćemo biti u konktaktu. Mi smo prijatelji od davnina i na njega uvijek mogu računati kad je riječ o poslu, nogometu, savjetima”, naglašava nam Samir Toplak i nastavlja:

“Samo je jedan poziv presudio, a on je došao za vrijeme utakmice Intera i Osijeka u subotu, bio sam na toj utakmici. Bio je to prvi kontakt. Navečer smo obavili jedan razgovor, dao sam si 24 sata za razmišljanje, kontaktirao meni neke drage ljude koji mi mogu dati savjet, posložio si u glavi i odlučio sam da ću prihvatiti ponuđeno. Situacija nije bajna, ali ja za takvu situaciju imam jednu dobru rečenicu od Johna Fitzgeralda Kennedyja: ‘Amerikanci će otići prvi na Mjesec, ne zato što je to lako, nego zato što je to teško. Tako da ću ja danas izjaviti da će Samir Toplak spasiti Varaždin, ne zato što je to lako, nego zato što je to teško”, zaključio je Samir Toplak.

Vrijedi spomenuti kako je u dosadašnjoj trenerskoj karijeri Toplak vodio Varaždin, Cibaliju i Zelinu, ali je u Interu iz Zaprešića ostavio najveći trag. Doveo ih je iz Druge u Prvu ligu, a tamo se zadržao od travnja 2014. godine sve do siječnja 2020. godine.