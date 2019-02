ŠTO TRENER MOŽE NAPRAVITI KADA GA IGRAČ PONIZI? Bivši izbornik o Kepi i Sarriju, Kovaču, ali i svom skandalu; ‘Brbljao je svašta…’

‘Ja bi to napravio i da je Maradona bio u pitanju. Šerić je po meni bio jedan prosječan igrač. Nije bio kvaliteta za reprezentaciju’, kaže Otto Barić prisjećajući se svojih neslaganja s igračima

Proteklog vikenda dogodile su se tri situacije koje se tako dobro uklapaju u onu poznatu uzrečicu “moderni nogomet”. Naime, zvijezda Bayerna na odlasku iz kluba, u kojem je proveo 12 godina , 35-godišnji Franck Ribery, prilikom izlaska iz igre u subotnjoj ligaškoj utakmici protiv Herthe na Allianz Areni (pobjeda Bavaraca 1-0) odbio je pružiti ruku bivšem izborniku hrvatske nogometne reprezentacije, sad treneru Bayerna Niki Kovaču, nakon što ga je izvadio iz igre u 58. minuti i umjesto njega na travnjak poslao Kingsleyja Comana…

Drugi slučaj je iz iste svlačionice i onaj je Márcija Rafaela Ferreire de Souzae, nogometaša poznatijeg kao Rafinha. Naime, spomenuti Brazilac jedan je od onih nezadovoljnih statusom kojeg ima kod Kovača.

Rafinha se nije naigrao otkako je Kovač stigao u Bayern i pred novinarima nakon utakmice javno je izrazio nezadovoljstvo kazavši kako je “do sad igrao pod svim trenerima, od Guardiole, pa do Heynckesa, kako dobro trenira i donosi određene stvari u igri svoje momčadi, a kako Kovač ne računa na njega i kako “nema pojma zašto je to tako”…

Treća situacija o kojoj su pisali mediji je slučaj viđen u finalu engleskog Liga kupa, odnosno “Carabao kupa”. Menadžer Chelsea Maurizio Sarri na samom kraju produžetaka pokušao je zamijeniti golmana Kepu Arrizabalagu kako bi jedanaesterce branio Willy Caballero.

Međutim, mladi Španjolac nije želio izaći s terena. Talijanski stručnjak je poludio, čak je u jednom trenutku izašao sa travnjaka kako bi se ohladio, pa se vratio na klupu, ali Kepa i dalje nije želio izaći. Šokirani Sarri je potom odustao od zamjene i 24-godišnji Španjolac je ostao u igri.

Kepa je obranio jedan udarac, ali to nije bilo dovoljno Bluesima za pobjedu jer su njegovi suigrači dva puta bili neprecizni. Kasnije je na tiskovnoj konferenciji Maurizio Sarri izjavio kako je za incident u završnici, kriv “nesporazum”.

Kovačevi problemi s igračima

Svjedoci smo posljednjih godina sve više takvih situacija u nogometu, sjetimo se kakve je probleme Kovač imao sa nezadovoljnim igračima u trenucima rezultatske krize bavarske momčadi samo u tekućoj sezoni. O tim i takvim situacijama, koje su sve češće u današnjem nogometu kad se se sve vrti oko novca, zarade, profita kao takvog, porazgovarali smo s bivšim izbornikom Vatrenih Ottom Barićem.

“To smatram ružnim i primitivnim. Žao mi je tih igrača, i Riberija i Rafinhe. Jako je nekorektno od njih to što su napravili. Za ono sve što se dogodilo i što se još uvijek događa Niki Kovaču najmanje je kriv on sam. Radi se o tome da on vrlo ozbiljno shvaća svoj posao. Međutim, te zvijezde današnjeg nogometa ulaze u određene godine ne mogu dati to što on smatra da je potrebno za razvoj i rezultate momčadi.

Na taj način on i razgovara sa svojim igračima, ali u Bayernu je jako teško biti trener. Sreća je njegova što ima zaleđe u Upravi kluba, točnije u predsjedniku kluba Uliju Hoenessiju koji mu čuva leđa. No, smatram da je morao i da će morati riješiti te i takve probleme s igračima. On će to i uspjeti riješiti, ali isto tako Bayern se mora riješiti takvih nezadovoljnih igrača, bez obzira o kojem igraču se radilo”, kazao nam je u uvodu razgovora Otto Barić i nastavio:

‘Vrlo je važno kako će reagirati šefovi Bayerna’

“Vrlo je važno kako će reagirati šefovi Bayerna. Oni su do sad reagirali u redu, ali vidjet ćemo hoće li plakati Bavarci za svojim zvijezdama koje su pokazale nepoštivanje trenera, ne samo spomenuti, ima njih tu još.

Riberyju su posljednji trenuci u klubu. Kovač je napravio to da tri, četiri mlada igrača igraju u prvoj momčadi i na njima će graditi budućnost. Kingsley Coman, 22-godišnji Francuz, jedan je od tih igrača označenih kod Kovača za budućnost kluba. Bayern je uvijek radio dobro što se tiče kupovine igrača i uspjevali su tijekom povijesti svojim rivalima poput Borussije Dortmund uzimati njihove najbolje igrače”.

