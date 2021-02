Norveški napadač Erling Braut Haaland je već neko vrijeme jedan od najboljih napadača koje možete pronaći na nogometnom tržištu. Skandinavska senzacija na meti je mnogih klubova i vjerojatno će već sljedećeg ljeta napustiti redove Borussije Dortmund.

Haaland, kojem je tek 20 godina, velika je želja Chelseaja, no, kako piše britanski Daily Mirror, silne milijune za njega pripremio je Pep Guardiola. Sto milijuna funti, točnije, što bi bilo nekih 115 milijuna eura za 20-godišnjeg napadača.

Manchester City are desperate to sign Erling Haaland as their long-term Sergio Aguero replacement. [Marca] pic.twitter.com/mRb5Wou7We

— PF | Transfer News (@PurelyFootball) February 5, 2021