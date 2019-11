ŠTO JE DALIĆ ČEKAO SVO OVO VRIJEME: Zašto smo tek sada, gotovo pa slučajno, dobili idealno riješenje za kritičnu poziciju?

Ono što nas jedino brine, jest činjenica da je Dalić jako dugo kreditirao tu poziciju

Čak je pomalo ironično, ali hrvatska nogometna reprezentacija je, nakon desetljeća kukanja i oplakivanja kritične situacije na lijevom beku, sustavno zanemarivala gotovo pa identičnu stvar na suprotnoj strani, poziciji desnog beka. Da, bio je tu nesalomljivi i dugovječni Darijo Srna koji je uvijek i u svakom trenutku bio spreman poginuti za reprezentaciju, a pričuva mu je bio Šime Vrsaljko. Zbog pozicije lijevog beka mnogi su utakmicu reprezentacija gledali s grčem u želucu, a danas je slična stvar, samo što se tegobe javljaju zbog desne strane.

Lijevo izbornik Zlatko Dalić ima vrlo dobre opcije na lijevoj strani u Borni Barišiću, Marinu Leovcu, Domagoju Bradariću, Borni Sosi, pa eto i Dariju Melnjaku, ali s desne strane su malo “mršavi”. Zbog teške ozlijede ligamenata Šime Vrsaljko ispao je iz ritma i pitanje je kada će biti fit i u top formi, a Dalić je njegovu poziciju do sada na silu krpao i to baš naglasak na to “krpao”, Tinom Jedvajem. A zanimljivo je primijetiti kako uopće nije morao.

(Ne)logičan kriterij

Naime, dok se Jedvaj uglavnom mučio s pokrivanjem neprirodne mu pozicije i dok su njegovim prostorom puno slobodnije prolazili suparnički krilni napadači, klupu su grijali ili na pretpozivu čekali Karlo Bartolec i Josip Juranović. Dobro, ne govorimo ovdje o visokoprofiliranim bekovima, ali govorimo o dečkima koji su na tim pozicijama prirodni, koji imaju dovoljno dobar set vještina da zadovolje privremeno pokrivanje te pozicije barem do se Vrsaljko ne vrati. Za razliku od Jedvaja, ova se dvojica znaju zatvoriti pravilno svoju poziciju, ispratiti krilo do kraja ili ga pritisnuti uz aut-liniju, odnosno prisliti ga kretnjama na loše riješenje. Jedvaja smo uglavnom gledali kako se povlači prema sredini i ostavlja previše prostora krilima za centaršut ili ulazak u sredinu, posljednji put to je napravio baš u utakmici sa Slovačkom u Rijeci, kod njihova pogotka. S Jedvajem je problem i nedosljednost pri napadu, odnosno, zađe na protivničku polovicu tu i tamo i obično onda ima problem s brzim povratkom, a niti centaršut mu nije uvijek najprecizniji, ako uopće dođe u poziciju.

S druge strane, eto, Josip Juranović je u nekoliko minuta protiv Gruzije pokazao da bi mogao biti puno korisniji od Jedvaja. Kapetanu Hajduka ipak je to prirodna pozicija, a iako nije svjetska klasa u obrani i zna zaplivati, ipak je znatno odgovorniji igrač na cijeloj okomici. Priključuje se napadu, ima dobar centaršut, pa eto upisao je i asistenciju kod gola Ivana Perišića u spomenutoj utakmici, prodoran je, brz je, odgovoran, ima moć ponavljanja. Kažemo, nije Juranović igrač svjetske klase, ali svakako bi mogao doprinijeti puno više od Jedvaja na toj poziciji.

Juranović vodi u svemu

Neupitno je, Juranović je, uz Šimu Vrsaljka, možda najbolji hrvatski desni bek. Po HNL-u ih nema puno, jer tu poziciju uglavnom drže stranci, Bartolec je dobar u svom Kopenhagenu i ima posjeduje slične vještine kao Juranović, ali dodatnu dimenziju popularnom Juri, daje činjenica da je riječ o vrlo zreloj osobi, s jakim liderskim sposobnostima i vrlo borbenom nogometašu koji može svojim ponašanjem na terenu pozitivno utjecati na suigrače. Nije loše imati jednog takvog u momčadi, u svakom slučaju.

Još možemo na koncu spomenuti i brojke, iako su one u ovom slučaju zapravo i manje bitne. Juranović je ove sezone na tri asistencije i dva gola, Karlo Bartolec na tri asistencije, a Tin Jedvaj, koji u klubu igra stopera i bedasto ga je uopće uspoređivati s njima dvojicom, ali eto moramo jer u reprezentaciji je on prvi pick na desnom beku, nema učinka. Juranović, dakle, vodi i kada je u pitanju čista statistika, ali kažemo, to je za sada manje bitno. Ono što nas jedino, da tako kažemo, brine, jest činjenica da je Dalić jako dugo čekao i kreditirao tu poziciju, a riješenje mu je cijelo vrijeme bilo na dohvat ruke.