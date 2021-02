POZNATI NOVINAR OGLASIO SE ZA VRIJEME REALOVE UTAKMICE: ‘Modrić radi sve za Real, a i dalje je bez novog ugovora…’

Najboljem hrvatskom igraču, Luki Modriću, ugovor u Real Madridu istječe krajem lipnja te još uvijek nije potpisao novi.

Mnogi su nezadovoljni time. Za vrijeme utakmice s Valencijom oglasio se i novinar BBC-ja i AFP-ja, Tom Allnutt, pa je na svojem Twitter profilu napisao:

“Modrić (35) je uključen u sve u Real Madrid. Trči, uklizava, dribla, dodaje. A i dalje je bez novog ugovora”

Modric 35 and involved in *everything* for Real Madrid. Runs, tackles, dribbles, passes. And still out of contract in the summer.

