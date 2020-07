ŠTO ĆE BITI S EURO LOKOSIMA, OSTAJE LI NA KLUPI (ČUDO)TVORAC SEZONE ZA PAMĆENJE? ‘Htio bih voditi momčad u LP, ali vidjet ćemo što će biti’

Razgovarali smo s Goranom Tomićem (43) nakon ligaške sezone za pamćenje

Nogomet i sport općenito uistinu pišu najljepše, najuzbudljivije priče. Iza Lokomotive je sezona za pamćenje. Nakon onakvog lošeg početka, nitko nije niti mogao sanjati da će sezona za društvo s Kajzerice tako završiti.

Loš kraj prošle i uvod u ovu sezonu

Lokomotiva je kraj prošle sezone okončala katastrofalno, pali su na šesto mjesto, iako su bili na korak do Europe, a i u ovu sezonu ušli su loše.

Nakon tri uvodna kola lokosi su imali nula bodova i gol razliku 0-7. Prvo ih je razbio Dinamo 3:0 na Maksimiru, potom Rijeka pobijedila u Kranjčevićevoj 1:0, a onda ih je i Hajduk na Poljudu poderao 3:0.

No, Goran Tomić (43) je vjerovao da se momčad može dignuti. Iako, kao karakteran čovjek odmah je dao mandat na raspolaganje, ali uprava Lokomotive to je odbila, znajući kakvog stručnjaka ima na klupi i odlično procijenivši kako bi to bilo loše za ambicije kluba i za čitavu momčad.

Trgnuli su ti porazi igrače Lokomotive, koji su potom nanizali šest utakmica bez poraza i konačno proigrali. Moramo imati na umu da je Lokomotiva prošlog ljeta prodala neke ključne igrače. No, na kraju su Tomića vjera u svoje igrače i trenersko znanje odveli u visine…

“Bila je ovo sezona za povijest, za pamćenje za nas u ligi deset. Pored naših velikana uhvatiti to drugo mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka, i to u ovako zahtjevnoj ligi s 36 kola. Veliki podvig za nas. Možemo samo biti ponosni na ovako nešto, pogotovo nakon tako lošeg ulaska u sezonu. Stoga, ovo što smo napravili, naše uskrsnuće da se tako izrazim, velika je stvar, dokaz snage i karaktera mojih igrača. Mislim da smo po svim parametrima i pokazateljima to apsolutno i zaslužili. Svi su govorili da igramo odličan nogomet i što me prvenstveno raduje, je to što smo imali stvarno vrhunskih utakmica. Ovo u subotu u Osijeku samo je bio šlag na tortu i potvrda svega toga”, govori nam u uvodu razgovora Goran Tomić, koji nam se javio s kratkog, dvodnevnog odmora u svom Šibeniku. Već sutra se Tomić vraća nogometnim obvezama u Zagrebu…

Ključni trenutak za njega u sezoni, prvi od dva, bila je pobjeda nad, u tom trenutku četvrtoplasiranom Istrom 4:1 u 4. kolu, 10. kolovoza u Kranjčevićevoj…

“Ta pobjeda nam je dala jedan zamašnjak da konačno zaigramo onako kako znamo”, govori nam Tomić i osvrće se na drugu prijelomnu utakmicu za njih…

Ovo drugo mjesto vrijedi puno više nego te 2013.

“Protiv Hajduka, kad smo 2:0 zaostatak okrenuli u pobjedu 3:2”.

Po drugi put u povijesti hrvatske nogometne lige, Lokomotiva je osvojila drugo mjesto koje je vrijedi puno više nego te 2013. godine, kad su sezonu završili s 57 osvojenih bodova, dvadeset manje od prvaka Dinama. Jer, lokosi će igrati kvalifikacije za Ligu prvaka nakon što su u sjajnoj i neizvjesnoj utakmici prošle subote pobijedili Osijek 2:1 u, nažalost, praznom Gradskom vrtu, izravnom dvoboju za drugo mjesto. Nije to bila laka utakmica za Tomića i njegove nogometaše. Pritisak je bio velik. Za njih je to bilo poput finala…

“Je. Osijek nije bio izgubio kod kuće 17 mjeseci. Izuzetno su kvalitetna momčad i pobijediti njih na njihovom terenu dokaz je kvalitete velikih momadi. Istina, pomazila nas je sreća, ali sreća prati hrabre. Morate u takvim utakmicama imati jednu dozu sreće. Imali smo i golmana Ivu Grbića koji nas je spasio u nekoliko situacija. No, to je tako. Znate, sezona ne ovisi samo o toj jednoj utakmici. Ne bi mi došli do kvalifikacija za Ligu prvaka da nismo igrali kvalitetno. U ovoj godini 2020. mi smo momčad koja je uzela najviše bodova u ligi, mislim 37. Dakle, po svim pokazateljima zaslužili smo biti tu gdje jesmo”.

