ŠTO KAŽETE NA ‘NOVU’ HRVATSKU? Silom prilika dobit ćemo možda i najubojitiju obranu do sada, a vjerojatno i stil igre!

Dalić će ući u posljednju, a ujedno i najvažniju, utakmicu kvalifikacija s teškim hendikepom

Hrvatska nogometna reprezentacija ugrozila je plasman na Europsko prvenstvo 2020. godine, remijem protiv Walesa u posljednjem kolu kvalifikacija. Nakon što su dominantno svladali Mađare s 3:0, kiksali su na gostovanju tri dana kasnije u Cardiffu odigravši 1:1. Hrvatska je ponovo odigrala džekilhajdovsku akciju u kvalifikacijama pokazavši istovremeno svu raskoš svoje sposobnosti, kao i nestabilnost i goleme oscilacije u igri.

Ipak, situacija nije toliko dramatična kako se možda čini. U posljednjem kolu Hrvatska, vjerojatno na Rujevici, osim ako u posljednji trenutak ne promijene lokaciju, igra protiv Slovačke, koje je u prvoj utakmici razbila s uvjerljivih 4:0 i odigrala možda najbolju utakmicu otkako je Zlatko Dalić izbornik.

Nenadoknadiv gubitak?

Međutim, Dalić će ući u posljednju, a ujedno i najvažniju, utakmicu kvalifikacija s teškim hendikepom. U utakmici s Walesom žute su kartone dobili stoperi Domagoj Vida i Dejan Lovren i obojice neće biti za okršaj sa Slovačkom. U Dalićevu su mandatu ova dvojica bila praktički nezamjenjiva, u 18 odigranih službenih utakmica Vida i Lovren su 16 puta igrali zajedno i uistinu su stoperski tandem bez kojeg izbornik ne može. Iako su skloni kardinalnim pogreškama, poput one protiv Walesa kada su propustili Garetha Balea da im se ušeta u kazneni prostor i zabije, Vida i Lovren imaju najbolju “kemiju” i komunikaciju te su definitivno nauigraniji kada je u pitanju zonska obrana. Jesu li nenadoknadiv gubitak? Time ćemo se malo pozabaviti…

Protiv Slovačke ih neće biti stoga je legitimno zapitati se tko bi umjesto njih trebao igrati, je li možda vrijeme da Dalić isproba neke druge varijante u aktualnoj 4-2-3-1 formaciji i je li ovo možda prilika da se isproba novi pristup, sustav i formacija.

Jedvaj na prirodnoj poziciji

Osim Lovrna i Vide, Dalić na raspolaganju ima nekoliko vrlo zanimljivih i u reprezentaciji svakako premalo i možda čak pogrešno korištenih igrača. Krenimo redom. Tin Jedvaj je do sada uglavnom igrao na neprirodnoj mu poziciji, onoj na desnom beku. Nije on taj posao odrađivao loše, već jednostavno nema instinkt niti vještine koje se traže od modernog beka. Vidljivo je to primjerice u povlačenju kada se nerijetko spušta prema kaznenom prostoru u pomoć stoperima i samim time pušta krilnog igrača u poziciju za centaršut, umjesto da ga zatvara na boku i gura dalje od kaznenog prostora i zone u kojoj ovaj može centrirati. Problem su mu i izlasci prema naprijed, što se također vidjelo na utakmicama s Walesom i Mađarskom. Jedvaj rijetko sudjeluje u ofenzivnom segmentu igre, što je u današnjem nogometu gotovo pa rijedak slučaj, a baš zbog toga Dalić u napadu gotovo uvijek ima igrača manje.

S druge strane, Jedvaj je izvrstan i izrazito skočan moderni stoper koji može iznijeti loptu i sudjelovati u izgradnji napada iz dubine. Upari li ga se s još jednim igračem sličnog profila, a ima ih i doći ćemo do toga, mogli bi konačno rasteretiti Luku Modrića i Ivana Rakitića. Ponajbolji veznjaci Vatrenih do sada su se uglavno morali spuštati duboko u svoje polje kako bi iznijeli loptu, a ulaskom stopera koji su sposobni iznijeti loptu barem do centra, Modrić i Rakitić bit će pošteđeni dodatnog posla. Ipak, Jedvaj, iako igra u svom novom klubu Augsburgu, ne igra baš najbolje. Augsburg je na dnu lige i primio je čak 19 golova ove sezone.

Vrijeme za Mitrovića

Najkompatibilniji s Jedvajem bio bi vjerojatno Matej Mitrović. Riječ je također o takozvanom “ball playing” stoperu. Mitrović je snažan u duelu, visok je, fizički dominantan, a ima vrlo dobar pregled igre i dosta je dobar pri distribuciji lopte. Isto tako, Mitrović je jedan od najboljih igrača u svom klubu Club Bruggeu s kojim ove sezone igra u ligi prvaka i uvjerljivo dominira u ligi. Mitrović i Jedvaj su stoperi s podužim iskustvom igranja za reprezentaciju i trenutno su optimalan izbor za Dalića, ali nije zgorega vidjeti što mogu ponuditi i druga dvojica.

