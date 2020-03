ŠTO ĆE SE DOGODITI S REBIĆEM KADA BOBAN ODE? Njegov ostanak ovisi o samo o jednom igraču i pomalo suludom raspletu

Što konkretno ova promjena znači za momčad Milana, odnosno za Antu Rebića?

Taman kada se činilo da bi se AC Milan mogao vratiti na kolosijek koji vodi prema kakvom-takvom oporavku i mogućoj renesansi, sistem se u potpunosti urušio. Zvonimir Boban i Paolo Maldini, glavni operativci kluba, odlaze i to vrlo vjerojatno odmah zbog skandaloznog poteza direktora Ivana Gazidisa koji je njima iza leđa pregovarao s Ralfom Rangnickom oko preuzimanja i ujedinjavanja svih funkcija, odnosno, smještao im je otkaz.

Boban je prije nekoliko dana javno progovorio i snebivao se nad ponašanjem Gazidisa, a sada je na odlasku i zaista je teško očekivati da će promijeniti mišljenje. No, što konkretno ova promjena znači za momčad Milana, odnosno za Antu Rebića? Do sada su budežtom, plaćama, transferima, dolascima i odlascima, upravljali Boban i Maldini pa su tako samo u svom mandatu spiskali 104 milijuna eura na pojačanja i to u trenutku kada je klub u ogromnoj financijskoj krizi i pod povećalom FFP-a.

Što će biti s Rebićem?

Talijanski mediji tvrde kako su sada najugroženiji oni igrači koji nisu u vlasništvu Milana, dakle igrači na posudbi, a to su Ante Rebić i Simon Kjaer, od onih važnijih. Rebić igra fantastično i konačno je u odličnoj formi, te je trenutno najbolji igrač u momčadi, ali postoji problem. Hrvat ima preveliki plaću i njegov otkup ugovora iznosi 40 milijuna eura, što je Milanu puno.

No, ostanak Rebića, navode talijanski mediji, mogao bi se dogoditi jedino ako Milan proda svoju najveću i najskuplju zvijezdu, vratara Gianluigija Donnarummu. Talijan ima šest milijuna eura godišnju plaću i vrijedi minimalno 55 milijuna eura. Ako on ode, Milan će si rasteretiti budžet i moći će kupiti Rebića i koga već ima u planu.

Međutim, taj plan su imali i Boban i Maldini, a Gazidisu vjerojatno isto ne bi bio mrzak, no, ako dođe Ralf Rangnick, onda se za transfere ili bilo kakve menadžerske odluke više neće pitati nikoga osim njega i tu je Rebić opet u nemilosti…