Međutim, jedna je situacija iz Osijeka ipak ostavila dvojbu, pogotovo iz perspektive navijača domaćeg sastava. Veznjak Osijeka Marin Pilj pao je u 60. minuti u kaznenom prostoru nakon duela s Markovićem kod rezultata 1:1, kad su bijelo-plavi bili u uzlaznoj putanji nakon fantastičnog izjednačujućeg kola Jakića u 57. minuti. Usporena snimka sugerira da je u toj situaciji možda bilo kontakta za jedanesterac. Osječani su tražili penal, no splitski sudac Duje Strukan nakon provjere VAR-a nije pokazao na bijelu točku….

“Razumijem ih. Sigurno da Osječani imaju razlog za ljutnu i tugu zbog te situacije, isto kao i mi na utakmici protiv Slaven Belupa, kao i u dvoboju kod kuće protiv Gorice. Uvijek ima situacija koje su za analiziranje. Ako gledamo kompletnu, čitavu sezonu, mislim da to uvijek bude ono u stilu da ti negdje uzme, a negdje ti vrati, pa si opet negdje na sredini, nekako se sve izravna na kraju. Mi smo isto tako bili jako razočarani, kad smo kod 0:0 u Koprivnici imali ruku koja nije bila svirana i kod 1:0 kod kuće protiv Gorice, za 1:0, kad je sudac mogao svirati penal za 2:0. Tako se isto oni ljute i razumijem ih. Bio je veliki ulog, velika borba na terenu. Samim time su tenzije bile velike”.

‘Uf, kad bi to finale uzeli, to bi bila dimenzija više. Međutim…’

Sezona nije gotova za lokose. Slijedi šlag na tortu. Finale Kupa protiv Rijeke u Šibeniku…

“Uf, kad bi to finale uzeli, to bi bila dimenzija više. Međutim, što se tiče same težine zadatka, neusporedivo je teže osvojiti drugo mjesto u HNL-u. To se ne može staviti u tu rečenicu s Kupom, koji je s druge strane specifično natjecanje jer je trofej. Normalno da svaki trener u svojoj vitrini želi imati trofej, to bi nam bila nagrada za sve. Sve ću napraviti da to i ostvarimo, ali jako sam ponosan na ovo drugo mjesto”.

Što će biti s momčadi u budućnosti? Lirim Kastrati i Kristijan Jakić odlaze u Dinamo, u Maksimiru će možda završiti i Fran Karačić, dok Myrto Uzuni seli u mađarski Ferencvaros. Sumnjamo da će to biti svi izlazni transferi Lokomotive, HNL je očigledno prerastao i fantastični “odbačeni” hajdukovac Ivo Grbić, postoji veliko zanimanje i za Tolića, Cokaja…

“Ti igrači su za nas jako bitni. No, velika je dobit za Lokomotivu prodaja igrača, kao i njihov porast vrijednosti. Dosta je igrača dobilo ponude i od toga će klub živjeti u budućnosti. To je isto velika stvar. Međutim, sigurno da će klub itekako biti oslabljen ako izgubimo taj vitalni dio ekipe, taj najmoćniji dio momčadi. A slijede nam kvalifikacije za Ligu prvaka. Jako će nam teško biti te igrače nadomjestiti. Što će biti, ja bi najsretniji bio da ove ekipa ostane, da se još pojačamo i da se borimo i za još veće domete. Međutim, to je nemoguće, Lokomotiva je klub koji živi od prodaje igrača, kao i razvoja mladih igrača. To je jedan rudarski posao. Samo bih volio da se nađu kvalitetna pojačanja, jer ipak za 25 dana, slijedi utakmica za kvalifikacije za LP”.

Najbolji trener u Hrvatskoj

Za Gorana Tomića govore kako je najbolji trener u Hrvatskoj. Ugovor mu ističe na kraju ove sezone i zasigurno je i on jedan od najzanimljivijih lica, ako ne i najzanimljivije, iz Lokomotivinog izloga u kojem je i on kao trener…

“Jako je lijepo to čuti da vas tako doživljavaju u javnosti. To je san svakog trenera. U pregovorima sam s Lokomotivom za novi ugovor. No, svatko od trenera, svaki trener u svojoj karijeri želi otići stepenicu više, pa tako i ja. Dok se to ne dogodi, sretan sam i zadovoljan tu, pa ćemo vidjeti dalje. Meni bi kruna svega bilo da vodim momčad u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Ali kažem, u današnjem nogometu se nikad ne zna, sve se dogodi doslovno preko noći. Kažem, kad sezona završi vidjet ćemo. Sad je prvenstveno fokusa na finalu Kupa, ali vidjet ćemo što će biti”, zaključio je Goran Tomić.