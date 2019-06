ŠTO SE DOGAĐALO IZA ZATVORENIH VRATA, JE LI HAJDUK DAO ULTIMATUM HNS-U? Kustić nam je objasnio i situaciju koja je sve zbunila

Razgovarali smo s izvršnim direktorom HNS-a Marijanom Kustićem

Nakon više od pet sati razgovora jučer na Poljudu, u trokutu “Hajduk – Grad Split – HNS”, dogovoreno je da se eurokvalifikacijska utakmica između Hrvatske i Mađarske igra 10. listopada na splitskom stadionu, ali za sada u organizaciji dvoboja sudjeluju Grad Split i HNS. Međutim, ostavljeni su prostor i mogućnost da se u organizaciju utakmice uključi i Hajduk, ali samo pod jasnim uvjetima ispunjenja zahtjeva čiju su realizaciju dogovorili svi zajedno na sastanku, odnosno u trenutku kad se vidi da se njihovi zahtjevi počinju ispunjavati.

Jaka delegacija HNS-a u Splitu

Bio je to, za neke a za neke i ne, “povijesni” sastanak na kojem je HNS predstavljala jaka delegacija u obliku izvršnog direktora i ključnog HNS-ovog operativca Marijana Kustića, dopredsjednika Ante Kulušića i Damira Miškovića, u ime Hajduka tamo je bio predsjednik uprave Marin Brbić, dok je delegacija grada bila najbrojnija jer su osim gradonačelnika Andre Krstulovića Opare na Poljud stigli i predsjednik gradskog vijeća Igor Stanišić, kao i Domagoj Maroević, Mate Omazić, Duje Sučić, te Josip Župić. Davor Šuker se u Splitu nije pojavio jer bio na službenom putu. Ponovno…

Hajdukovih sedam zahtjeva prema HNS-u

Hajdukovih sedam zahtjeva prema HNS-u, koji datiraju još od prosinca prošle godine, bili su glavna tema razgovora, a u zaključcima je jasno navedeno kakvi su rokovi dogovoreni za ispunjenje tih zahtjeva s naglaskom da je jedan od zahtjeva tijekom proteklog vremena već ispunjen. Znači, uvjeti Hajduka su sljedeći:

1. Udruga prvoligaša

2. Sudačka organizacija

3. Transparentni financijski izvještaji

4. Implementacija Zakona o sportu na svim razinama

5. Ravnopravna zastupljenost klubova i regija u tijelima Saveza

6. Strategija hrvatskog nogometa

7. Provođenje novih izbora za upravljačka tijela HNS-a nakon izrade Strategije

Hajdukovci dali HNS-ovcima rok

Najmanji rok hajdukovci su HNS-ovcima dali za realizaciju i provedbu prve dvije točke u trajanju od 15 dana. Hajduk je na svojoj službenoj web stranici objavio svih sedam zahtjeva u obliku “zaključka sastanka”. Nakon maratonskog sastanka javio nam se Marijan Kustić i prokomentirao “operaciju svih operacija” u HNS-u koju je on osobno predvodio, a koja je imala i jaku političku pozadinu. Mjesecima su, naime, trajali napori izbornika Zlatka Dalića i Kustića da se “misija” povratka Vatrenih na Poljud i ostvari, ali HNS nije odustajao od toga da se dvoboj s Mađarima odigra u Splitu, postojao je jaki politički pritisak da se to dogodi, pa je jednostavno do toga i moralo doći…

‘Hajduk za sad ne sudjeluje u organizaciji, ali…’

“Dugo je trajalo, detaljno smo razgovarali. Oni zastupaju svoje teze, mi svoje… Tako se i vodi jedan konstruktivni sastanak kao što je ovaj i bio. Grad je rekao da prihvaća kandidaturu za utakmicu i to je najbitnije od svega, to me jako veseli. Hajduk za sad ne sudjeluje u organizaciji, oni su rekli kako će se odmah uključiti u organizaciju ako se jedan dio zahtjeva riješi. Najviše su rekli da inzistiraju na iniciranju sastanka oko Udruge Prve lige”, kazao nam je Marijan Kustić koji nam je ponovno naglasio, kao i u našem posljednjem razgovoru s njim, kako Savez ne pristaje na nikakve ultimatume jer se povlači neka teza, shvaćanje, razmišljanje kako je ovih sedam zahtjeva Hajduka u biti ultimatum Savezu…

HNS spreman odmah prihvatiti povratak Udruge prvoligaških klubova?

Također, pojavila se i neslužbena informacija koju su plasirale Sportske novosti kako je HNS spreman odmah prihvatiti povratak Udruge prvoligaških klubova, ukinute prije pet godina. Samo formalni, ali još uvijek predsjednik HNS-a Šuker i Savez tada su tvrdili da će oni bolje skrbiti o interesima prvoligaških klubova i da će izravno lakše doći do sponzora nego što je to bio slučaj dok je Udruga postojala i djelovala kao takva. Naravno, Šuker i Savez proteklih pet godina nisu uspjeli u ligu uvesti nijednog novog sponzora, pa im se priča i ideja urušila kao kula od karata…

“Mi ćemo svakako inicirati sastanak, ali na koncu o udruzi odlučuju sami prvoligaši, ne HNS”, naglasio je Marijan Kustić kojeg smo upitali je li negdje za vrijeme sastanka zapelo u razgovorima? Ako se uzme u obzir da je sve trajalo više od pet sati i da je nakon tri sata sastanka, isti napustio Krstulović – Opara, pa se nakon nekih dva sata vratio ponovno na njega. To je zbunilo okupljene novinare jer se u početku mislilo kako je sastanak završen, a on je trajao još dva i pol sata. Ne sumnjamo kako je na sastanku bilo burno…

‘Pokazalo se na kraju da smo sve dobro napravili’

“Gradonačelnik Andro Krstulović – Opara je u jednom trenutku morao izaći na sastanak. Koliko sam shvatio, prvo ga je odgodio za sat vremena, ali kako se ovaj sastanak otegao onda je skočio na ovaj drugi, pa se vratio natrag. Pet sati smo raspravljali o svim točkama, temama, tako da s veseljem mogu kazati kako je sastanak bio kvalitetan, zato i toliko dug. Pokazalo se na kraju da smo sve dobro napravili, da smo dobro porazgovarali, otvorili područja za rješavanje svih nesuglasica, sastanak je bio učinkovit i Grad je na kraju prihvatio organizaciju utakmice. Znate, ovo je bilo jako bitno i vjerujte mi da bi sastančili i dva, tri četiri dana ako bi bilo potrebno, samo da nađemo dogovor”, objasnio nam je Kustić i dodao:

“Svaku od ovih točaka je trebalo razmotriti. Naravno da je tijekom razgovora bilo kontra mišljenja, ali drago mi je da smo zajedno došli do nekih zajedničkih stavova i načina kako to realizirati. I dalje ćemo inzistirati na tome da hrvatska nogometna reprezentacija igra diljem Hrvatske, gdje god postoje mogućnosti i uvjeti za igru”, zaključio je Marijan Kustić.