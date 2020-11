ŠTO ĆE NA KRAJU BITI S VRSALJKOM? Nezamisliv scenarij dogodio se Simeoneu i Atleticu. Evo kako će se to odraziti na Vatrenog

Simeoneu se prigovaralo godinama da premalo iskorištava ofenzivne igrače, kako napadače tako i veznjake

Bit će itekako ponosan legendarni izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Miroslav Ćiro Blažević kada vidi novonastalu situaciju u španjolskom velikanu Atletico Madridu.

Naime, trener Diego Simeone odlučio je nakon praktički cijele vječnosti korištenja formacije 4-4-2, koja je postala čak i njegov svojevrsni “trademark”, napraviti veliki zaokret i prebaciti se na sustav 3-5-2. Sustav je to koji Hrvatska vrlo dobro pamti, formacija je to s kojom je Ćiro Blažević osvojio treće mjesto na Mundijalu 1998. godine i koja se koristila sve do dolaska Slavena Bilića 2006. godine.

‘Ćirina’ formacija

Dugo se mislilo da je 3-5-2 zastarjeli sustav, štoviše Ćirini Vatreni bili su posljednji kojima je ova formacija donijela nešto dobrog, a jedan dugi period u 21. stoljeću gotovo da nitko nije koristio ovu formaciju s trojicom igrača u zadnjoj liniji. Međutim, ona je ponovo zaživjela prije nekoliko godina i to ponajprije u Italiji, gdje su joj Cesare Prandelli i Antonio Conte udahnuli život, a kasnije su je modificirali treneri poput Gian Paola Gasperinija koji danas radi čuda s Atalantom.

Dakako, sama se igra u potpunosti promijenila, ubrzala, transformirala i ne izgleda to danas onako kako je izgledalo kod Ćire 1998. godine, ali u suštini, riječ je o istoj formaciji. Danas je tu “Ćirinu” formaciju prihvatio i tvrdoglavi Diego Simeone, trener koji od svojih postulata, principa i ideja nije odustajao gotovo od prvih trenerskih dana na klupi Atletica.

Simeone iznenadio sve

Njegova 4-4-2 formacija s gotovo ultradefenzivnom filozofijom s vremenom se uvukla u Atleticov DNK i mislilo se da će tako i ostati sve do Cholova odlaska. Pokušavao je Simeone prošle sezone malo “tweakati” i promijeniti stil igre, ali ubrzo je odustao i vratio se na staro, ali ove sezone priča je malo drugačija.

Ugledna španjolska Marca možda je i najbolje opisala trenutnu situaciju u Atleticu. “Mislili smo da nas Diego Simeone nakon devet godina u Madridu više ničim ne može iznenaditi”, stoji to u uvodu Marcina novinara Santiaga Pereda.

“Čini se da su brojne ozljede dovele do toga da je Simeone bio natjeran promijeniti formaciju iz svoje standardne 4-4-2 u 3-5-2. S tom formacijom Atletico je zaigrao u derbijima protiv Barcelone i Valencije i iz te dvije teške utakmice uzeo maksimalan broj bodova. I sve to bez Luisa Suareza koji je zaražen koronavirusom”, piše novinar.

Kako to izgleda?

“Igra s tri središnja braniča omogućila je Simeoneu čvrstoću u posljednjoj liniji gdje dominiraju Savić, Gimenez i Hermoso te veću slobodu Trippieru i Lodiju koji napadaju po bokovima. U fazi obrane, naravno, Atletico se brani s petoricom nazad. Koke, koji je u fenomenalnoj formi, zadužen je za distribuciju lopte u veznom redu, a uz njega je tu i neumorni dvojac Saul-Llorente koji sjajno koristi i najmanju priliku za utrčavanje iz drugog plana. Taj sustav omogućio je Atleticu dosad neviđenu kontrolu nad utakmicama”, navodi dalje novinar.

Simeoneu se prigovaralo godinama da premalo iskorištava ofenzivne igrače, kako napadače tako i veznjake, ali u ovom sustavu oni su na čistom dobitku.

“Dosad su Felix i Lemar znali zabljesnuti s vremena na vrijeme. Sad u novom sustavu pokazuju magiju puno češće, sjajno se nadopunjavaju i puno su bitniji za igru momčadi nego ranije. I Atleticov nogomet je puno ofenzivniji. Felix, napadač plaćen 127 milijuna eura, postigao je sedam golova uz tri asistencije, a Lemar napokon izgleda kao nogometaš od 72 milijuna eura, koliko ga je Atletico platio Monacu. U novom sustavu dva najskuplja igrača u povijesti Atletica imaju potpuno slobodu na posljednjoj trećini terena i mogu pokazati sve što znaju”, piše novinar Marce.

Što će biti s Vrsaljkom?

U ovom sustavu itekako bi mogao profitirati i hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko, koji inače igra poziciju desnog beka. Jednom kada se oporavi od ozljede koljena, Vrsaljko bi trebao konkurirati za poziciju koju okupira Kieran Trippier, dakle onu “wing backa”. Pozicija je to koja savršeno odgovara modernom beku, a Vrsaljko to i jest jer igra kvalitetno u ofenzivnom segmentu, ima dobar centaršut, brz je, jak, ima moć ponavljanja i vrlo je odgovoran u obrani.

U 3-5-2 sustavu “wing backovi” su igrači koji se možda i najviše “troše” i sudjeluju u igri. Imaju tek malu pomoć veznih igrača, a obavljaju golemi posao na bočnim pozicijama u oba smjera, a kako Simeone nema baš previše opcija ne bekovskim pozicijama, posebice ne na desnoj strani, za očekivati je da će Vrsaljko imati itekakvu ulogu u preporođenom Atleticu. Hoće li tako i biti vidjet ćemo kada se Vrsaljko oporavi, dakako i ako Simeone ne odustane od svog novog projekta.