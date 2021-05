STIŽE DESETOGODIŠNJI UGOVOR ZA MESSIJA? Karijeru će nastaviti u Barceloni, a mogao bi otići i u MLS ligu

Izgleda kako će Lionel Messi ostati u Barceloni nakon pozitivnih razgovora između kluba i njegovog oca.

Argentinski napadač ostaje bez ugovora ovoga ljeta, a prošloga je kolovoza obavijestio Barcelonu da želi napustiti klub. Manchester City i Paris Saint-Germain bili su među klubovima koji su povezani s transferom Messija.

ODRŽAN SASTANAK KOJI ĆE ODLUČITI MESSIJEVU BUDUĆNOST U BARCELONI: Leo ima jedan uvjet. Ako ga ispune, potpisat će novi ugovor

Messi je odlučio ostati u Barceloni ove sezone nakon što je klub zahtijevao da se ispuni njegova klauzula o puštanju u vrijednosti od 625 milijuna funti prije nego što se dogodi bilo kakav potez. Formalni pregovori o ugovoru započet će tek kada sezona završi, ali su se na večeri prošloga tjedan našli Joan Laporta, novoizabrani predsjednik kluba i Messijev otac Jorge, piše The Times.

Barcelona je razgovarala o tome da Messiju ponudi desetogodišnji ugovor koji bi mu omogućio ostanak. Messijev plan bi zato bio igrati u Barceloni još dvije godine, a zatim bi otišao u američku MLS ligu gdje bi završio karijeru, a onda bi se vratio u Barcelonu i preuzeo jednu od izvršnih uloga u klubu.

Lionel Messi, 33, will reportedly sign a new contract at Barcelona on reduced terms, so that they can pursue targets such as Borussia Dortmund's Erling Braut Haaland.#Barcelona #Messi #Haaland pic.twitter.com/kqsgT1Uqbc

— PakPassion Sport (@PakPassionSport) May 1, 2021