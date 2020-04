ŠTO SE DOGAĐA S BARCOM? Predsjednik proglašen diktatorom, bivši dužnosnici iznijeli ‘prljavi veš’, izbila velika pobuna

Netom prije nego što je izbila pandemija koronavirusa, izbio je oveći skandal u Barceloni. U javnost je procurila informacija kako je uprava na čelu s predsjednikom Josepom Marijom Bartomeuom plaćala agenciji za komunikacije na društvenim mrežama da stvara lažne profile s kojih je pisala negativne komentare o Bartomeuovim protivinicima, što uključuje i Lionela Messija.

Igraču su se tada pobunili i stali iza kapetana, a to je učinio i dio uprave koji nije podržavao odluke predsjednika Bartomeua. Stvar se nakratko stišala, a onda je eksplodirala u jeku koronakrize kada je Barcelona, bez pitanja, odlučila srezati plaće za 70 posto. Nakon toga nastala je pobuna među igračima, a priklonili su im se i članovi uprave, odnosno, potpredsjednici kluba Emili Rousaud i Enrique Tombas, članovi uprave Silvio Elias, Jordi Calsamiglia i Josep Pont kao i tajnica uprave Maria Teixidor.

Diktator i tužba

Svi su navedeni dužnosnici kluba podnijeli ostavke te su proglasili Bartomeua – diktatorom. Ovaj je pak nakon toga sazvao krizni sastanak na kojem je odlučio da će tužiti najglasnijeg i vođu pobunjenih, Rousauda, “zbog teških i neosnovanih optužbi koje je u nizu medijskih istupa”. Rousaud je, dakle, bio taj koji je obznanio javnosti da je uprava angažirala agenciju za komunikacije na društvenim mrežama i preskupo ju platila, a ovi takve navode kategorički odbijaju.

“Uprava Barcelone kategorički odbacuje da se u klubu događalo ono što se može opisati kao korupcija te je odlučila podnijeti tužbu protiv osobe koja je takve optužbe objavila. Barcelona ne može tolerirati optužbe koje ozbiljno štete imidžu institucije. Zato je morala tužiti one koji je blate kako bi obranila čast kluba i svojih zaposlenika”, naveli su iz kluba.

Prljavi posao

Rousaud je za Catalunya Radio kazao kako je on bio u resoru zaduženom za račune koje su plaćali toj kompaniji, a kasnije je su ga s RAC-1 postaje upitali misli li da postoji korupcija u klubu, na što je on odgovorio: “Kada platiš milijun eura za nešto što vrijedi 100.000 eura… Ne znam tko je to bio, no moguće je”, izjavio je, a račun koji su preplatili navodno je bio podijeljen na nekoliko manjih računa od 200 tisuća eura.

“To oko društvenih mreža je prljav posao. Vjerujem da je netko uzeo novac, premda ne vjerujem da je to bio netko iz uprave. Sada je otvorena istraga koja će reći što se dogodilo. Bartomeu to zna”, rekao je Rousaud.

Isto tako, kazao je Rosaud kako se ne boji tužbe kluba jer ima sve dokaze za ono što je naveo. “To što oni spominju pokretanje pravnog postupka, to ne znači ništa. Jasno mi je da mi prijete. Stojim iza svega što sam rekao i imam dokaze za sve”, kazao je Rousaud za Mundo Deportivo.

‘Neka me tuže’

Zapravo, Rousaud i želi da ga klub tuži jer kaže kako će tada istražitelji biti primorani dobro proučiti slučaj i sve dokaze.

“Ako će pravne službe istražiti slučaj, vidjet će da nema razloga da me klub tuži. Dapače, to bi čak možda bilo i dobro jer bi značilo da će se slučaj preispitati i da će svi dokazi biti pregledani, a pokretanje tužbe je besplatno. Što se mene tiče, neka slobodno nastave s tim. Čim sam izašao s tim izjavama, jasno je da dokazi postoje i da su moja mišljenja utemeljena. O detaljima još neću, ali dokaze imam i postoje. Ne prijetim se niti upozoravam. Nemam namjeru klevetati nikoga, ali kažem da je klub za neke usluge plaćao previsoku cijenu”, kazao je Rousaud za Mundo.