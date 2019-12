ŠTO AKO DINAMO, NEKIM SLUČAJEM, DANAS ISPADNE IZ EUROPE: Slijedi li nova era defetizma i katastrofe ili, ipak, jedan fenomen…

Bi li zaista bila tolika katastrofa da Dinamo ispadne iz Europe?

Defetizam. To je riječ koja bi mogla obilježiti Dinamove izlete u elitna europska natjecanja prije dolaska Nenada Bjelice prošle godine. Zapravo, možda je bolje reći nakon prve Bjeličine sezone u Dinamu jer malo tko je zaista vjerovao u to da će Modri dogurati do osmine finala Europa lige i putem srušiti neke europske velikane i stalne goste tog natjecanja.

Ipak, Dinamo je prkosio prognozama, crnim prognozama koje možda nisu nužno postavile kladionice, već prognozama ili možda je čak bolje kazati, predosjećaju koji se uvukao u kosti navijača pa vjerojatno i većine klupskih djelatnika, iako oni to nikada neće i ne smiju priznati. Dinamo se do dolaska Bjelice otpisivao već u skupnim fazama elitnih natjecanja, a dodatnu afirmaciju tom defetizmu davali su oni sami rušeći negativne rekorde po broju neosvojenih bodova, primljenih golova i tko zna čega još ne.

Najveći luzeri?

E, sada je priča ipak znatno drugačija. Prevrtjet ćemo film u sadašnjost. Uoči susreta posljednjeg kola skupine C Lige prvaka, protiv Manchester Cityja, nogometaši Dinama stigli su na korak do novog zimovanja u Europi. Istovremeno, Dinamo je i u situaciji iz koje može izaći kao najveći luzer Lige prvaka ove sezone, barem u očima domaćih promatrača koji su polagali neke veće nade u nastavak natjecanja.

Dinamo doista igra najtežu i najneizvjesniju skupinu Lige prvaka. U skupini C u kojoj se nalazi Dinamo, najveća je drama od svih osam skupina. Jedina je to skupina u kojoj svi mogu do osmine finala Lige. City je već osigurao drugi krug, oni su mirni, a dalje mogu i Šahtar, Dinamo, te Atalanta. U posljednjem kolu Dinamo će u srijedu na punom Maksimiru dočekati Manchester City, a u drugom susretu se sastaju Šahtar i Atalanta.

Modri mogu do osmine finala Lige prvaka jedino ako pobijede Manchester City, a drugi susret završi neriješenim ishodom ili pobjedom Atalante. U slučaju pobjede, Dinamo bi skočio na osam bodova i tada u drugom susretu Šahtar ne bi smio osvojiti tri boda jer bi onda imao devet bodova i osvojio bi drugo mjesto iza Cityja.

Fućkaš kalkulacije

U svim ostalim raspletima hrvatski prvak ostaje bez osmine finala elitnog natjecanja “Starog kontinenta”, ali može do trećeg mjesta u skupini koje vodi u šesnaestinu finala Europske lige. Ako susret u Zagrebu završi bez pobjednika, momčadi Nenada Bjelice bi trebao remi u Harkovu ili pobjeda Šahtra. Tada bi City i Šahtar nastavili natjecanje u Ligi prvaka, Dinamo u Europskoj ligi, a Atalanta bi ispala. U slučaju remija u Zagrebu i pobjede Atalante u Ukrajini, Modri ispadaju iz Europe, Talijani idu u osminu finala Lige prvaka, a Šahtar u Europsku ligu. Dinamo može do proljeća u Europskoj ligi i uz poraz od “Cityja”, ali tada Šahtar mora u Harkovu osvojiti barem bod protiv Atalante. Podsjetimo, u slučaju istog broja bodova gledaju se međusobni susreti, a Dinamo je bolji od Atalante (4-0, 0-2), te lošiji od Šahtara (3-3, 2-2).

OK, kalkulacije su takve kakve su. Ali fućkaš sada kalkulacije. Mi se sada nakon svega moramo pitati. Bi li zaista bila tolika katastrofa da Dinamo ispadne iz Europe i završi na posljednjem mjestu skupine. Realno? Ali, zaista realno? Ne. Nikako ne bi bila katastrofa. Iz našeg kuta gledišta ovaj je Dinamo napravio ono što su mnogi već smatrali nemogućim. Izbio je defetizam iz umova navijača, izliječio je kritičnu masu koja je sijala pesimizam bilo kroz medije, bilo ovako kuloarski, bilo tek nekim zajedljivim komentarima na tribini ili vani po kafićima.

Biznis elita i patuljak

Kažemo opet, Bjeličnom Dinamu uspjelo je ono što su mnogi smatrali neizvedivim. Navijači su digli ruke od Dinama kao renomiranog i konkurentnog europskog kluba, a realno bivše se vodstvo nije trudilo staviti Dinamo nigdje osim na poslovnu kartu Europe. Bio je to klub koji je dao Luku Modrića, Marija Mandžukića, Vedrana Ćorluku, Matea Kovačića, Marcela Brozovića, ali bio je to istovremeno i patuljak kojeg su svi htjeli u svojoj skupini jer jamči osvojene bodove.

Pitanje sada. Sliči li vam Dinamo sada na momčad koju bi si netko priželjkivao u skupini? Pitajte trenera Atalante ili Šahtara bi li opet nonšalantno najavljivali pobjedu i hvalili se kako je za analizu Dinama dovoljno dan ili dva pripreme. Bi, ali malo sutra. Njihovo je mišljenje sada teško provjeriti, iako je, sudeći po izjavama nakon utakmica s Dinamom, vjerojatno promijenjeno, ali imamo bolju varijantu. Poznajete li nekog zagriženog obožavatelja Dinama? E, pa pitajte nju ili njega što misli o Bjeličinu Dinamu i opasnosti koju sada predstavlja. Pitajte i bi li zamjerili ispadanje iz Europe. Između ostalog, ako ste i sami navijač Dinama, preispitajte sebe.

Virus

Autor ovih redaka inače je naklonjen Dinamu, ali o njemu promišlja objektivno. Kroz godine i godine praćenja zagrebačkih plavih, uz cijelu tu zakulisnu priču sa Zdravkom Mamićem, i u njemu su pesimizam i defetizam preuzeli misli kada je u pitanju Dinamo. Teško se riješiti tog osjećaja, koji se zapravo ponaša poput nekog smrtonosnog virusa, smrtonosnog i vrlo zaraznog virusa koji lako prijeđe na druge. Bjeličin Dinamo pronašao je cjepivo protiv tog virusa. Neki su ga primili, neki još ne, ali navijačka populacija Modrih polako se liječi, a to je praktički fenomen u našem društvu.

I zato kažemo opet. Ne, neće biti katastrofa ako Dinamo ispadne. Možda će nakratko ostati gorak okus, ali na koncu treba se zaista nakloniti svemu što je Bjelica s ovom ekipom napravio i zapravo se veseliti onome što slijedi jer kako smo do sada imali prilike vidjeti, to je perspektivna ekipa s dobrom strategijom, kvalitetnim sustavom, filozofijom i idejom, a sve što treba jest barem malo povjerenja.