ŠTO SE DOGODILO U DRUGOM DIJELU, TKO JE NOVI JOCKER S KLUPE? Proslavljeni as objasnio i iznenađujuću odluku trenera Hajduka

Razgovarali smo s Ivicom Šurjakom (66.), bivšim proslavljenim nogometašem i legendom Bijelih, o prvoj euroutakmici Hajduka u novoj sezoni

Nogometaši Hajduka u utorak su navečer na Malti, protiv trećeplasirane momčadi tamošnjeg prvenstva Gzire United, slavili s 2:0 na otvaranju nove eurosezone. Pobjeda u prvoj utakmici 1. pretkola Europske lige bitna je za dobru atmosferu pred uzvrat na Poljudu 18. srpnja. Prođu li Maltežane, Hajduk će u 2. pretkolu igrati s boljim iz susreta latvijskog Ventspilsa i albanske Teute.

OREŠČANIN DETEKRITAO NAJVEĆI PROBLEM HAJDUKA I POSEBNO ISTAKNUO DVA IMENA: ‘Jako je dobar dojam ostavio, ima sve predispozicije…’

Paklena vrućina i teški uvjeti

Bijeli su na otočnu državu u srcu Mediterana stigli u nedjelju, a u ponedjeljak su u večernjim satima odradili i službeni trening na kojem se sve više-manje znalo. Splićane je dočekalo vruće i sparno vrijeme s temperaturom od 37 stupnjeva Celzijusa, a u utorak ujutro, negdje oko 9 sati, temperatura je bila već 33. Uz spomenuto, treneru Siniši Oreščaninu manje probleme napravili su izostanci, a Hajduk je dočekala i umjetna uzavrela trava, tvrda i nezgodna…

GZIRA UNITED – HAJDUK 0:2; Bijeli s pobjedom na vrućoj Malti započeli novu eurosezonu

“Teški uvjeti, velika vrućina, nije bilo lako igrati. Hajduk mi je izgledao dosta dobar. Napadački orijentiran tijekom čitavog dvoboja, tako da rezultat niti u jednom trenutku nije dolazio u pitanje. Prvi gol smo zabili iz penala, drugi pogodak na samom kraju dvoboja. Međutim, vidi se ta velika razlika u klasi, tako da nije sporno da će Bijeli proći dalje”, kazao nam je u uvodu razgovora proslavljeni bivši as Ivica Šurjak. Legendarni kapetan Hajduka i nenadmašno lijevo krilo karijeru bio je dio one slavne generacije Bijelih sa Starog placa koja je harala Jugoslavijom i Europom…

Oslabljeni Bijeli

Inače, Splićani su na Maltu doputovali bez nekoliko zvučnih imena, itekako bitnih u sustavu igre. Nredostajali su Bijelima kapetan Josip Juranović, povratnik nakon ozljede prepona Mijo Caktaš te Josip Posavec koji je dobio produženi odmor nakon U-21 europskog prvenstva. No, i bez njih hrvatski sastav je ostvario očekivanu pobjedu. Od prve minute u napadu je zaigrao mladi Ivan Delić, dok je na golu startao, u ovoj utakmici odlični Tomislav Duka. U izostanku desnog beka i Josipa Juranovića to mjesto je za ovu utakmicu popunio miljenik navijača Stanko Jurić, koji je već nekoliko puta igrao na toj poziciji…

“Oreščanin je, po meni, jako dobro posložio i momčad i taktiku. Uspostavio je jednu napadačku igru s malim Delićem iza Gyurcsoa i Jaira. Nametnuli su Maltežanima svoju igru. Kod njih ima nekoliko zanimljivih igrača, posebno u napadu, ali očito je da nemaju kvalitetu kakva postoji i stanuje na Poljudu. Teško oni mogu pratiti vrhunski nogomet koji se igra kod nas”, objašnjava nam Šurjak kojeg smo zamolili da nam iskomentira Duku na golu, koji je u 48. minuti sjajno reagirao i spasio mrežu Bijelih. Henrique je iz obrane nabio prema naprijed naizgled jednu lošu loptu, a onda ju je pokupio Adeyemo, kretnjama prevario Ismajlija i Svatoka i došao sam pred Duku, no golman Hajduka ga je pročitao, postavio ruku i obranio veliku, najveću priliku za Gziru u ovom dvoboju…

Trener Oreščanin nakon pobjede protiv Gzire United na Malti • https://t.co/9pLPDZfV62 #Hajduk pic.twitter.com/9BsL8aYLwl — HNK Hajduk Split (@hajduk) July 9, 2019

‘Duka je bio dobar’

“Dobar, dobar. Dva ispucavanja ne znače ništa, to mali odskoči lopta. Ali dosta siguran. Obrana je bila čvrsta, nisu dozvoljavali Maltežanima da ih iznenade preskakanjima igre iza naše zadnje linije. Dosta kvalitetna ta zadnja linija, bokovi su bili dobri, sredina isto s Hamzom i Nejašmićem koji je diktirao igru, kao i uvijek, i to je napravio dobro. On je kvalitetan igrač, sve više – manje ide preko njega. Iako je po meni još uvijek pomalo rezerviran u igri, mora se još više nametnuti, otići i malo naprijed. Možda mu to trener ne dozvoljava, jer je Hamza taj koji ode naprijed”.

