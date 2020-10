ŠTO SE, KVRAGU, DOGAĐA S KRAMARIĆEM? Kako je moguće da prvi strijelac Bundeslige igra tako loše za Vatrene i je li zaista u njemu problem

Komentar: Čak i sada kada je Kramarić u vrhunskoj formi, a Petković je daleko od nje, čini se nekako da je Dinamova udarna igla bolja opcija Daliću od Kramarića. Zašto?

Loš, sebičan, nezainteresiran, ne uklapa se u momčad, bolje da niti ne igra, možda je vrijeme da napusti reperezentaciju… Otprilike su se ovakvi komentari mogli čuti i vidjeti nakon prošle reprezentacijske akcije i to na račun Andreja Kramarića, nominalno prvog napadača hrvatske nogometne reprezentacije.

Istovremeno dok se u Hrvatskoj javnost, nogometni eksperti i mediji bave problematikom Kramarićevih izdanja u reprezentaciji i preispituju odluku Zlatka Dalića da ga postavi u prvu momčad, Kramarić na drugoj fronti, onoj klupskoj, ubija.

Prvi strijelac Bundeslige

Trenutno je Kramarić prvi strijelac Bundeslige sa šest golova u tri utakmice, a ukupno, ako računamo i DFB Pokal, Hrvat je na osam golova iz četiri utakmice. Utrpao je tri gola Kolnu, zatim dva komada Bayernu i u prošlom je kolu opet postigao zgoditak protiv Eintrachta. No, ne zaboravimo da je Kramarić samo nastavio dobru formu iz prošle sezone. Sezonu je završio s četiri gola protiv Borussije Dortmund i golom protiv Union Berlina. Dakle, čovjek u posljednjih šest utakmica ima 13 golova i to protiv sasvim respektabilnih momčadi, ako ne računamo Kup.

E, ali pazite sada ovo. Prema Whoscoredu, portalu koji detaljno prati nogometu statistiku, Kramarić je trenutno drugi najbolji igrač Bundeslige, odmah iza Bayernova Roberta Lewandowskog. Kramarić ima “overall” ocjenu 8.18, a Lewandowski 8.24, dakle gotovo su tu negdje. Moramo još malo udaviti sa statistikom, ali važno je to naglasiti. Kramarić ima u prosjeku 5.7 udaraca po utakmici, 0.7 driblinga po susretu, Lewa je tek na 0.3, dok recimo Kramarić gubi 1.7 loptu po utakmici, a Poljak je na 2.3 izgubljene. Kada su u pitanju dodavanja Kramarić je tu također drugi u “overallu”, postotak točnih dodavanja mu je na gotovo 80 posto, a ima i 1.3 duge lopte po utakmici. Možemo svakako nadodati da je Kramarić izvrstan i u duelima ukupni osvojenih duela ima 3.0, na tlu osvaja 2.3 u prosjeku, a u zraku 0.7.

U reprezentaciji nezamjetan

No, velimo, to je nešto što možda ovako na prvu ne znači puno, ali u suštini znači da u reprezentaciji imamo drugog najboljeg igrača njemačke lige i prvog strijelca Bundeslige koji u prosjeku zabija svakih 45 minuta.

Međutim, u reprezentaciji je Kramarić posljednji put zabio još tamo protiv Azerbajdžana u ožujku 2019. godine. U međuvremenu ga je, dok je Kramarić bio ozlijeđen na duže vremena, iz prve postave u reprezentaciji istisnuo Bruno Petković, prvi napadač Dinama, koji, realno, već neko vrijeme baš i nije u optimalnoj formi. No, čak i sada kada je Kramarić u vrhunskoj formi, a Petković je daleko od nje, čini se nekako da je Dinamova udarna igla bolja opcija Daliću od Kramarića. Zašto?

