ŠTO ĆE BITI S ANTOM REBIĆEM? U Frankfurt se ne vraća, a postoje dva riskantna scenarija koja Milan može izvesti

Sve do zimske stanke Rebića je Milan planirao vratiti u Frankfurt prije isteka dvogodišnje posudbe

Hrvatski reprezentativac, Ante Rebić, ovu je kalendarsku godinu sjajno započeo. Od polusezone pa sve do naprasnog prekida zbog koronavirusa, Rebić je zabio sedam golova u osam utakmica i prometnuo se u ključnog čovjeka Milana.

Sve do zimske stanke Rebića je Milan planirao vratiti u Frankfurt prije isteka dvogodišnje posudbe, to jest, nakon samo pola godine, ali sada je priča u potpunosti drugačija i Milan kuje plan kako Hrvata zadržati u klubu.

Dva su scenarija

Milan za sada ima dvije opcije i obje su na neki način riskantne. Naime, Calciomercato piše kako se već sada spominju dvije varijante posla s Rebiće. Prva je ta da će Rebić do kraja odraditi posudbu, kao što je i zamišljeno, te da ga Milan do tada, do ljeta 2021. godine, neće otkupljivati. Međutim, ako Rebić kojim slučajem nastavi s dobrom formom, mogla bi mu narasti cijena, mogao bi ih skupo stajati i tražiti oveći ugovor.

Druga je opcija da Rebića otkupe odmah, ali tu pak postoji problem jer je Milan u zamjenu za Rebića u suprotnom smjeru poslao neželjenog Andrea Silvu, koji se nije nametnuo niti u Frankfurtu. Dakle, morali bi smisliti način kako da omekšaju Eintracht koji prema inicijalnom dogovoru traži 40 milijuna eura za usluge Hrvata.