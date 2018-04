ŠTO JE ZASMETALO DRAŽENU LADIĆU DA VIŠE NE ŽELI RAZGOVARATI O AMERIČKOJ TURNEJI? Popričali smo malo s njim, evo što je kazao…

‘Toliko sam sad u fokusu da na kraju ispada da se po medijima povlačim više od samog izbornika. Maltene se svakim danom ja pojavljujem negdje. Za mene je sve bilo pozitivno u SAD-u, bez obzira što se sad piše sve i svašta’, kazao nam je Dražen Ladić

Dražen Ladić odradio je svoju prvu akciju kao pomoćnik Zlatka Dalića. Proslavljeni bivši hrvatski vratar, nakon što je HNS konačno dao zeleno svijetlo izborniku za njegovo uvrštavanje u stožer hrvatske nogometne reprezentacije, odmah se, očekivano, našao na popisu putnika za “američku turneju”.

Tako se Dražen Ladić upravo u SAD-u vratio u hrvatski nogomet. Još je prije Ladić bio jedna od glavnih tema novinara, upravo zbog toga nadmetanja hoće li ga se uvrstiti u stožer ili ne. Međutim, kad je Savez dao dopuštenje Daliću da Ladića uvrsti u stožer, našao se u još većem fokusu medija. Očekivano, rekli bi smo.





Telefoni mu stalno zvone

Svi živi ga zovu, telefoni stalno zvone, toliko da se Ladić po medijima više povlači nego izbornik. I upravo ga je to zasmetalo. Naime, nazvali smo ga kako bi s njim napravili razgovor o svom prvom poslu kao jednom od ključnih Dalićevih ljudi, ali nije bio raspoložen za razgovor…

“Toliko sam sad u fokusu da na kraju ispada da se po medijima povlačim više od samog izbornika. Maltene se svakim danom ja pojavljujem negdje. Znate, meni je najljepše kad sam u drugom planu”, kazao nam je Dražen Ladić koga smo ipak uspjeli nagovoriti da nam barem prokomentira američku turneju hrvatske nogometne reprezentacije…

‘Za mene je sve u SAD-u bilo pozitivno’

“Za mene je sve bilo pozitivno, bez obzira što se sad piše sve i svašta. Ako netko hoće nešto prikazati negativno, ako je netko tako nastrojen, bez obzira što se dogodilo, on će to tako i prezentirati u javnost, a ne sagledati objektivne okolnosti, činjenice i, u biti, svrhu turneje. I to je to”.

Američka turneja u hrvatskoj javnosti izazvala je dosta polemika. Ladić, pak, ne vidi zbog čega se stvaraju problemi gdje ih nema, za njega su utakmice s Peruom (poraz 2-0) i Meksikom (pobjeda 1-0) iznjedrile uglavnom pozitivne stvari.

No, dosta se pisalo o “šestorki” koja je napustila pripreme i vratila se matičnim klubovima. Pokušali smo Ladića upitati za komentar spomenutog, ali “Ladara” se nije dao…

“Ne bih više ništa o tome”, zaključio je Dražen Ladić.