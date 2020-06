ŠTO ĆE BITI S GREZDOM? Disciplinski pravilnik HNS-a jasno govori; Za takvo što nema oprosta

Eros Grezda sigurno će biti kažnjen od strane HNS-a

Možda je za sad izbjegao kaznu svog matičnog kluba NK Osijek zbog udaranja Antonija Mirka Čolaka, ali HNS-ovu neće. Naime, Eros Grezda sigurno će popiti kaznu disciplinaca HNS-a.

JAVIO SE I PREDSJEDNIK OSIJEKA: ‘Grezdin postupak ne opravdavam, ali za sad ga nećemo kazniti’

Disciplinski pravilnik hrvatskog nogometnog saveza je jasan

Disciplinski pravilnik hrvatskog nogometnog saveza, točnije članak 57., govori kako onaj nogometaš koji fizički napadne svojeg ili suparničkog igrača na igralištu ili izvan njega bit će kažnjen:

“Zabranom igranja od dvije do šest utakmica, a u težim slučajevima, kada se utvrdi da je igrača ozlijedio ili ako se utvrdi da je igrač-napadač imao namjeru teže ozlijediti, bit će kažnjen zabranom igranja u trajanju od šest mjeseci do dvije godine, zabranom igranja od četiri do 12 utakmica ili u onim težim, radikalnijim slučajevima isključenjem iz nogometne organizacije”.

Grezdu neće izbaciti iz HNS-a, ali

Za očekivati kako Grezdu neće izbaciti iz HNS-a, ali mogao bi dobiti onaj najblaži oblik kazne za ovo (ne)djelo: Suspenzijom od dvije do šest susreta. Prije dvije nego šest, a realno disciplinci bi trebali izabrati kaznu koja je negdje na sredini, pola puta…

Najvjerojatnije će Grezda i zaraditi prekršajnu prijavu od strane policije. Koja će to biti, još nije poznato. Čolak je podnio prijavu protiv Grezde za napad, a ne zna se još hoće li podnijeti i privatnu tužbu.