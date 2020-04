ŠTO ĆE SE SVE DOGODITI AKO DALIĆ ODE? Ime nasljednika moglo bi vas jako iznenaditi, a Vatrene čekaju drastične promjene

Dalić i dalje nema riješenu situaciju s HNS-om, kada je u pitanju ugovor

Kao osvajač svjetskog srebra s, realno, malom, ali nogometno jakom Hrvatskom, Zlatko Dalić se svakako može smatrati izborničkom elitom. Da, imao je na raspolaganju Luku Modrića, Ivana Rakitića, Marija Mandžukića, Ivana Perišića i ostale visokoprofilirane igrače, ali imali su ih i njegovi prethodnici i to na vrhuncu forme, pa su se svi redom sramotili na velikim natjecanjima.

Elitan i tražen izbornik

Dalić je ipak poremetio “statu quo” u reprezentaciji, bio je simbol otpora Zdravku Mamiću i njegovu atavizmu u Savezu. Preživio je i onaj navodni puč uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo u Rusiju, a cijelo svoje mandatno razdoblje proveo je u smirivanju tenzija, pozivao je na jedinstvo, skromnost i poniznost, sustavno ignorirajući i negirajući sve negativno i mutno što se događalo u pozadini. Neki će reći da je služio kao štit, neki da je možda mogao djelovati i dignuti glas jer ipak ima veći kredibilitet od svih predstavnika HNS-a. Sve u svemu, Dalić i nije imao nekih prevelikih mrlja u dosadašnjem djelovanju.

Da, možda je mogao nakon prvenstva razviti neki sustav, ukomponirati još pokojeg mladog igrača, možda je mogao eksperimentirati s nekim novim taktikama, uvesti neke nove mehanizme, dodatno oplemeniti igru, koja realno, nije na razini svjetskih doprvaka. No, sve to ne umanjuje činjenicu da je Dalić i dalje elitan izbornik i dakako, vrlo tražen.

Situacija s HNS-om

Zanimljivo je, da nakon svega, Dalić i dalje nema riješenu situaciju s HNS-om, kada je u pitanju ugovor. Istječe mu ovoga ljeta, odnosno, planirano je vjerojatno da se o produljenju razgovara nakon Europskog prvenstva, ali ono je zbog pandemije koronavirusa prebačeno za sljedeće ljeto i sada imamo nezgodnu situaciju.

Slično kao i s transferima igrača, Dalićev istek ugovora i činjenicu da još nije stupio u pregovore s HNS-om, namirisali su potencijalni ponuđači. Dalić nije puno pomogao u situaciji jer je do sada vrlo vješto i diplomatski izbjegavao sva pitanja vezana za ostanak na klupi Hrvatske, štoviše, čak je u nekim izjavama davao signale da bi mogao i otići. S druge strane iz Saveza se još nisu proširile čak niti glasine o produljenju, a kamoli da je bilo nekih službenih odgovora.

Situacija se dodatno komplicira zbog koronakrize jer HNS je očekivao zaradu od Eura ovoga ljeta, koja bi malo napunila blagajnu i otvorila prostor za veći budžet, ali ta priča sada otpada i pitanje je ima li HNS dovoljno novca za podmirivanje Dalićeve plaće, koja svakako u slučaju produljenja ne bi bila manja od ove sadašnje, koja također nije nešto pretjerano niska.

Prema nekim neslužbenim procjenama, Dalić zarađuje oko milijun i pol eura, što je u svijetu izbornika relativno mala plaća, ali je za prilike HNS-a velika i tko zna hoće li mu moći ponuditi toliko, ako ne i više jer s produljenjima obično dolazi i povećanje primanja.

Nemoralna ponuda

No, ima onih koji bi Daliću rado dali i puno više od milijun i pol eura. Recimo, prema nekim neslužbenim izvorima, potražuje ga nogometni savez UAE-a, koji je nedavno otpustio srpskog izbornika Ivana Jovanovića i to bez da je ovaj vodio ijednu utakmicu s klupe. Konkurencija za taj posao mu je gotovo nikakva, navodno žele Rodolfa Arruabarrenu, bivšeg im izbornika Mehdija Alija, a jedini dostojan konkurent Daliću bio bi Zoran Mamić.

Kao i Dalić, Mamić također ima renome na Bliskom Istoku, obojica su ostvarili zapažene rezultate, kako u arapskim zemljama, tako i na europskom tlu. Mamić je radio dobar posao s Dinamom dugo godina, a Dalić je svjetski doprvak.

