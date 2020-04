ŠTO ĆE IBRAHIMOVIĆ REĆI KADA VIDI OVE IZJAVE? ‘Zlatan je Bošnjak i to onaj s dna kace”

‘Bio sam strog, ali me on slušao cijelo vrijeme. Uz moju pomoć počeo je udarati loptu s četiri godine’

Premda je rođen i odrastao u Švedskoj, Zlatan Ibrahimović porijeklom je iz Bosne i Hercegovine, i to po očevoj strani. Ibrahimovićev otac Šefik rođen je u Bijeljini i ponosan je na svoje porijeklo, a ističe kako je Zlatan isti kao i on, čisti Bošnjak.

Šefik Ibrahimović dao je intervju za Avaz u kojem je govorio uglavnom o svom sinu. “Moj Zlatan je Bošnjak jer sam i ja Bošnjak, i to onaj s dna kace. Zarekao sam se da više ne demantiram napise o Zlatanu. Sav ovaj materijal koji imam u mom stanu poslužit će i za snimanje filma”, naglasio je Šefik koji je sa sinom u sjajnim odnosima.

Kaže kako je on zaslužan za prve nogometne korake svog sina. “Puno sam uložio u njega još dok je bio dijete. Bio sam strog, ali me on slušao cijelo vrijeme. Uz moju pomoć počeo je udarati loptu s četiri godine i odmah se vidjelo da se razlikuje od druge djece jer je baratao loptom jako dobro. Svi su već tada govorili da će on biti uspješan nogometaš”, rekao je Šefik Ibrahimović.

Zapravo, sebe smatra glavnim i odgovornim za to što je Zlatan uspio. “Mislim da je moja uloga, posebno dok je bio dječak, i kasnije junior, bila veoma značajna u njegovom razvoju. Još se svakodnevno konzultiramo o svim važnim stvarima. Zlatan je na mene, ja sam visok 187, a on 193 centimetra”, zaključio je Šefik Ibrahimović.