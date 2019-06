Dramatična situacija u Dinamu, mafija želi preuzeti klub?

Što se to događa u Dinamu? Već duže vrijeme u nogometnim kuloarima kruži priča o pokušaju ulaska određene kriminalne grupacije u zagrebački klub, a ta grupacija u konačnici želi u potpunosti preuzeti Dinamo iz ruku aktualnog vodstva maksimirskog kluba. Hrvatski nogometni prvak poslao je pismo Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću i Uredu predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović u kojemu ih poziva u pomoć. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Antolić ima policijsku zaštitu

Prema informacijama kojima raspolaženo, Krešimir Antolić, šef sigurnosti maksimirskog kluba i bivši policajac na visokim funkcijama, već jedno vrijeme ima policijsku zaštitu, strahuje za svoj život, a policijske ophodnje i policijski automobili uz službenike, na parkiralištu ispod Zapada, postali su ponovno normalna pojava, prizor u Maksimirskoj 128…

“U svojim naumima neće uspjeti. To je nešto na što smo se već naučili živjeti s time, i od takvih akcija neće biti ništa”, kazao je na presici u srijedu predsjednik kluba Mirko Barišić.

‘U klubu strahuju, boje se i likvidacija’

U klubu strahuju za svoje zaposlenike, da se boje čak i likvidacija, pa je pismo bilo pravi apel u pomoć.

Da je pismo zaista poslano potvrđeno je i iz kluba. Spomenuti su i neriješeni slučajevi poput pokušaja atentata na Zdravka Mamića, premlaćivanja trenera Marija Cvitanovića te podmetanje požara pod automobil Krešimira Antolića, što je Net.hr prvi doznao…

‘Ne bih govorio o konkretnim imenima i prezimenima’

U Dinamu su nakon šutnje odlučili sve otkriti, pa sad tvrde kako mafija želi preuzeti Dinamo! Navode kako se boje i likvidacija s obzirom na to da je, kako tvrde, riječ o ljudima koji su označeni kao nositelji organiziranog kriminala. Nagađa se da se upravo zbog pokušaja preuzimanja, na funkciju sportskog direktora kluba vratio i Zoran Mamić, brat Zdravka Mamića, za kojeg su se pojavile određene glasine kako se u klubu pojavio, u biti, zbog toga da spriječi pokušaj preuzimanja kluba, ali u Dinamu su takvo što odlučno demantirali…

“Naravno, ne bih govorio o konkretnim imenima i prezimenima, jel’ to ne bi bilo ni odgovorno ni korektno, na kraju krajeva”, kazao je za RTL Televiziju Krešimir Antolić i dodao:

Neriješeni slučajevi u Dinamu

“Samo bih objasnio koji je bio okvir zašto smo se mi obratili legitimno onima kojima smo mogli, a to su nositelji izvršne vlasti. Unazad dvije godine na štetu ljudi iz Dinama je počinjeno nekoliko ozbiljnih kaznenih djela. Jedan je pokušaj atentata na Zdravka Mamića u kolovozu 2017. godine, drugo kazneno djelo je premlaćivanje tadašnjeg trenera prve momčadi Marija Cvitanovića, treće je palež vozila u mome vlasništvu i četvrto je kad je centar Zagreba bio obljepljen slikama članova Izvršnog i Nadzornog odbora kluba, koji su tekstualno poziva na jedan linč protiv istih. Također, doznali smo, prema našim informacijama, da se na određene članove skupštine i IO verbalno vrše pritisci, kao i na upravljačka tijeka kluba, naravno da se tu ukazala potreba da se jednim pismom obratimo uredu predsjednice i premijera. Nismo mi, naravno, pustili to pismo u javnost. Pismo je poslano početkom krajem ožujka i početkom travnja. Krajem ožujka uredu premijera, a početkom travnja predsjednici. To nema veze s povratkom Zorana Mamića u Dinamo”, istaknuo je Antolić i dodao:

‘Upozorili smo najviše instance države da smo ugroženi ‘

“Ne bih komentirao premijera, nikakav odgovor iz ureda premijera nismo dobili, ne bih govorio niti internu komunikaciju nas i predsjednice. Iskreno, ne očekujem ništa. Upozorili smo najviše instance države da smo ugroženi i javlja se jedna priča, glasina i pogovor koji nisu potvrđeni, ali su vrlo neugodni”, govori Antolić.