Nakon što su u prvom susretu polufinala Lige prvaka izgubili od Manchester Cityja, nogometaši PSG-a pripremaju se za nastavak velike borbe u francuskom prvenstvu gdje vode bitku s Lilleom, Monacom i Lyonom za naslov prvaka. Zbog toga se nemaju vremena osvrtati na ono što je iza njih, ali i ono što slijedi poslije utakmice s Lensom koja je na rasporedu u subotu.

Tek kad obave posao u Francuskoj moći će se okrenuti uzvratu 4. svibnja u Manchesteru. U međuvremenu, s treninga PSG-a stigla je snimka Neymara u akciji. Naime, Brazilca su milimetri dijelili do spektakularnog pogotka. Prekrasnom fintom podigao je loptu sa zemlje, i onda desnom vanjskom pokušao zabiti gotovo iz kornera. na koncu se lopta odbila od stative.

Wow! So close to the spectacular @neymarjr! ✨ pic.twitter.com/ydEe4vOjI1

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 30, 2021