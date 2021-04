Trese se nogometni svijet kao nikad prije zbog odmetnutih velikana, koji su osnovali bogatu disidentsku Superligu. Jedan od klubova koji su ogorčeni formiranjem najbogatijih i najboljih klubova Europe u svoju ligu je i španjolski Real Betis iz Seville. Nakon što se ranije jučer klub oglasio po pitanju Superlige u obliku službenog priopćenja u kojima se izražava osuda i gnušanje recentnim razvojem događaja u europskom nogometu, Betis je povukao još jedan potez.

Naime, na svojim službenim web stranicama klub je objavio tablicu Primere, ali bez tri španjolska kluba koja su pristala sudjelovati u Superligi: Barcelone, Real Madrida i Atlético Madrida.

U ovom novom španjolskom poretku, Betis je tako skočio sa šestog na treće mjestu, a ispred njega su Villarreal i na vrhu, ni manje ni više nego gradski rival Sevilla. Na 4. mjestu je Real Sociedad.

Betis have removed Atletico Madrid, Real Madrid and Barcelona from the La Liga table on their website following the European Super League announcement.

The decision is especially noble coming from them as it leaves fierce rivals Sevilla top. pic.twitter.com/X40OzxaMWB

— Sam Street (@samstreetwrites) April 19, 2021