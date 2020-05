ŠTO SE ZAISTA DOGAĐA S NAŠIM NAJBOLJIM MLADIM IGRAČEM? Vlašić je postao zvijer, ali pronašli smo manu koja ga može upropastiti

Vlašić vjerojatno uživa u Moskvi, ništa mu ne nedostaje, vole ga navijači, vjerojatno i suigrači, klub poduzima sve da ga tamo i zadrži, ali…

Tu je, svi smo svjesni da je jedan od najboljih mladih igrača koje imamo, izbornik Zlatko Dalić pokazao je da ozbiljno računa na njega u reprezentaciji i da je spreman od njega napraviti, pa možda i predvodnika neke nove generacije, ali Nikola Vlašić ima, iz našeg kuta gledišta, jedan ogroman problem.

Vlašić posjeduje iznimne nogometne kvalitete i vještine. Prije svega, mentalno je vrlo jak za svoju dob i čak je kao 17-godišnjak pokazivao zrelost na terenu, lidersku crtu, ima onaj, što bi rekli Dalmatinci, dišpet, koji ga može podići i u najcrnjim trenucima utakmice. Suigrači ga vole baš zbog mirnoće u svojoj izvedbi, nije igra vruće glave, nije temperamentan, a opet, pomalo paradoksalno, preferira pressing, to jest, agresivan, brz i dinamičan nogomet.

Gotovo savršen igrač

Štošta je još zanimljivo kod Vlašića, između ostalog zbog toga i jest promoviran u seniore s tek 16 godina. Recimo, sjajan je tehničar, neumoran trkač koji može prema potrebi igrati i centralnog veznog i ofenzivnog veznog, pa čak i krilo ili drugog napadača. Polivalentnost je ono što ga čini izuzetno vrijednim dodatkom svakoj momčadi, ali kompatibilnost i prilagodljivost je ono što ga čini izuzetnim jer dosta lako stvori kemiju sa suigračima i pragmatično se prilagođava zadacima koje mu treneri ili izbornici dodjele. Barem mi to tako vidimo…

Između ostalog, dobar je dodavač, dobar razigravač sa soldinim pregledom igre, nećemo reći vrhunskim jer da ima sve to vjerojatno bi igrao u Real Madridu… Ima dobar udarac izvana i ne boji se pucati, zna fino uletjeti iz drugog plana i zabiti i odličan je pri povezivanju linija. Voli pomagati obrani, voli se i spustiti po loptu na svoju polovicu, odgovoran je igrač i poštuje sustav i taktiku, a što je još bolje u cijeloj priči, Vlašiću su tek 22 godine, dakle, još je u razvojnom periodu i tek treba ući u najbolje igračke godine.

Postoji problem

No, rekli smo na početku, Vlašić ima, iz naše perspektive, oveći problem, a to je činjenica da karijeru gradi u Rusiji. Ne mislimo pritom ništa pretjerano loše. Ruska liga je jaka, tu su sve redom velikani poput Zenita, Lokomotiva, Dinama, Spartaka, a on igra u najjačem klubu lige CSKA iz Moskve. No, opet to postaje problem jer Vlašić se na radaru, ponajprije medija, pojavljuje izuzetno rijetko.

Vlašić postaje tema tek ako postigne neki spektakularan gol, ako podijeli pokoju asistenciju ili ako njegov CSKA odigra koju dobru utakmicu u Ligi prvaka. Vlašić je naš najbolji i najskuplji mladi igrač koji je prije koronakrize vrijedio 22 milijuna eura, odnosno na realnom tržištu vjerojatno i duplo više, a o njemu i njegovim partijama u Rusiji se ne zna gotovo ništa.