Šurjak nam je nahvalio Hajduk, ali nije mogao pobjeći od našeg pitanja o padu koncetracije pred kraj dvoboja. Kako je utakmica sve više odmicala, bilo je jasno kako Hajduk sve više gubi konce igre, a u nekim trenucima izgledali su panično. Na svu sreću, u 84. minuti Muscat nakon odbijanja nije zabio za 1:1. Došao je do prve stative i imao veliku priliku za gol, no blokirao ga je u zadnji trenutak Ismajli. Bilo je u ovoj situaciji, kao i u tom periodu igre, gusto…

O Ivanu Dolčeku

“Znate, to se dogodi. Imate rezultat od 1:0, rezultat koji je dobar za uzvrat. I onda dolazi do malog opuštanja, osjeti se pritisak. Vidjeloi ste da su u Maltežani u sudačkoj nadoknadi u drugom dijelu pali. Nije lako igrati na ovako visokim temperaturama. Velika je vlažnost i to otežava uvjete. I sami ste vidjeli da je sudac Gal Leibovitz dva puta prekidao dvoboj zbog ‘cooling breaka”, rekao nam je Šurjak i osvrnuo se na Ivana Dolčeka, novopridošlog pojačanja iz Slaven Belupa koji je, pomalo iznenađujuće i neočekivano, u 61. minuti ušao u igru umjesto Domagoja Bradarića. Upravo je on u 96. zabio za konačnih 2:0…

Ivan Dolček: Sretan sam zbog gola u debiju, posvećujem ga ocu i djedu • https://t.co/ouZYsfKWDG #Hajduk pic.twitter.com/UCTlKWtUGR — HNK Hajduk Split (@hajduk) July 9, 2019

“Ono što sam ja vidio, mali je dosta hitar. Vidi se da zna igrati balun. Ne znam zašto u Slaven Belupu nije igrao često. Imao je neku ozljedu, ne znam što je bilo. Mislim da će on biti dobro pojaćanje. Bradarić i Hajduk imaju jednu zanimljivu ponudu, tako da mislim da će biti Dolček Bradarićeva dostojna zamjena. Što se tiče zamjene, to je bila taktička odluka. Trener vidi tko je iscrpljen, koga ne treba trošiti do kraja. Imate neke igrače kojima ova temperatura više smeta, nekima manje. Vjerojatno i trener procijeni svakog igrača kako se osjeća. Da je to bila neka jača utakmica, onda Oreščanin ne bi smio tako lako iz igre izvaditi tako bitnog igrača. Vjerojatno je procijenio i da je Gyurcsoa bio iscrpljen, pa ga je mijenjao”.

90+6 Kraj je utakmice na Malti, Hajduk je slavio s 2:0 golovima Gyurcsa i Dolčeka. Bravo Bijeli! #GziHaj — HNK Hajduk Split (@hajduk) July 9, 2019

‘Hajduk uvijek treba stremiti borbi za prvo mjesto, borit se za titulu u HNL-u’

I za kraj, kako Šurjaku izgledaju te konture Hajduka za ovu sezonu? Kad kažemo konture, mislimo na to da Bijeli na Malti nisu bili u kompletnom sastavu, ali dovoljnom da bi se neke stvari, pa makar i nakon jedne utakmice, mogle vidjeti i o kojima možemo već sad pričati…

“Neovisno o ovoj utakmici, Hajduk uvijek treba stremiti borbi za prvo mjesto, borit se za titulu u HNL-u. Jasno da u posljednje vrijeme i nije baš bilo tako, ali ne lete sad niti ostali klubovi, Dinamo je u prednosti, a što se tiče Rijeke, Osijeka, Lokomotive i ostalih tu Hajduk mora izdominirati. S ovom momčadi, a pogotovo ako dovedu jednog jakog igrača, što po pričanju čujem da bi se moglo dogoditi, vjerojatno na mjestu centarfora, mislim da će u narednom prvenstvu u Hrvatskoj napraviti rezultat. Ne kažem da će osvojiti prvenstvo, ali drugi moraju biti”, zaključio je Ivica Šurjak.