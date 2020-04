ŠTO SE DOGODILO S JEDNIM OD NAJVEĆIH HRVATSKIH TALENATA? ‘Njemu jedna stvar nedostaje. Danas ne možeš bez toga’

Halilović je igrač Milana na posudbi u nizozemskom Heerenveenu

Donedavni pomoćnik izbornika mlade hrvatske reprezentacije Danijel Šarić rekao je u petak u razgovoru za španjolske novine La Voz de Asturias kako bivšem kapetanu Alenu Haliloviću nedostaje igra u obrani da postane veliki igrač.

“Alen je izvanserijski talent, od kada je bio mali gledao sam nevjerojatne stvari koje je radio, no ima hendikep kojeg mora nastojati promijeniti. Njegov problem je igra u obrani“, rekao je 47-godišnji Šarić.

‘Bez toga ne može’

“Danas nema igrača kojem se može dopustiti izostanak sudjelovanja u fazi obrane, u trenutku kada se momčad zajednički brani. On igra za napad a na današnjoj razini nogometa ne možeš ići samo u jednom pravcu. Možda možeš ako si sposoban zabiti 30 golova, ali to radi samo Messi. Alen je sjajan momak ali obrambeni dio mu je problem“, dodao je.

Halilović, 23-godišnji ofenzivni igrač, bio je kapetan mlade hrvatske reprezentacije na Europskom prvenstvu 2019. godine na kojem je Šarić bio pomoćnik izborniku Nenadu Gračanu. Hrvatska je završila natjecanje posljednja u skupini iza Francuske, Rumunjske i Engleske. Halilović je igrač Milana na posudbi u nizozemskom Heerenveenu do 30. lipnja dok je Šarić bez posla i u potrazi za trenerskim angažmanom.

Obojica igrali u Gijonu

Regionalne novine La Voz de Asturias su se zainteresirale za njih jer su obojica igrali za Sporting Gijón, klub iz tamošnje sjeverne pokrajine Asturije.

“Pratim Sportingove rezultate i mjesto na ljestvici, nastojim popratiti aktualnosti. Nadam se da će uspjeti ući u doigravanje za ulazak u prvu ligu ako se nastavi provenstvo. Ove sezone ga nisam gledao, ali kada je ondje bio Halilović vidio sam sve njegove utakmice“, rekao je Šarić.

Halilović je od 2015. do 2016. godine za tadašnjeg prvoligaša upisao 37 nastupa i zabio pet golova uz pet asistencija. Šarić, bivši hrvatski reprezentativac na poziciji veznog i bočnog igrača, ondje je igrao od 1993. do 1995. godine. Skupio je 24 nastupa i zabio dva gola.

“Tadašnji sportski direktor García Cuervo došao je gledati utakmicu Zagreba i Rijeke jer je pratio napadača Roberta Špehara (Zagreb) koji je kasnije došao do reprezentacije i Monaca. Došao je vidjeti njega a zagledao se u mene pa smo u dva-tri dana dogovorili prelazak“, izjavio je Šarić koji je igrao za Rijeku pa sa Sportingom potpisao ugovor na tri godine. No nije ostao do kraja ugovora.

‘Nije važna samo psiha’

“Kada dođeš u novu ekipu jako je važno dobro početi jer u protivnom, osim uz psihološko stanje, ljudi počnu sumnjati u tebe, pomisle da su pogriješili što su te doveli. U Gijónu mi se pomalo to dogodilo. Da sam imao više sreće s ozljedama vjerujem da bih igrao više jer mislim da sam kvalitetu imao. Osjećam da sam mogao pružiti puno više“, rekao je.

“Bio sam došao jako mlad, to mi je bilo prvo iskustvo daleko od kuće, nisam poznavao jezik i trebalo mi je da se priviknem. No lom koljena je bio među najvažnijim stvarima. Trebalo mi je puno da se oporavim, no naglašavam, to mi nije izlika. Trebao sam više pružiti“, dodao je.

Planovi za budućnost

Šarić je zatim otišao u Dinamo gdje je bio dio jedne od najboljih momčadi u povijesti zagrebačkog kluba zbog velikih rezultata u Kupu UEFA-e i Ligi prvaka. Za Hrvatsku je upisao 30 nastupa. Karijeru je nastavio u Panathinaikosu od 2000. do 2003. godine, a onda se vratio u Rijeku gdje je prestao igrati 2007.

Sada se nada ponovnom odlasku u inozemstvo, ovaj put kao trener.

“Prije nekoliko mjeseci završio sam s poslom u hrvatskoj U-21 reprezentaciji, bio sam Gračanov pomoćnik gotovo šest godina. Sada se nadam pronalasku nove klupe“, rekao je.

“Proučavam mogućnosti za biti pomoćnik u nekoj momčadi, sigurno u inozemstvu, jer ovdje (u Hrvatskoj) situacija nije jednostavna. U međuvremenu nastavljam sa svojim trenerskim formiranjem“, zaključio je.