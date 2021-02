ŠTO SE TO DOGAĐA S REAL MADRIDOM? Proći će dvije godine da nisu doveli pojačanje, a objašnjenje je dosta neočekivano

Pitanje je, dakle, hoće li Real zbog toga uopće kupovati i u sljedećem transfer-roku

Gotovo za ne povjerovati, ali Real Madrid, klub koji je obarao rekorde u visinama isplaćenih odšteta, već godinu i pol nije doveo baš nikoga. Štoviše, kako je prijelazni rok za “ligu pet” završio, to znači da do ljeta ove godine neće moći dovesti nikoga i dakle to će biti pune dvije godine da kraljevski klub nije doveo pojačanje.

Posljednja akvizicija Reala bio je francuski bek Ferland Mendy koji je stigao 12. srpnja 2019. godine, a iste je godine stigao i Luka Jović za 60 milijuna eura, Eder Militao za 50 milijuna eura i Rodrygo za 40 milijuna eura, te, naravno, Eden Hazard za više od 100 milijuna eura.

Imaju golemi kredit

Od tada pa do danas Real Madrid nije doveo baš nikoga, a novi transfer, ako će ga uopće i odrađivati moći će se realizirati tek sljedećeg ljeta. Ovo je nevjerojatna rijetkost za klub poput Real Madrida, klub koji pripada samoj eliti, koja se uredno pojačava u gotovo svakom prijelaznom roku, ali zapravo, postoji i dobro objašnjenje zašto Real bojkotira mercato.

Osim što je nogomet, pa tako i Real Madrid, potresla teška korona-kriza, kraljevski je klub ušao u izgradnju novog stadiona. Posudili su od dvije banke kredite od ukupno 575 milijuna eura, koje će kao glavnicu kredita morati vraćati od 2023. godine do 2049. godine.

Pitanje je, dakle, hoće li Real zbog golemog duga uopće kupovati i u sljedećem transfer-roku, posebice zato što gledateljima i dalje nije dozvoljeno pohoditi na stadione zbog epidemioloških mjera, pa neće baš zaraditi od prodaje ulaznica…