Stvar je fokusa

Pa prije svega zbog toga što Kramarić u Hoffeheimu ima potpuno drugačiju ulogu nego što je ima u reprezentaciji. Kramarić u klubu praktički uopće ne igra na poziciji napadača, iako se na papiru bilježi kao centarfor, dok je u reprezentaciji postavljen visoko na poziciju centarfora i tamo je zacementiran. Kramarić je, de facto, po vokaciji napadač, ali opet nemaju svi napadači iste karakteristike, stil igre i preferencije. Kramarić je takozvana “lutalica”, igrač koji voli otići sa svoje pozicije, voli se spustiti na “desetku”, odnosno ofenzivnog veznog, voli otići na lijevo krilo i upravo tako igra u Hoffenheimu, gdje menadžer Sebastian Hoeness maksimalno utilizira njegove sposobnosti i praktički gradi igru oko njega.

Međutim, u reprezentaciji je fokus na veznoj liniji, odnosno na Luki Modriću koji je pokretač baš svega u Dalićevu sustavu, kao i Marcelu Brozoviću, odnosno sada Nikoli Vlašiću ili Mateu Kovačiću, ovisi tko će igrati. Krilne pozicije rezervirane su za Antu Rebića i Ivana Perišića ili Josipa Brekala, svejedno, a Kramariću ostaje samo špica, klasična “devetka” i limitiran set zadataka koji mu nikako ne odgovara.

Petković bolja opcija?

Kramarić je vrhunski tehničar, itekako ima osjećaja za kombinatoriku, a vrhunski se kreće bez lopte. No, sve to u reprezentaciji, u ovom sustavu s jednim napadačem, koji Dalić koristi, ne dolazi do izražaja uopće ili tek malo. Kramarić u reprezentaciji nema slobodu spustiti se među veznjake, jer realno tamo bi nastala gužva i tamo se već nalaze trojica vrhunskih veznjaka kojima bi samo smetao. Na krila ne može jer tamo igraju praktički krilni napadači, odnosno, “inverted wingeri”, koji svoj posao obavljaju sasvim korektno i preostaje mu jedino igranje u špici, drastično smanjenje radijusa kretanja i limitiranje njegovih najjačih karakteristika.

S druge strane, Daliću više odgovara Petković, koji voli hrvanje sa stoperima, koji igra leđima okrenut golu, koji je jak u skok igri i duelima, dobro kombinira na malom prostoru, služi kao mantinela, sjajno igra glavom i zna se snaći u kaznenom prostoru. Petković šuti i drži se svoje pozicije i zadataka koje mu podijelio Dalić, dok takva igra koju izbornik iziskuje od napadača Kramariću nikako ne odgovara. Da, Petković je bolja opcija, premda je kvalitetom, formom i iskustvom nekoliko razina ispod Kramarića, ali čovjek jednostavno ima karakteristike koje više odgovaraju ovom sustavu.

Jednom smo vidjeli što može

Kramarić je vrlo inteligentan igrač koji voli igrati licem okrenut prema golu, voli oslobađati prostor krilnim igračima, voli, kao što smo kazali odlutati i prebaciti se na krilo, tamo fintirati igrača pa šutirati prema golu, voli čak i kao “desetka” proigravati suigrače ući u neku kombinaciju ili dupli pass i sve mu to uspjeva u Hoffenheimu jer tamo je sustav uređen tako da iskorištava Kramarića do maksimuma, dozvoljava mu se pomicanje po terenu jer ono uglavnom ne narušava geometriju u momčadi i igrači oko njega znaju što trebaju raditi, a on zbog svega dolazi često u gol-šansu koju, već po inerciji, hladnokrvno završava.

Pada nam napamet jedna utakmica u reprezentaciji u kojoj je Kramarić odigrao kao što igra u Hoffenheimu. Bila je to prva utakmica Zlatka Dalića na klupi Vatrenih, ona kvalifikacijska za SP u Kijevu prije tri godine. Kramarić je tada zabio dva pogotka, dva najvažnija gola u karijeri i svakako jedna od najvažniji u povijesti reprezentacije jer kasnije su na Mundijalu osvojili drugo mjesto. Tada je Kramarić dobio dozvolu da se spušta dublje, povezuje linije i ulazi iz drugog plana, a baš je tako, iz drugog plana, zabio dva gola.

