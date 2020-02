ŠTO, POBOGU, BIVŠI IGRAČ BARCELONE RADI U HNL-U? Igrao s Messijem, Zlatanom… Pep ga je volio, zabijao Realu, a sada je u Slavenu

Navijači Slavena možda niti ne znaju kakvog su igrača dobili

Ne, ne, nije on jedan od onih igrača koji su nekada davno u karijeri odigrali dvije utakmice za Barcelonu C i o njima se danas piše kao o bivšim igračima Barcelone, ovaj tip je zaista igrao s najvećima, s Lionelom Messijem, Thieryjem Henryjem, Zlatanom Ibrahimovićem, Carlesom Puyolom, Sergiom Busquetsom, Mascheranom i da ne nabrajamo…

Venezuelanac Jeffren Suarez (32) je ljubiteljima Barcelone dobropoznato ime. Nije igrao puno, bio je požrtvovna rezerva koja je znala vrlo dobro iskoristiti svaku šansu koju mu trener pruži. E baš zato ga je volio i bivši strateg Barcelone, a danas ponajbolji trener svijeta Pep Guardiola. E baš je taj prekaljeni Suarez pojačao Prvu HNL i to redove Slaven Belupa. Suarez nije klinac, nije ovdje došao odskočnu dasku za “ligu pet”, on je ovdje došao igrati, ovo mu je novi izazov i želi se, valjda, samom sebi dokazati.

Dijete Barcelone

Navijači Slavena možda niti ne znaju kakvog su igrača dobili. Suarez ima Barcelonin DNK, započeo je još kao klinac, prošao Barceloninu C selekciju, pa onda i B selekciju da bi se na kraju probio do prve momčadi i to sa samo 18 godina. Debitirao je za Barcelonu protiv Badalone i to kao zamjena za Javiera Saviolu.

Kasnije ga je Guardiola uvrstio ekipu 2008./09., a ovaj je odigrao sedam utakmica i zabio je dva puta. Ulazio je i u finalu Svjetskog klupskog prvenstva umjesto Thierryja Henryja, ali kasnije se teško ozlijedio i nekako ispao iz rotacije.

Zabio Realu

“Kao igrač očekivao sam da ću dobiti veću minutažu, više prilika, ali svi znamo da je u to doba Barcelona bila možda i najbolja u povijesti. Da, bila su to vremena kad nisam baš bio fizički u najboljem izdanju, ali to je prošlost”, priznao je svojevremeno u razgovoru za Marcu Suarez. Ipak, Barcelona mu je dala novi ugovor do 2012. godine i tada je vrijedio čak deset milijuna eura. Suarez je prošao mnogo pozicija u karijeri, bio je napadač, krilni, pa čak i bek, a odigrao je ukupno 34 utakmice za katalonski klub. Vrijedi reći i kako je Suarezov “highlight” karijere bio pogodak Real Madridu u El Clasicu i visokoj 5:0 pobjedi Barcelone 2010. godine. Baš je ta godina bila najbolja u Suarezovoj karijeri, tada je skupio 18 nastupa za Katalonce.

Igrao u Hrvatskoj

No, sve je krenulo nizbrdo nakon te sezone. Dobivao je sve manje prilika, pa je otišao u Sporting gdje opet nije igrao zbog, navodno, lošije kondicije, ali vjerojatno ga je pogodio odlazak iz kluba u kojem je igrao još kao dječak. Nakon Sportinga igrao je u Valladolidu, Eupenu, Grasshoppersu i Larnaci, a najdublji je trag ostavio u Švicarskoj. Na koncu je nakon avanture na Cipru ostao bez kluba i odlučio ga je dovesti Belupo.

Spomenimo i kako je Suarez već igrao u Hrvatskoj i to na Poljudu. Bilo je to 2011. godine na revijalnoj utakmici Hajduka i Barcelone povodom 100. obljetnice splitskog diva.