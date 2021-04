Nogometaši PSG-a i izborili su plasman u polufinale nogometne Lige prvaka nakon što su u uzvratnom susretu četvrtfinala u Parizu izgubili od Bayerna s 0-1, ali je prošao dalje jer je u Münchenu slavio s 3-2. Pobjedu Bavarcima donio je Maxim Choupo-Moting golom u 40. minuti, ali na kraju su se radovali Francuzi uzvrativši Bayernu barem malo za lanjski poraz u finalu Lige prvaka.

NEYMAROVIH DESET MINUTA OČAJA: Brazilac se hvatao za glavu nakon onog što mu se dogodilo u Parizu

Nakon utakmice predsjednik PSG-a Nasser A Khelaifi progovorio je o situaciji s Brazilcem Neymarom i Francuzom Kylianom Mbappéom.

“Mislim da će on ostati u PSG- još dugo vremena. Puno ćemo uložiti u klub. Neymar i Mbappé nemaju razloga napustiti PSG”, poručio je.

After confirming few mins ago that Neymar will stay, #PSG president spoke to RMC Sport: “We'll invest a lot in the club, Neymar and Mbappé have no excuse to leave PSG”.

– Neymar contract is ‘ready’ and set to be signed.

– Talks on with Mbappé but nothing agreed or signed yet. https://t.co/AcIfHuQbGa