Nevidljivi Vlašić

Ruska liga nije pretjerano praćena u Europi, pa tako niti u Hrvatskoj. I dok se ovdje piše o kojekakvim spektakularnim potezima ili minijaturama Marka Roga u Cagliariju, Ante Budimira u Mallorci, Brune Petkovića, Mislava Oršića u Dinamu, zatim je li Tin Jedvaj odigrao dobru utakmicu za Augsburg i koliko je Dejan Lovren puta kiksao, dok se lamentira danima o budućnosti Marka Pjace koji već dvije godine nije odigrao ozbiljnu utakmicu, dok se razglaba gdje će vječni talent Alen Halilović nastaviti karijeru, gdje je nestao Ante Ćorić i kako je dospio u Almeriju, uz dužno poštovanje dečkima, Nikola Vlašić za to vrijeme igra fantastičan nogomet u Rusiji koji zapravo nitko niti ne primjećuje. Isprike na pomalo krležijanskoj rečenici, no, kratko i jasno, gotovo je nevidljiv.

Primjera radi, Vlašiću su se pomno gledale čak i utakmice za drugu momčad Evertona dok je bio njihov član, brojala su mu se dodavanja, pretrčani kilometri i forsirale su se priče o tome zašto ne igra i zašto su ga tako lako otpisali. Sada Vlašić igra, do sada, najbolji nogomet u karijeri, ali iskače u prvi plam samo kada igra za Vatrene i kada zabije ili spektakularno asistira za Moskvu.

Nema zapravo previše govora o tome koliko je unaprijedio ekipi i koliko doprinosi igri svoje momčadi, da je njihov uvjerljivo najbolji igrač, da je šesti najbolji igrač lige, da je u top deset strijelaca i asistenata lige, da je treći po ključnim dodavanjima s 2.6 po utakmici u prosjeku, da je treći najbolji dribler lige s prosjekom od 2.5 po utakmici.

‘Breakthrough’ i mana u sustavu

Činjenica je, Vlašić vjerojatno uživa u Moskvi, ništa mu ne nedostaje, vole ga navijači, vjerojatno i suigrači, klub poduzima sve da ga tamo i zadrži, ali dojma smo da Vlašićev konačni “breakthrough“, posebice na medijskoj, pa onda i nogometno-navijačkoj sceni, može nastupiti tek u nekoj od “ligi petice“. Ovako će biti hrvatska zvijezda samo ako odigra odlično za reprezentaciju, za što će dobiti priliku tek nekoliko puta godišnje i ako će podosta zabijati i spektakularno asistirati u Rusiji.

Premalo ako se nas pita, premalo za ponajboljeg mladog igrača kojeg imamo, premalo za vjerojatnog budućeg lidera u reprezentaciji, premalo za igrača njegovih kvaliteta i vještina.

Da, to je svojevrsna, ha nazovimo to ovako – mana u sustavu praćenja. Niti je ruska liga slaba, niti je Vlašić nezanimljiv igrač, naprotiv, jedna je to od jačih liga i Vlašić je tamo jedan od najboljih, ali postoji neka margina u praćenju europskog nogometa, a Rusija se nalazi na samom rubu i zbog toga Vlašić trpi.

Ako se, opet velimo uz dužno poštovanje, ovdje zbrajaju predasistencije i lijepa dodavanja igračima iz Prve HNL i sporednim igračima klubova iz donjih domova Serie A, Bundeslige i Primere, ako se danima nagađa gdje su nestali ovi ili oni mladi hrvatski igrači i što se s njima događa, onda bi Vlašić, ako bi ili kada bi nastavio s ovakvim partijama negdje u “ligi pet“, dobivao barem onoliko pozornosti i detaljnih analiza koliko dobivaju Luka Modrić i Ivan Rakitić.

Nastavi li ovako dobro igrati, Vlašić će vjerojatno i napustiti Moskvu. Ruski div ipak živi od prodaje igrača, a Vlašić im je najvrijedniji eksponat i vjerojatno već postoji interes velikana za njegovim uslugama, što znači da bi uskoro doista i mogao otići. No, sada će u koji god klub „lige pet“ da ode, stići kao reprezentativac i igrač za prvu momčad, a to bi svakako mogao biti put ka zvjezdanom statusu.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.