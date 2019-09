ŠTO SE DOGAĐALO NA SINOĆNJEM DRAMATIČNOM SASTANKU? HNS-ov operativac objasnio nam je odluku koja je odjeknula Hrvatskom

‘Još uvijek se ne zna tko će biti izbornik. To je na izvršnom odboru i on će odlučiti, odnosno donijet će sigurno najbolju moguću odluku za sve’

Nenad Gračan više nije izbornik U-21 Hrvatske. Sinoć u Šibeniku, nakon poraza od Škotske na Šubićevcu, Gračan je podnio ostavku na spomenutu funkciju.

Gračanova stolica se već dugo tresla

Gračanu već dugo stolica na kojoj u HNS-u sjedi nije najstabilnija, a poraz protiv Škotske u kvalifikacijama za Euro u potpunosti ju je rasklimala…

Odmah nakon utakmice po dolasku u hotel sastali su se izvršni direktor HNS-a Marijan Kustić i Nenad Gračan te su nakon kraćeg razgovora donijeli odluku koja je, očito, najbolja za sve…

Sastanak nakon poraza

Javio nam se Kustić rano jutros iz Šibenika kako bi nam rekao što se to točno dogodilo sinoć u Šibeniku…

“Znači, nakon poraza od Škotske Gračan i ja smo se našli na sastanku, porazgovarali i on je prihvatio da je to najbolje rješenje i iz našeg razgovora ponudio je ostavku. Ja mu se i ovim putem zahvaljujem na svemu što je dosad napravio na klupi mlade reprezentacije i naravno vjerujem da ćemo si sad uzeti neko vrijeme i IO HNS-a donijet će odluku o novom izborniku mladih Vatrenih“, kazao nam je ključni HNS-ov operativac Marijan Kustić i nastavio:

“Još uvijek se ne zna tko će biti izbornik. To je na izvršnom odboru i on će odlučiti, odnosno donijet će sigurno najbolju moguću odluku za sve. Nakon konzultacija siguran sam da će odluka o novom izborniku biti najpovoljnija za sve, da će to biti najbolje rješenje za sve, za Hrvatsku i mladu reprezentaciju”, zaključio je Marijan Kustić.

Hrvatska U-21 reprezentacija u utorak navečer na Šubićevcu u Šibeniku nije imala sreće u u dramatičnoj kvalifikacijskoj utakmici za Euro 2021. protiv Škotske 2:1, iako je vodila do 80. minute. Više o tome možete pročitati – OVDJE.