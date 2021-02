Hajduk i Rijeka svoj derbi igraju u srijedu u zaostaloj utakmici 5. kola Prve HNL

Dvadesettrogodišnji bosanskohercegovački nogometaš i povremeni reprezentativac Darko Todorović stigao je u Hajduk u ljeto prošle godine na posudbu iz RB Salzburga.

HAJDUK ŽELI NAPADAČA KOJI JE IGRAO U SERIE A: No, Bijeli nisu jedini; Za njega će se morati boriti s još jednim hrvatskim prvoligašem

Otkako je Bijele preuzeo novi trener, Talijan Paolo Tramezzani, Todorović je postao standardni prvotimac i jedan od igrača Hajduka koji se najviše iskazao.

“Nisu toliko bitne moje igre. Sve bi to zamijenio, a da smo mi osvojili šest bodova, a ja odigrao korektno. To je bitnije od moje igre, ali ne možemo vratiti vrijeme. Dobio sam na samopouzdanju dolaskom novog trenera. Trebalo mi je više vremena da se prilagodim na ligu i nove suigrače. U tome mi je dosta pomogao i trener”, rekao je u razgovoru za Dalmatinski portal.

Sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius priznao je da mu nije jasno zašto Todorović nije dobivao više prilika u prvom dijalu sezone.

Svjestan da rezultati ‘nisu najbolji’

“Izjava direktora i trenera mi je dala snagu i još veću motivaciju. Kada klub stoji iza tebe, svakom igraču je to lakše. Želio bih se zahvaliti direktoru i treneru. Nadam se da ću tako nastaviti i u sljedećim utakmicama.”, prokomentirao je pa progovorio o tome koji je trenutno najveći problem Hajduka:

“Iz mog kuta mogu biti iskren i reći da u ekipi nema nijedan problem da se to odnosi na teren. Između nas nema problema. Svaki dan se trudimo da slušamo što nam trener kaže. U nekim utakmicama nemamo sreće, dogodi nam se da primimo eurogol. Svjestan sam da rezultati nisu najbolji, ali pokušavamo to ispraviti. Cilj nam je ako ne možemo pobijediti da ne izgubimo. Završnica nam je najveći problem, pokušavamo to ispraviti na treninzima. Nadam se da ćemo i mi zabiti neki eurogol.”

Najavio Jadranski derbi

Hajduk u sljedećem kolu Prve hrvatske nogometne lige očekuje veliki derbi s ljutim rivalom Rijekom.

“Rijeka po meni igra najbolji nogomet u ligi što u ovom trenutku nama predstavlja problem. U posljednjim utakmicama nismo pružili dobre partije i nismo uzeli puno bodova. Svaki igrač koji izađe na teren će dati svoj maksimum. Želimo pobijediti bez obzira što je Rijeka dobra”, poručio je Todorović.