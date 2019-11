ŠTO SU TO DINAMOVCI RADILI U SVLAČIONICI NAKON UTAKMICE? Jednostavno nisu mogli vjerovati što im se dogodilo; ‘Ne znam kako to objasniti’

‘Moj gol nije uspio donijeti tri boda. Ostaje žal. Zato nema veselja zbog gola. Ne mogu to slaviti’

Zabio je prvijenac u Ligi prvaka, ali bio je gorkog okusa. Luka Ivanušec (20) ušao je sinoć u igru protiv Šahtara u 72. minuti umjesto Petra Stojanovića i u 83. na asistenciju kolosalnog Brune Petkovića, koji je nakon utakmice imao zamotanu desnu nogu, bacio 28.000 navijača u delirij. Tada su valjda i njemu zamirisali jaglaci i visibabe, posebno nakon pogotka Arijana Ademija u 89. minuti.

‘Pad koncentracije’

Uhvatili smo Ivanušeca nakon utakmice i razgovarali s njim. To možete vidjeti u priloženom videu dolje od 25.00…

“Ne znam što se dogodilo. Jednostavno, jedino što mogu kazati je da je to bio pad koncentracije. Vodiš pet minuta prije kraja 3:1, primiš dva gola. Ne znam, ne znam kako to objasniti”, iskreno nam je rekao Luka Ivanušec kojeg smo upitali i kako se on osobno osjećao u igri, odnosno je li zadovoljan svojom prezentacijom protiv Šahtara?

‘Nema veselja zbog gola, ekipa je najvažnija’

“Zadovoljan sam, sretan zbog gola. Zabio sam prvijenac u Ligi prvaka za Dinamo. Međutim, ipak je ekipa ono što je najvažnije. Moj gol nije uspio donijeti tri boda. Ostaje žal. Zato nema veselja zbog gola. Ne mogu to slaviti. Mislim da smo danas zaslužili mnogo više”, objasnio nam je Luka i otkrio što se događalo u svlačionici nakon utakmice.

“Gledali smo snimke ponovno kako se dogodio taj penal, kako se dogodio taj drugi pogodak”…

I je li bio penal, upitali smo ga?

‘Bio je penal’

“Je, bio je penal”.

Što vam je rekao Bjelica nakon ovakve drame?

“Kad je bio u svlačionici dao je svima ruku. Nije ništa posebno pričao. Treba dići glavu gore. Idemo dalje”.

Pitali smo Luku je li zadovoljan svojom trenutačnom formom i igrom u dosadašnjem dijelu sezone u dresu Dinama?

‘Na 60% sam. Moram se opustiti da bih igrao bolje’

“Dižem se iz utakmicu u utakmicu, ali sigurno da to još nije to kako bih trebalo biti. Znam da mogu mnogo bolje i mislim da će u narednim utakmicama to tako i biti”.

Na koliko je Luka Ivanušec trenutačno posto što se tiče forme, svoje najbolje igre?

“Ja bih rekao čak i 60 posto. Moram se opustiti da bih igrao bolje. Kad se potpuno opustim mislim da će to biti onako kako bi trebalo biti, kako je bilo u Lokomotivi prije i da počnem raditi stvari koje znam raditi najbolje.