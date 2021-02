Nakon remija Rijeke i Šibenika u posljednjem kolu 1. HNL najviše se priča o spornim sudačkim odlukama

Rijeka je u posljednjem kolu Prve hrvatske nogometne lige na svojem terenu na svojoj Rujevici odigrala 2:2 sa Šibenikom, a u toj utakmici sudače odluke bile su u prvom planu.

MIŠKOVIĆ POSLIJE VAR HORORA NA RUJEVICI: ‘Žele me isprovocirati, da se maknem iz HNS-a. Imam poruku za sve njih’

U samoj završnici u glavnoj ulozi bili su sudac Vučković i VAR. Prvo je u 90. minuti Yateke zatresao mrežu gostiju, no nakon više od četiri minute pregledavanja snimke utvrđeno je kako je prije Yatekeova pogotka Kulenović bio u minimalnom zaleđu. Uslijedila je dugačka nadoknada u kojoj su Riječani tri puta tražili kazneni udarac.

ANDRIJAŠEVIĆ U 101. MINUTI SPASIO RIJEKU DRUGOG UZASTOPNOG PORAZA: Šibenčani bili na korak do pobjede u ludoj utakmici na Rujevici

Burno ispred sudačke svlačionice

Vučković je pregledom snimke ustanovio kako nije bilo dovoljno kontakta između Kvesića i Murića, pa da zatim igrač Šibenika nije igrao rukom u svom 16-ercu. No, međusobno potezanje Todoroskog i Arsenića u osmoj minuti nadoknade okarakterizirao je kao prekršaj braniča gostiju. Odgovornost je preuzeo kapetan Rijeke Andrijašević te pogodio za konačnih 2-2.

Riječi Novi list javlja da je nakon utakmice bilo burno ispred VAR sobe i sudačke svlačionice. Kontrolor suđenja Bruno Marić navodno je podivljao na suce i dugo ih držao zatvorene u svlačionici, a kasnije je prigovarao i nogometaš Rijeke Ivan Mance kojeg je sudac Vučković na kraju prijavio u zapisnik.

Miškovićeva poruka

Predsjednik Rijeke Damir Mišković žestoko je kritizirao suce nakon utakmice.

“Ovo što smo vidjeli je još jedna sramota VAR suca Gorana Gabrila. Ovo nije prvi put da prema Rijeci, ali i općenito jer ne želim govoriti samo o Rijeci, sudi na taj način. Ovo nije prvi put, ovo se u zadnjih nekoliko kola ponavlja na štetu Rijeke”, rekao je među ostalim za Novi list.

‘Promijenit ćemo suce i sudačku komisiju’

“Priča je puno dublja, neki ljudi me žele isprovocirati, da se maknem iz HNS-a kako bi došli na moje mjesto, ali poručujem im da se to neće dogoditi. Baš naprotiv, u bližoj budućnosti promijenit ćemo i suce i sudačku komisiju, a oni koji misle da ću se ja maknuti i koji nas provociraju na takav način da bi oslabili Rijeku, moraju znati da mogu samo sanjati da će se to dogoditi”, kazao je i nastavio.

“Poručujem svima da ću ostati u Savezu, da ćemo raditi korjenite promjene u idućih 15-ak dana. Sudačka komisija neće postojati ovakva kakva je, a nadam se da je ova uloga u VAR sobi bila zadnja za Gorana Gabrila”, poručio je Mišković.

U srijedu smo za komentar nazvali predsjednik sudačke komisije Antu Kulušića koji nam je rekao da se trenutno nalazi u inozemstvu i da će se oglasiti o cijeloj toj situaciji.

“Sve ćemo komentirati”, rekao nam je.

Mnogi se nakon ovog pitaju što se to događa u hrvatskom nogometu. Prošlog tjedna Dinamo je napao HNS, a sada se i Mišković obrušio na Savez. Hajduk pak godinama ratuje s HNS-om. Tek se nedavno malo primirila situacija kada se Lukša Jakobušić sastao s Davorom Šukerom. U međuvremenu je i Osijekov utjecaj postao sve veći….

Prema svemu tomu može se naslutiti da su u HNS-u napeti. Što se događa iza kulisa je tajna. Možda nekakvo preslagivanja za izbore ili slično, uskoro ćemo doznati.