Barića smo upitali i da li se on osobno susreo s istim ili bar sličnim problemima sa svojim bivšim igračima koje je u karijeri kao trener i izbornik Austrije i Hrvatske vodio?

“Imao sam i ja pojedinih situacija s igračima, ali vrlo ih je bilo malo. Zbog čega? Dolazio sam u klubove koji su bili prvaci ili bar igrali važne uloge u svojim natjecanjima i koji su imali dva, tri reprezentativca, a nakon godine, dvije, imali smo ih po sedam, osam, i u Salzburgu i u Rapidu. Igrači su bili svjesni kako radim i uvjerio sam im da mi vjeruju. Ti igrači su bili mlađi i vjerojatno su bili i pošteniji u odnosu na posao, nisu bili takve zvijezde, pa je moja situacija malo drugačija od Kovačeve.

U Rapidu sam imao problem, imali smo jednog sjajnog igrača Andreasa Herzoga kojeg smo bili posudili Vienni, ali tadašnji predsjednik mu je dao tri puta više novaca nego su ovi očekivali. Nije se htio kao 18-godišnjak vratiti u Rapid, ali ne zbog mene nego novca. Takvih nekakvih stvari sam imao. Međutim, mi smo to riješili i kad sam ja bio izbornik Austrije, on je bio moj igrač i s 28 godina mi je rekao kako se ispričava jer se nije ponašao, nije se ponio kao pravi profesionalac. Njegov otac nikako nije mogao shvatiti da sam ja jedno pet mladih igrača stavio u prvu momčad, a njegovog sina ne, iako je bio godinu dana mlađi. Imao sam sličnih situacija da, ali ne i istih”.

Barić nam je rekao i kako bi on reagirao, primjerice, da mu se dogodila situacija kao Sarriju, da igrač ne želi napustiti travnjak u trenutku promjene igrača, da se ogluši na velikoj sceni, pred tisućama ljudi na stadionu, i još više pred malim ekranima, na njegovu odluku… “Isto bi kao i Sarri napustio klupu, uzeo vremena da se ohladim, da se ne radi scena na travnjaku, da ne nastane skandal. To je normalna odluka trenera. Ja bih ga isto ostavio u igri, ali bi ga poslije toga u istom tjednu maknuo iz momčadi”.

Poznata je Barićeva situacija s bivšim hrvatskim nogometašem i reprezentativcem Anthonyjem Šerićem, koji je bio dio one slavne generacije Vatrenih koja je 1998. osvojila broncu na SP-u u Francuskoj. Barić ga nije htio više zvati u reprezentaciju jer je ovaj u jednom intervjuu u Slobodnoj Dalmaciji rekao kako je Barić “seljak kojem su se tresle gaće u razgovoru s engleskim izbornikom Erriksonom“. Dogodilo se to u rujnu 2003. godine…

‘Napravio bi to i da je Maradona bio u pitanju’

“Ja znam kako s takvim igračima. Vrlo jednostavno je to za riješiti. Pa ja bi to napravio i da je Maradona bio u pitanju. Šerić je bio jedan po meni prosječan igrač. Nije bio kvaliteta za reprezentaciju, na kraju krajeva kod niti jednog trenera prije i poslije nije bio standardan. Drugo, on si je dozvoljavao da štošta brblja, ali ja na to nisam na to reagirao jer smatram da se s igračima ne razgovara preko novina. Ja to tako nisam ozbiljno shvaćao što je on rekao, ali jednom riječju, on mi niti nije bio važan.

Pazite jednu stvar, smatram da sam daleko više prostigao kao trener nego on kao igrač, a za drugo on nije na koncu niti bio. Mislim da su moji potezi u većini bili korektni prema igračima”, objasnio nam je Barić i za kraj osvrnuo se na moderni nogomet, odnosno situaciju u današnjem nogometu, sve češće, da su igrači, oni najveći, nerijetko iznad trenera u klubu. Da postavljaju uvjete, ultimatume, jer paralelno s golovima donose klubu i svojevrsnu marketinšku isplativost. U prijevodu, donose veliki priljev novca u klupsku blagajna pa imaju jaki utjecaj i na trenerski posao kao takav…

‘Treneri danas nemaju tu snagu koju smo mi imali’

“Treneri danas nemaju tu snagu koju smo mi imali. Hoću reći, današnji igrači su drugačiji, drugačiji je i nogomet, drugačiji su pogledi i vrijednosti u samoj igri. Trener kad dolazi u veliki klub ima takve igrače. Najvažnije je kako s njima postupati? Imao sam jako puno vrhunskih igrača i oni nisu zloupotrebljavali to što su bili dobri, najčešće su bil kapetani momčadi.

Trenirao sam Okochu, Klinsmanna, izvrsne igrače u Stuttgartu, da sad ne nabrajam sve… Neki od tih igrača zarađivali su više od mene, ali to je meni bilo i logično. Teško se trener prodaje za veliki novac, ali igrače se može i upravo su igrači ti od kojih klub živi. Svi ti igrači, sve te zvijezde, trebaju se ponašati kulturno i normalno, bez obzira koje ime oni imali u nogometnom svijetu”, zaključuje Otto Barić.