Perić najlogičniji

Stoper Dinama, Dino Perić, vjerojatno je branič koji igra u najboljoj formi od svih pozvanih. Perić je najugodnije iznenađenje na Maksimiru ove sezone, u najboljim je godimama, ima tek 25, odličan je u skok-igri, kod Nenada Bjelice aktivno sudjeluje u izgradnji napada, ima sjajan pregled igre, ne napada bezglavo igrače s loptom već čeka pravi trenutak i to mu je vrlo važna odlika pri obrani, a čak je i bolji s loptom nego Jedvaj, ali je, realno, zantno sporiji. Međutim, Perić je, kao što smo kazali, u puno boljoj formi od Jedvaja i već se tjednima piše o tome kako bi mu Dalić trebao dati priliku, dok je s druge strane Jedvaj na udaru nakon posljednje reprezentacijske akcije jer zaista ništa nije napravio na, opet velimo, neprirodnoj poziciji desnog beka.

Dakle, ako ćemo gledati čistu formu, logičan izbor bio bi stoperski par Mitrović-Perić, ali svakako ne treba isključiti Jedvaja, pa čak niti Milu Škorića. Barnič Osijeka tu je već neko vrijeme dakle poznaje suigrače i kako igraju, ima konstantu u formi i dobar je branič, ali krimen mu je baš to što igra za Osijek, dakle igra samo u Prvoj HNL.

Kritično na bekovima

Nadalje, Dalić će morati pronaći riješenja za bekove. Činjenica je, Borna Barišić i Tin Jedvaj, premalo su sudjelovali u ofenzivnim segmentima igre i Dalić je konstantno imao dva igrača manje u napadu, dok je Jedvaj nerijetko griješio i u obrani, Barišić je tu bio nešto bolji, ali od njih se traži puno bolja suradnja s krilima i organzacijske sposobnosti, što do sada nisu pokazali.

Riješenja ima. Za lijevu stranu to bi mogao biti lijevi bek Lillea, Domagoj Bradarić, koji ima možda i najbolji centaršut i instinkt za centaršut, što je još važnije, od svih igrača koje Dalić ima na raspolaganju. Da, nema previše iskustva i igra u obrani mu je nešto slabija od Barišićeve, kao i kratka distribucija, ali zato posjeduje silnu prodornost, odličan je dribler i mogao bi donijeti puno više u napadu. No, to pak znači kako će Bradariću, za razliku od Barišića, trebati više pomoći pri obrani, što opet znači da će ili krilni igrač ili stoper vjerojatno imati dodatnog posla.

Na lijevoj strani zapravo i nije tolika briga, ali s druge strane kritično stanje je na desnom beku. Jedvaj, sad postaje zaista sve jasnije, nije za tu poziciju i možda ne bi bilo loše isprobati što može Karlo Bartolec, koji je svakako aktivniji u napadu i znatno bolji u defenzivi. U Kopenhagenu je već upisao tri asistencije ove sezone i jedan je od najboljih igrača svoje momčadi. Dileme ne bi trebalo biti.

Novi sustav?

E sada, iako je gotovo nemoguće da Dalić preuzme taj rizik, postoji i izrazito hazarderska, ali potencijalno vrlo zanimljiva opcija koja mu se nudi u ovoj utakmici, a nije da ju već, na neki način nije isprobao. Nedavno je Nenad Bjelica, onako iznenada, odlučio promijeniti sustav i time je iznenadio protivnika u Ligi prvaka. Dakako pričamo o “prešaltavanju” na 3-5-2 formaciju protiv favorizirane Atalante. Bjelica je postavio trojicu braniča koji mogu iznijeti loptu, bekove je prekomandirao u “wing-bekove”, uspostavio je kontrolu u međuprostoru i uništavao Talijane jakim pressingom, kojim ih je tjerao na silne pogreške, odnosno kojim je neutralizirao gotovo svaki njihov pokušaj kreacije i gradnje napada.

Kako bi izgledala Dalićeva 3-5-2? S Mitrovićem, Jedvajem i Perićem u sredini u posljednjoj liniji Hrvatska bi dobila možda i najkreativniju zadnju liniju u novijoj povijesti. Najveći rizik bio bi na krilnim odnosno bočnim pozicijama. Bradarić ili Barišić, odnosno Brekalo ili Bartolec, morali bi držati cijelu liniju, uz dakako ponešto pomoći veznjaka i braniča, ali zato bi u sredini dobili znatno rasterećenije Brozovića, Modrića, Rakitića, što može donijeti prevagu i u napadu Petkovića kao “target mana” i razarača obrane te Nikolu Vlašića koji bi djelovao u međuprostoru, iz drugog plana, odnosno tamo gdje se najbolje snalazi i gdje je najopasniji.

Kažemo još jednom, bio bi to izrazito hazarderski potez, i gotovo je nemoguće da Dalić odstupi od svog, već pomalo ziheraškog, sustava, ali nije na odmet znati da postoji i ova opcija. Bjelici je u Dinamu ova taktika donijela čudo, možda može poslužiti i reprezentaciji, neki od njih već dobro znaju kako se u njoj snaći i svakako mogu ponuditi puno više. Na koncu, Dalić se do sada znao pokazati kao pragmatičan trener pa možda silom prilika donese jednu takvu odluku. Vidjet ćemo…