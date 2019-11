ŠTO SE DOGAĐA S BROZOVIĆEM, TREBA LI DALIĆ BRINUTI? Talijani pokopali Hrvata nakon posljednje utakmice: ‘Šalje lopte u bunar…’

Hrvatski reprezentativni veznjak Marcelo Brozović igrao je cijeli susret

Nogometaši milanskog Intera zasjeli su barem nakratko na vrh ljestvice talijanskog prvenstva zahvaljujući dramatičnoj 2-1 (0-0) pobjedi na gotovanju kod Bologne u susretu 11. kola. Bologna je povela pogotkom Soriana (59), na 1-1 poravnao je Lukaku (75), da bi Inter do tri boda stigao golom iz kaznenog udarca u sudačkoj nadoknadi. Orsolini je neoprezno zakačio nogu Lautara u svom kaznenom prostoru, a siguran izvođač udarca bijele točke bio je Lukaku.

Hrvatski reprezentativni veznjak Marcelo Brozović igrao je cijeli susret, ali nije odigrao baš najbolje. To je primijetila i Gazzetta dello Sport koja ove sezone uglavnom hvali Brozovića, ali ovaj put su ga dobro izribali.

“Nije to bio Brozovićev dan. Slao je lopte u bunar i slabo je kombinirao. Dva potpuno promašena dodavanja govore koliko nije bio prisutan, ali to je sve zbog nagomilanog umora”, pišu to za Brozovića i vjerojatno imaju pravo jer Hrvat je ove sezone odigrao sve utakmice za Inter i na svima je proveo 90 minuta na terenu osim protiv Slavije u Ligi prvaka kada je odigrao 71. minutu.