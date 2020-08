‘Perišić je pokazao da je igrač za Bayern, ali teško da će Bayern u nečem pogriješiti pa i da ga ne ostavi’

Svako malo iz njemačkih i talijanskih medija dolaze oprečne informacije. Malo se piše kako ga Bayern ne želi zadržati i Interu platiti 20 milijuna eura, te kako je njegova budućnost neizvjesna a malo, pak, kako su u bavarskom gigantu oduševljeni njegovim igrama ove sezone, posebno na završnom turniru Lige prvaka na kojem je njemački prvak ponio naslov prvaka Europe, te kako će Perija ostati u klubu.

Kicker: Bayern ne želi platiti 20 milijuna eura za Perišića

JURČEVIĆ I PAMIĆ ANALIZIRAJU FINALE LP: ‘Flick nije pogriješio ni u čemu, a iza Perišićevog ulaska s klupe stoji ovo’

Pa se tako pisalo i kako je srebrni Vatreni u posljednjim utakmicama Lige prvaka bio član udarne postave Bayerna i kako bi ga i Inter i Bayern voljeli imati u svojim redovima sljedeće sezone.

Njemački Kicker, je, pak, objavio kako Bayern ne želi platiti 20 milijuna eura za Perišića, koliko traži Inter, te da u klubu razmišljaju nekom mlađem igraču koji bi bio rješenje za tu poziciju. Pisali smo jučer o tome… Prema Transfermarktu, Perišić je procijenjen na 17 i pol milijuna eura.

Bayern are unwilling to pay Inter's asking price of €20m for Ivan Perišić. The club is considering a younger candidate as alternative for the position [Kicker] pic.twitter.com/rvlVe7kdGl — #DoubleTreble 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 (@iMiaSanMia) August 24, 2020

Sky Sports: Bayern bi ipak mogao podebljati ponudu za njega

Sky Sports je pisao prošlog tjedna kako je za Bayern Perišićev transfer preskup, i kako su Bavarci odlučili nakon potpisivanja Sanéa, ali nakon nedavnih njegovih izdanja i kako su se bavarski čelnici odlučili podebljati ponudu i otkupiti ga.

The permanent transfer of Ivan Perišić is not ruled out but is financially difficult. Bayern had decided after the signing of Sané that the package for Perišić (wages+fee) was too expensive, but after his recent performances, the club is making bigger efforts to sign him [Sky] pic.twitter.com/6mdWBZxO6F — #DoubleTreble 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 (@iMiaSanMia) August 16, 2020

No, prema posljednjim informacijama, tih između 20 i 30 milijuna eura koliko u Milanu traže za njega ipak je Nijemcima previše.

🚨 | Bayern Munich are considering to sign Ivan Perišić permanently from Inter but they want between €20-30m and Bayern feel that’s too much. #FCBayern #Inter – @BILD_Sport pic.twitter.com/x10eENJfcP — Football Transfers (@Transferzone10) August 25, 2020

Što se krije iza takvih pisanja, što je naposljetku istina, upitali smo Igora Pamića i Nikolu Jurčevića. Bivši nogometaši i reprezentativci Hrvatske, sad treneri, prate događanja u nogometu i o Perišićevom statusu i igri za Net.hr govore:

Pamić: ‘Bila bi greška da ga Bayern ne otkupi i ne ostavi’

“Teško je govoriti o tome što je Bayernova vizija. Perišić se pokazao kao jedan od bitnijih igrača Bayerna, neću reći glavnih. Ivan igra u obadva smjera, i s obje noge. Osobno smatram da se njega još bolje može iskoristiti u igri u Bayernu. Da on ima tu kvalitetu to je definitivno. E sad, on će sigurno imati druge ponude i on čitavu situaciju mora najbolje procijeniti. Uvijek kažem da igrači koji su klasa, koji imaju iskustvo, osjećaj, mogu igrati i u nekom drugom velikom klubu, i ako vidi da neće imati minutažu koju bi trebao imati, osobno bi promijenio klub. No, on to najbolje zna i vidjet će s čelnicima kluba i s trenerom Hansom-Dieterom Flickom. Perišić je pokazao da je igrač za Bayern, ali teško da će Bayern u nečem pogriješiti pa i da ga ne ostavi”, govori nam Igor Pamić i nastavlja:

“Oni teško griješe, o svemu više puta promisle, porazgovaraju, izvažu, tako je i bilo kad su ga dovodili, tako oni rade godinama. Oni će sigurno njega, ako ga ne otkupe i ako ne ostane u klubu, znati adekvatno nadomjestiti. To je ipak veliki klub, prvak Europe, velikan. Ali, budući da je specifična situacija i da sad prvenstva počinju jako brzo, bit će kratka pauza, po meni bi bila greška da ga ne ostave. Jer, Perišić je u sustavu igre, zna trenera, poznaje momčad i igru. I to je strahovito bitno”, objašnjava nam Igor Pamić, dok nam Nikola Jurčević ističe:

Jurčević: ‘Perišić bi mogao ostati u Bayernu’

“Perišić je jako efektivan igrač i mislim da neće imati problema naći klub nakon ovakve sezone u Bayernu. On može naći i dalje klub vrhunskog nivoa negdje u Engleskoj ligi, primjera radi navodim, ali po ovom koliko pratim i što vidim, on se jako dobro osjeća u Bayernu, čak i ako nije u standardnoj ulozi. Cijene ga i trener i Karl-Heinz Rummenigge daje jako dobre i pozitivne izjave o njegovim kvalitetama, tako da mislim da se ovdje radi ovako malo više o jednoj kalkulaciji oko cijene, odnosno transfera koji Inter traži a Bayern lovi. Perišić bi mogao ostati u Bayernu”, zaključio je Nikola Jurčević.

Stoga, možemo spekulirati kako Bavarci koriste, nazovimo ju “specijalnom” taktikom kalkulacija oko cijene, samo kako bi Inter popustio i smanjio cifru. Pa zato iz kluba puštaju informacije o tome kako ne žele davati 20 milijuna eura i više za Vatrenog, a paralelno s time i kako su oduševljeni te kako ga žele zadržati, što i žele, no po svojoj cijeni. Sve vam je to jedan veliki biznis.