ŠTO SE DOGAĐA S MANDŽUKIĆEM I REBIĆEM? Trener Milana otkrio kakvo je stanje s Hrvatima i kada će ponovo zaigrati

Nogometaše talijanskog Milana u sljedećem kolu prvenstva u srijedu očekuje utakmica protiv Udinesea na San Siru u kojoj su momčadi Stefana Piolija potrebni bodovi za nastavak utrke za vrh tablice s Interom.

Rossoneri imaju puno problema s ozljedama, ostali su bez prve zvijezde Zlatana Ibrahimovića koji je ozlijedio mišić i sigurno će uz utakmicu s Veronom propustiti i dvoboje s Veronom i Napolijem u Seriji A, ali i dvoboj sa svojim bivšim klubom Manchester Unitedom 11. ožujka u osmini finala Europske lige.

Zlatan će se za desetak dana ponovno podvrgnuti liječničkim pregledima, a pretpostavlja se da će izostajati s terena najmanje tri tjedna. Isto tako bilo je dosta polemika oko toga kada bi se konačno mogao vratiti Mario Mandžukić, koji je također ozlijeđen, a isto tako pitaju se svi je li sve u redu s Rebićem koji je također imao problema s ozljedom.

Sada je glasinama na kraj stao trener Pioli i otkrio je što se događa. “S Rebićem je sve u redu, on može igrati već od prve minute protiv Udinesea. Mandžukić i Bennacer nastavljaju s treninzima i oni će biti raspoloživi sljedeći tjedan”, rekao je Pioli na medijskoj konferenciji.

