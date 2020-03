ŠTO SE, ZABOGA, DOGODILO S OLMOM? Dva su razloga zbog kojih Dinamov bivši superstar ne igra u Leipzigu, a pitanje je i kada će

Olmo je, onako na prvu, odabrao odličan klub za nastavak svoje karijere

Je li moguće da se nekadašnji Dinamov superstar, Dani Olmo, ipak zaribao kada je odabrao RB Leipzig kao sljedeću stepenicu u svojoj nogometnoj karijeri? Da, Leipzig je hit-klub u Europi, izborili su četvrtfinale Lige prvaka, i dalje se bore za naslov prvaka u Njemačkoj, imaju kvalitetan sustav na koji malo tko ima odgovor, imaju hrpu kvalitetnih mladih igrača koji su na pragu toga da postanu velike zvijezde, financijski su vrlo zdravi, imaju perspektivu i svijetlu budućniost… Ukratko, imaju sve što mogu poželjeti i tko onda ne bi htio nastaviti karijeru u takvom klubu?

Olmo je, onako na prvu, odabrao odličan klub za nastavak svoje karijere, eto čak su mu i nova UEFA-ina pravila omogućila da nastupa u Ligi prvaka, iako je već nastupao za Dinamo u grupnoj fazi, ali čini se da je, u ovom trenutku, malo zglavio. Naime, trener Julian Nagelsmann nije mu dao niti minute u dvomeču osimine finala s Tottenhamom, a posljednjih mjesec dana odigrao je sveukupno samo pola sata i to prošlog vikenda protiv Wolfsburga. Dvije utakmice prije toga nije niti ulazio, a u inicijalne četiri utakmice Bundeslige skupio je svega 189 minuta, u kojima je upisao jednu astistenciju

Zašto Olmo ne igra?

Jedan od razloga zbog kojih Olmo ne igra jest navodno taj da se nije dovoljno dokazao na treninzima. No, priča ima još dvije strane. Prva je ta da na njegovoj poziciji igra podosta igrača i svi su u dosta dobroj formi. Marcel Sabitzer prvenstveno, čovjek je u top-formi, igra najbolju sezonu u karijeri, ključni je igrač i to je dokazao protiv Tottenhama zabivši dva gola, dok je sveukupno na 15 golova i osam asistencija. Tu je, zatim, Christopher Nkunku, a on tek igra fantastično, ove sezone zabio je četiri gola i čak 15 namjestio.

Emil Forsberg je stožerni igrač, a zabio je ove sezone deset golova i četiri je namjestio. Zbog specifične formacije, Nagelsmann zna na pozicije polušpice spustiti Timu Wernera ili Yussufa Poulsena, a njihova je statistika brutalna. Nijemac je zabio 27 golova i 12 je namjestio, dok je Danac uglavnom imao ulogu drugog napadača i broji 11 asistencija i tri gola.

Dinamovi bonusi

Uglavnom, gužva je baš na poziciji Danija Olma, a on još uvijek nije uhvatio formu koja bi, očito, zadovoljavala Nagelsmanna. No, postoji i još jedna strana priče. Naime, Leipzig Dinamu mora isplatiti milijun eura za svakih 15 utakmica u kojima Olmo odigra 46 minuta. Dakako, postoji limit s ovim bonusom, a Dinamo tu može zaraditi najviše četiri milijuna eura. No, to bi značilo da će Olmo morati skupiti 60 nastupa s više od 46 minuta provedenih na terenu. Olmo je u dosadašnih pet utakmica, četiri u Bundesligi i jednu u Kupu, odigrao u samo dvije utakmice više od 46 minuta.

Ne kažemo nužno da Leipzig škrtari ili izbjegava platiti Dinamu bonuse, odnosno da zbog toga dozira Olma i ostavlja ga po strani, ali svakako valja i tu opciju uzeti u obzir. Ono što se može pretpostaviti, na temelju modela poslovanja Leipziga, jest da se za Olma tek spremaju velike stvari. Na ljeto će Nijemci vjerojatno prodati nekolicinu najjačih igrača, poput Wernera, Sabitezra, a Nkunku je ionako posuđen i PSG-a i vjerojatno tamo jedva čekaju da se vrati. Tu se otvara ogroman prostor za Olma, zbog čega su ga vjerojatno i doveli jer Leipzig do sada nije previše griješio s kupovinama i ako je kupovao uvijek je imao detaljan plan za razvoj igrača. Ne dvojimo da imaju i za Olma, ali vjerojatno ćemo na ostvarenje tog plana morati malo čekati.