ŠTO ĆE LIVAKOVIĆ REĆI NA OVO? Dinamo doveo jednog od najboljih mladih vratara u Europi. Znači li to da Vatreni golman odlazi?

Kako smo najavljivali proteklih dana, jedan od najtalentiranijih vratara u Hrvatskoj, a s obzirom na to kako je vrhunski branio u Europa ligi ove sezone, možemo reći i jedan od najboljih mladih vratara u Europi, 22-godišnji golman Rijeke Ivan Nevistić potpisao je u četvrtak profesionalni ugovor s Dinamom.

Nevistić se istaknuo s nekoliko sjajnih utakmica u Europa ligi zbog kojih su ga primijetili u cijeloj Europi, a također je i na otvaranju proljetne polusezone povukao Rijeku do maksimirske pobjede protiv Dinama. U Dinamu kažu kako bi u bliskoj budućnosti trebao biti upravo njihova snaga, ali će do kraja ove sezone ostati na posudbi u Rijeci.

“Želio bih izraziti veliko zadovoljstvo i sreću zbog mog potpisa za Dinamo. Svojim nastupima i prezentacijama kad za to dođe vrijeme opravdat ću povjerenje koje sam dobio od strane hrvatskog prvaka. Ostajem još neko vrijeme u Rijeci gdje ću sigurno dati sve od sebe za dobre rezultate. Ovim putem želim zahvaliti vodstvu Rijeke na svemu što su mi omogućili. Pamtit ću sve lijepe trenutke kojih je bilo puno. Potpis za Dinamo sigurno je nešto što svakom nogometašu i golmanu može biti samo na ponos i veselim se izazovima na domaćem i europskom planu u plavom dresu”, rekao je Nevistić nakon potpisa ugovora.

Nevistić je prošao Osijekovu nogometnu školu, a s nepunih 17 godina prešao u Rijeku. Već je na proljeće 2016. u kadetskom uzrastu priključen prvoj momčadi kao pričuva u utakmicama HT Prve lige, a premijerni nastup u seniorskom nogometu upisao je na posudbi u Varaždinu u Drugoj HNL u sezoni 2017/’18. Sljedeću jesen proveo je u slovenskoj Muri, također na posudbi iz Rijeke, nakon čega se vratio u Varaždin s kojim je 2019. godine izborio plasman u elitni razred hrvatskoga nogometa.

Što će biti s Livakovićem?

Varaždinska je vrata branio i u njihovoj povratničkoj prvoligaškoj sezoni da bi se u ljeto prošle godine vratio u Rijeku s kojom je, uz sjajne izvedbe u pretkolima Europa lige, upisao i zapažene nastupe u grupnoj fazi natjecanja.

Neslužbeno smo doznali kako je transfer Nevistića i Štefulja koji je potpisao u ponedjeljak Dinamo stajao nemalih 4.5 milijuna eura i još će u Rijeku poslati trojicu svojih mladih igrača. Jedan od njih je bek Roko Jurišić, a o drugoj dvojici postoje tek spekulacije. Jedan bi trebao biti Luka Menalo koji je već tamo na posudbi, a drugi bi trebao biti jedan od najvećih Dinamovih talenata, Antonio Marin, koji se nedavno vratio s neuspješne posudbe u Monzi. No, još se sa sigurnošću ne može potvrditi hoće li to biti zaista oni.

I na koncu, dolazak i ovako pompozna najava Nevstića mogla bi značiti i da će na kraju sezone Maksimir gotovo sigurno napustiti najskuplji i ponajbolji igrač Dinama, vratar reprezentacije, Dominik Livaković. Gdje će Livaković nastaviti karijeru to se za sada ne zna. Ranije su ga potraživali Francuzi, točnije Rennes i Montpellier, kao i Porto, ali svi su ti poslovi neslavno završili. Nedavno je Livaković rekao kako ne bi imao ništa protiv toga da ostane do kraja karijere u klubu, ali izgleda da se to ipak neće dogoditi.