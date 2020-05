ŠTO ĆE MODRIĆ REĆI KADA OVO VIDI? Jedan od najvećih nogometaša svih vremena ima vrlo zanimljivo mišljenje o Vatrenom

Njegovo se mišljenje danas itekako cijeni, a u posljednjem javnom nastupu u podcastu kod Robbieja Savagea, govorio je o – Luki Modriću

“Mislim da mu ljudi nikada zapravo nisu dali dovoljno priznanja. On je bio jedan od najboljih, ako ne i najbolji, igrač protiv kojeg sam igrao. On može sve. Da je igrao sa mnom u ekipi, vjerojatno bi se sve vrtjelo oko njega”, rekao je to svojevremeno legendarni Thierry Henry za jednog od najboljih engleskih igrača svih vremena, Paula Scholesa.

Uzme li se u obzir da su Henry i Scholes bili veliki rivali, jedan je igrao u Unitedu drugi u Arsenalu, onda ova izjava itekako dobiva na težini. Činjenica je ovo što Henry kaže, Scholes je doista bio podcijenjen u svoje vrijeme, a posjedovao je čudesan arsenal vještina. Imao je razoran šut, takav da su djeca na školskim igralištima uzvikivala njegovo ime kada bi pucala prema golu. Imao je vrhunski pregled igre, bio je sjajan razigravač i dodavač, bio je lider i Uniteda i reprezentacije.

‘Da sam barem igrao kao Modrić’

Međutim, Scholes se nikada nije previše isticao, nije krasio naslovnice novina, nije se razvlačio po žutim stranicama i danas ga se rijetko tko sjeti kada se govori o najvećim igračima novog doba. No, njegovo se mišljenje danas itekako cijeni, a u posljednjem javnom nastupu u podcastu kod Robbieja Savagea, Scholes je govorio o – Luki Modriću.

Naime, Scholes je, izgleda, veliki obožavatelj hrvatskog nogometaša i komentirajući hvalospjeve i kritike o sebi, usporedio se s Modrićem.

“Volim si misliti da sam možda igrao barem malo kao Luka Modrić. On je brži nego što sam ja bio i bolje od mene prolazi suparnike, ali gledajući njega vidim neke sličnosti, kao što je kontrola lopte i igre”, rekao je veliki Scholes.

E sada, ako jedan od najboljih veznjaka u povijesti, iako je po prirodi vrlo skroman, misli da je Modrić bolji od njega i gleda ga s divljenjem, onda se tu nema što više dodati…