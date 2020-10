ŠTO SE DOGODILO VATRENIMA U DRUGOM POLUVREMENU? Dalić objasnio zašto su naglo pali – ‘Opet se to dogodilo. To je problem’

Nakon teško izborene pobjede svoj komentar na utakmicu dao je i izbornik Zlatko Dalić

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je u 3. kolu A skupine Lige nacija u Zagrebu Švedsku s 2-1 (1-0). Pogotke su za Hrvatsku postigli Nikola Vlašić (32) i Andrej Kramarić (84), dok je za Šveđane zabio Marcus Berg (66).

Hrvatskoj su to prvi bodovi u ovogodišnjoj Ligi nacija, a dvoboju je, uz vrlo loše uvjete, hladnoću i kišu, na stadionu Maksimir nazočilo 2020 gledatelja.

“Pa evo čestitam dečkima na pobjedi i svima onima koji su došli i kisnuli sat i pol vremena. Sat vremena smo izgledali odlično, igrali smo visoki pressing agresivno, ali smo onda pali i nije bilo dobro kao u početku. Moramo biti zadovoljni pobjedom. Da, malo je problem i vrijeme i naš visoki pritisak koji je trajao sat vremena i htjeli smo nekim promjenama to promijeniti, ali nismo uspjeli. No, uspjeli smo pobijediti”, rekao je Dalić.

Što se dogodilo u nastavku?

Zašto je igrao bez pravih napadača, špica Andreja Kramarića, Brune Petkovića ili Ante Budimira…

“Htjeli smo promijenit način igre, neku drugu varijantu isprobat. Stavili smo polu lijevog polu desnog napadača, dva brza igrača, stvarali smo im prostor i stvarali su višak, a imali smo kontrolu i posjed u prvom poluvremenu i sjajno to radili. Sada znamo da možemo i ovako igrati, znali smo da su oni jaki odostraga, da imaju dva jaka i sporija stopera i htjeli smo ih razvući i to je dobro funkcioniralo. Probat ćemo i protiv Francuske, ali moramo se njima prilagodit njihovoj igri. Brine me samo što smo pali i što nismo zadnjih pola sata nismo igrali dobro. Opet smo primili gol i vraćali se i to me brine to je problem. Taj gol nas dotuče i padne nam samopouzdanje. Dobrih sat vremena je bilo hvala ljudima i neću tražit dlaku u jajetu”, rekao je Dalić.

Što će protiv Francuske?

“Pa dolaze nam svjetski prvaci koji imaju sjajnu igru, ali eto zadnje dvije utakmice bili smo bolji ali smo izgubili 4:2, ali moramo se drugačije organizirati. I nećemo opet igrat u ovako jakom ritmu kao sada, teško je tako igrati dvaput u tri dana”, zaključio je Dalić.