ŠTO TRENER ŠAHTARA SPREMA ZA DINAMO? Castro otkrio djelić svog plana: ‘Moramo ispuniti ova četiri faktora’

Castro je naglasio kako će sutrašnji dvoboj mnogo toga pokazati

U taboru ukrajinskog prvaka Šahtara svjesni su kako bi poraz u Zagrebu vrlo vjerojatno značio i zbogom plasmanu u osminu finala Lige prvaka. Zbog toga je Luis Castro na posljednjoj novinarskoj konferenciji uoči sutrašnjeg dvoboja najavio napadačku igru Šahtara.

“Naše glavno oružje je napadački stil igre i od njega nećemo odustati. Uvijek igramo napadački i u prvenstvu i u Ligi prvaka. Vjerujem kako ćemo pronaći način kako pobijediti Dinamo”, kazao je 58-godišnji portugalski stručnjak.

Castro je dodao kako će sutra biti ključna četiri faktora za osvojanje tri boda. “Da bi pronašli put do pobjede moraju biti ispunjena četiri faktora, a to su taktika, tehnika, psihologija i fizička sprema. Jedino ako ispunimo sva četiri faktora možemo do pobjede.”

Nije odlučujuća utakmica

Castro je naglasio kako će sutrašnji dvoboj mnogo toga pokazati, ali i kako nakon te utakmice neće sve biti odlučeno.

“Svaka iduća utakmica je najvažnija. Dvoboj protiv Dinama je iznimno važan jer obje ekipe imaju po četiri boda. Sutrašnji dan će puno toga pokazati, ali niti nakon te utakmice neće sve biti riješeno,” kazao je Castro.

Ukrajinci su doputovali u Zagreb bez ozlijeđenih Konopljanke i Manora Solomona, no Castro smatra kako su i njihove zamjene odlični igrači. “Ne želim govorit o sastavu niti dijeliti dečke, jer su svi igrači davali maksimalno svoj doprinos. Solomon i Konopljanka imaju problema s ozljedama, no vjerujem kako su i igrači koji će ih zamijeniti izvrsni.”

Sudac ga ne brine

Dvoboj u Maksimiru sudit će Nijemac Felix Brych, s kojim Ukrajinci nemaju ugodna sjećanja. Međutim, Portugalac se nije želio previše zamarati imenom suca. “Nije bitno tko je sudac, pripremam utakmicu gledajući naše suparnike, a suci me ne zanimaju. Mi moramo raditi na onome što možemo sami kontrolirati.”

Castro je preuzeo Šahtar u lipnju ove godine naslijedivši svog sunarodnjaka Paula Fonescu. Pod njegovim vodstvom Šahtar je upisao 13 pobjeda, dva remija i tri poraza. U prvenstvu Šahtar uvjerljivo vodi sa 10 bodova više od kijevskog Dinama, ali je u nacionalnom Kupu ispao već u osmini finala od najvećeg suparnika Dinama, a porazom u Zagrebu ugrozio bi planirani plasman u osminu finala elitnog europskog natjecanja.

“Momčad je spremna za sve, normalno je da netko izgubi. Tako je bilo i u kupu protiv Dinama. Ja vjerujem svojim igračima i siguran sam kako ćemo to u srijedu i pokazati.”

Nedostatak ključnog igrača

Jedan od ključnih igrača ukrajinskog sastava bit će brazilski napadač Junior Moraes. “Dinamo je vrlo opasna momčad. U Harkivu je igrao agresivno s visokim presingom, no vjerujem kako smo iz te utakmice izvukli pouku”, kazao je 32-godišnji Brazilac.

Moraes je stigao u Šahtar u lipnju 2018. iz kijevskog Dinama i u 39 nastupa zabio je 26 golova. “Zadnje kolo i pobjeda protiv Karpatija nam je vratila samopouzdanje. Potpuno smo spremni, imamo velike šanse ići dalje i vjerujem kako ćemo na koncu slaviti”, zaključio je Brazilac.