Promjena paradigme?

E sada, treba li Dalić mijenjati cijelu paradigmu i podrediti momčad Kramariću, ponajboljem napadaču Bundeslige, rasnom strijelcu koji donosi golove, a ujedno daje golem doprinos igri i oplemenjuje cijelu momčad ili treba njegovo mjesto dati nekom drugom napadaču koji profilom više odgovara trenutnom sustavu? Da je riječ o nekom drugom igraču, obrambenom, veznom, beku, krilu, ne bi imali tolike dileme, ali riječ je o čovjeku koji, ako se ispravno koristi, garantira golove, dakle, de facto, može osiguravati pobjede.

Teza da se Kramarić ne trudi u reprezentaciji, da mu se ne da igrati, da nije zadovoljan, da je presebičan i da igra neki svoj nogomet, čak i ne stoje jer Kramarić utakmice odrađuje s istim intenzitetom kao u Hoffenheimu, a zbog pomalo kaotičnog sustava u reprezentaciji nerijetko se uopće ne vidi koliki posao Kramarić odrađuje. Da, čovjek, kao i svaki napadač, zna cariniti loptu, voli šutirati ako vidi šansu, a kod njega se to lako opravda jer Kramarić je zaista vrhunski šuter, a zanimljivo je kako se ne primjećuje toliko sav ostali posao koji odrađuje, a odrađuje velik posao čak i kada je ovako limitiran.

Nema koga žrtvovati

Međutim, Kramarić u reprezentaciji ima problem ili dva. Istovremeno kako se zaziva njegovo buđenje i preispituju njegove kvalitete, te na koncu i smisao u reprezentaciji, isto se događa Nikoli Vlašiću, Mateu Kovačiću, Josipu Brekalu, dakle svim igračima koji okupiraju pozicije koje bi Kramariću više odgovarale. Svi se oni trenutno hrvaju sa sličnim kritikama, forsira se njihovo korištenje u prvoj momčadi i na koncu označeni su kao lideri nove generacije Vatrenih.

U Kovačiću vide rješenje za Luku Modrića jednom kada ovaj odluči napustiti reprezentaciju, Vlašića mnogi vide kao lidera i možda budućeg kapetana, a Brekalo je trenutno najkvalitetniji mladi krilni igrač kojeg imamo i očekuje je da će suvereno vladati svojom pozicijom. Dalić bi si pucao u nogu kada bi žrtvovao jednog od njih i uveo Kramarića na njihovu poziciju, odnosno kada bi ih podredio Kramariću i prilagodio im uloge.

Kako riješiti problem?

U reprezentaciji, realno, nema neke potrebe da se Kramarić spušta sa svoje pozicije u vezni red, nema potrebe da nadomješta krila, nema potrebe da nadomješta bilo koju napadačku ili veznu poziciju jer u reprezentaciji tamo igraju vrhunski igrači, za razliku od Hoffenheima gdje je Kramarić ipak kvalitetom razina više od svih. Jedino rješenje u kojem Kramarić može djelovati barem slično kao u Hoffenheimu jest promjena sustava u kojem bi, recimo, bio žrtvovan jedan obrambeni igrač i u kojem bi se uveo sistem s dva napadača, dakle 3-5-2 ili neka slična varijacija ili da se u postojećem sustavu žrtvuje Nikolu Vlašića i da se pozicija “desetke” da Kramariću, te da se u špici ostavi Bruno Petković.

Ostane li ovako kako je Kramarića će u buduće očekivati sve jači pritisak jer, realno, ne obavlja svoju glavnu dužnost, a to je postizanje pogodaka. I očekuju ga optužbe da za klub daje sve, a za reprezentaciju ništa jer teško da će itko shvatiti koliko je Kramarić u reprezentaciji zapravo neshvaćen.