U Emiratima su navodno Daliću spremni dati čak pet milijuna eura težak ugovor, a HNS tu ne može konkurirati baš nikako. Ako je ponuda istinita, onda dalje uglavnom sve ovisi o Daliću, ali nedavno se pojavio još jedan vrlo zanimljiv faktor. Neki će reći možda i puka spekulacija, neki da je to samo stvaranje dodatnog pritiska, ali kako god okrenete ispada da netko sapuna dasku za Dalića.

Stiže Bjelica?

Naime, u nedavom razgovoru za srpski Telegraf, Nenad Bjelica je govorio o mogućnosti preuzimanja reprezentacije i pomalo je iznenadio odgovorom.

“Kome to ne bi bila želja. Već 13 godina sam klupski trener i dobro se osjećam u toj koži. OK, malo je dosadan posao izbornika, da radim recimo svaka dva mjeseca i imam okupljanja po 10 dana. Dalić je najavio da će nakon Eura možda otići, a već mu se traži zamjena. Bila bi mi velika čast, ali vrijeme će pokazati. Lijepo mi je sad u Dinamu, jako sam sretan, polako”, rekao je Bjelica u intervjuu za Telegraf.

E sada, stvari su se promijenile u proteklih nekoliko tjedana i Bjelica više nije sretan u Dinamu, štoviše, Mamić ga se otarasio poput stare kante, a ne čovjeka koji mu je ispisao modernu povijest s klubom i vjerojatno će Bjelica ovih dana napustiti Dinamo. To pak otvara mogućnost za preuzimanje reprezentacije u skorije vrijeme, iako, velimo, to za sada spada samo u formu spekulacije. Ako je napravio malo čudo s Dinamom, što bi tek napravio s reprezentacijom.

Što donosi Bjelica?

No, i s Bjelicom imamo problem. Možda čak i dva. U HNS-u i dalje ima pokoji Mamićev čovjek pa je pitanje bi li Bjelica zbog toga uopće mogao dobiti šansu, a s druge strane Bjelica je vrlo skup trener možda čak i trener kalibra “lige pet” i djelomično su ga se zbog toga valjda i odrekli u Dinamu.

Bilo kako bilo, Bjelica bi vjerojatno bio najbolji i najuzbudljiviji nasljednik za Dalića jer bi nedvojbeno uveo ogromne promjene u igri, taktici, uveo možda i novu filozofiju, doveo ponešto “svojih” igrača, mladih igrača i možda neke od senatora čak i umiriovio. Bjelica je trener koji u Dinamu nije trpio hijerarhiju, odnosno, nije davao prednost “senatorima” i onima zvučnijeg imena, već je birao igrače prema taktičkim potrebama i formi te je dosta vodio računa o rotaciji, a to je ono što reprezentaciji, htjeli vi to priznati ili ne, nedostaje. Bi li tako radio i s Vatrenima, to je teško reći, ali Bjelica je dokazao da s njim šale nema, da mu se ne smije nitko petljati u odluke i da gaji pravi engleski, kontrolfrikofski čak, menadžerski stil.

Ili možda Bišćan?

Ipak, nije Bjelica jedini možebitni pretendant. Otkako je jesenas Igor Bišćan dobio posao na mjestu izbornika mlade reprezentacije Hrvatske, spominje se scenarij u kojem on preuzima klupu Vatrenih nakon što Dalić ode.

Bišćan je dokazao u klupskom nogometu kako je vrlo moderan trener s jasnom filozofijom i u kratkom je vremenu uspio uvesti potpuno novi sustav u momčad Rijeke, te je s podosta oslabljenom momčadi uzeo drugo mjesto i Kup prošle sezone. Zna raditi s mladim igračima, ima jasne ideje koje dosta lako implementira u igru i ono što je HNS-u najvažnije, jeftin je i tu je, pod njihovim krovom, poznaje igrače i one iz U-21 momčadi, a vjerojatno i većinu A reprezentativaca.

Jasno, možda nije zgodno ovako istiskivati Dalića s izborničke klupe, ali posljednji događaji uzrokovani koronakrizom i činjenica da se sve važno vezano za reprezentaciju pomiče za cijelu jednu godinu, te fakt da će novca u nogometu jedno vrijeme biti manje, ostavili su previše prostora za spekulacije o brojnim scenarijima koji bi mogli pogoditi reprezentaciju, a ovi se, za sada, ne čine tako nerealnim.