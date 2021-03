ŠTO SE DOGAĐA S NEKAD NAJVEĆIM DINAMOVIM TALENTOM? Bio među Vatrenima, ostvario veliki transfer i nestao – ‘Da se suza pusti’

Kazao je kako njegov pad nema veze s ozljedama te da nije pobjegao iz Dinama

Nekadašnja Dinamova mlada superzvijezda, bivši član hrvatske nogometne reprezentacije i do jučer jedan od najtalentiranijih igrača s ovih prostora, 23-godišnji Ante Ćorić, trenutno nastupa u redovima ljubljanske Olimpije. U Sloveniju je stigao iz matične Rome kako bi pokušao oživjeti karijeru i to nakon serije neuspješnih pokušaja u Almeriji i VVV Venlu.

U razgovoru za Sport nedjeljom mladi je Ćorić otkrio kako je i gdje stala njegova perspektivna karijera. Kazao je kako njegov pad nema veze s ozljedama te da nije pobjegao iz Dinama.

“Najveći problem u Dinamu je bio što se previše igralo preko mene i preko sredine igrališta. Kad sam došao u veliki klub kao što je Roma, prozvali su me novim Modrićem i tko god da me usporedio s njim ja mu zahvaljujem. U velikim klubovima vi ste samo jedan od velikih igrača, a u Dinamu je to bilo drugačije. Žao mi je što je tako završilo, ali moj san je bio igrati za Dinamo. Sad sam se naježio. Oni koji kažu da sam htio pobjeći iz Dinama ne znaju što se dogodilo jer to nije istina. Cijeli bih život igrao u Dinamu i tamo bih se uvijek vratio. Samo doviđenja, nikad zbogom”, rekao je Ćorić.

Otkrio je i kako vrlo teško proživljava to što mu se događa i smatra da nije on jedini kriv za to.

“Ma da se suza pusti, nisam nikada razmišljao odustati ili nešto, ali ovo je baš nešto nemoguće. U tim svim situacijama se zapitaš, je*ote ono. Oprostite što psujem, baš ste me pogodili s ovim pitanjem. Bio sam s 19 godina na Euru u Francuskoj i sam nekad ležim i kažem: ‘Ante, što je ovo?’ Ne kažem da je netko drugi kriv, ali znam da nisam 100 posto ja kriv. Ozljede se događaju, ali opet ima i nekih drugih nogometnih sitnica koje nisu bile na mojoj strani. Sada sam tu i pokušavam se vratiti što prije”, rekao je Ćorić.

Pisalo se o tome da voli popiti, ali Ćorić to odlučno demantira.

“Nikad nisam izlazio, niti sam ikad pio alkohol. Puno se pričalo o tome da pijem, ali to nije istina. Nećemo sad o tome”, veli Ćorić.

